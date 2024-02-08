Başak Demirtaş'ın Çekilmesinin Ardından DEM Parti'nin İstanbul Adayı Kim Olacak?
Başak Demirtaş'ın Çekilmesinin Ardından DEM Parti'nin İstanbul Adayı Kim Olacak?
DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Başak Demirtaş olacağına dair iddialar gündemdeki yerini koruyordu bildiğiniz gibi. DEM Parti belediye başkanı adaylarını önümüzdeki günlerde açıklayacağını belirtirken, Başak Demirtaş'ın İstanbul'dan aday olmayacağını söylemesi dikkat çekmişti. Peki DEM Parti İBB için kimi aday çıkartacak?
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adı, DEM Parti İBB adayları arasında geçiyordu hatırlarsanız.
Başak Demirtaş'ın aday olacağına yönelik iddialar gündemde oldukça ilgi çekerken, DEM Parti İstanbul adaylığından çekildiği ve vazgeçtiği ifade edilmişti.
Başak Demirtaş'ın açıklamasının ardından DEM Parti'nin yaptığı yazılı açıklamada, yeni adayın önümüzdeki günlerde paylaşılacağı duyurulmuştu.
Peki DEM Parti İBB adayı kim olacak? Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre kulislerde geçen 3 isim geçtiği söyleniyor.
DEM Parti İBB adayı için henüz kesin bir aday ismi vermedi.
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DEM Partili bir yetkilinin ise Başak Demirtaş'ın çekilmesinin ardından "İstanbul'u ver, Selo'yu al' şeklindeki değerlendirmelerin tümü gidişatı yeniden ele alma fırsatı verdi." açıklamasını yaptığı ifade edildi.
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