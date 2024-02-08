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Başak Demirtaş'ın Çekilmesinin Ardından DEM Parti'nin İstanbul Adayı Kim Olacak?

Başak Demirtaş'ın Çekilmesinin Ardından DEM Parti'nin İstanbul Adayı Kim Olacak?

Başak Demirtaş
GNS
GNS - Onedio Editörü
08.02.2024 - 09:00

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Başak Demirtaş olacağına dair iddialar gündemdeki yerini koruyordu bildiğiniz gibi. DEM Parti belediye başkanı adaylarını önümüzdeki günlerde açıklayacağını belirtirken, Başak Demirtaş'ın İstanbul'dan aday olmayacağını söylemesi dikkat çekmişti. Peki DEM Parti İBB için kimi aday çıkartacak?

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adı, DEM Parti İBB adayları arasında geçiyordu hatırlarsanız.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adı, DEM Parti İBB adayları arasında geçiyordu hatırlarsanız.

DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada İstanbul için kendi adaylarıyla seçime gireceklerini ve Başak Demirtaş'ın da aday havuzunda yer aldığını dile getirmişti.

Başak Demirtaş'ın aday olacağına yönelik iddialar gündemde oldukça ilgi çekerken, DEM Parti İstanbul adaylığından çekildiği ve vazgeçtiği ifade edilmişti.

Başak Demirtaş'ın aday olacağına yönelik iddialar gündemde oldukça ilgi çekerken, DEM Parti İstanbul adaylığından çekildiği ve vazgeçtiği ifade edilmişti.

Başak Demirtaş dün yaptığı açıklamayla birlikte DEM Parti'nin İBB adayı olmayacağını açıklamıştı. Bunun ardından partinin İstanbul'da aday çıkartıp çıkartmayacağı tartışılırken, yeni adayı için hızlı bir çalışma sürecine girdiği iddia edilmişti.

Başak Demirtaş'ın açıklamasının ardından DEM Parti'nin yaptığı yazılı açıklamada, yeni adayın önümüzdeki günlerde paylaşılacağı duyurulmuştu.

Başak Demirtaş'ın açıklamasının ardından DEM Parti'nin yaptığı yazılı açıklamada, yeni adayın önümüzdeki günlerde paylaşılacağı duyurulmuştu.

CHP ile ittifak kurmak yerine kendi adayını çıkarmak için çalışmalarını sürdüren DEM Parti, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday isimlerimiz ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır' açıklamasını yaptı.

Peki DEM Parti İBB adayı kim olacak? Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre kulislerde geçen 3 isim geçtiği söyleniyor.

Peki DEM Parti İBB adayı kim olacak? Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre kulislerde geçen 3 isim geçtiği söyleniyor.

İsmail Saymaz'ın haberine göre DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması için düşündüğü üç isim; DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş. Ayrıca Sırrı Sakık ve Ali Kenanoğlu.

DEM Parti İBB adayı için henüz kesin bir aday ismi vermedi.

DEM Parti İBB adayı için henüz kesin bir aday ismi vermedi.

'Başak Demirtaş çekildiğine göre İstanbul'daki aday havuzunda kimler var? İlk akla gelen aday DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş. Ayrıca Sırrı Sakık ve Ali Kenanoğlu'nun adı geçiyor.'

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DEM Partili bir yetkilinin ise Başak Demirtaş'ın çekilmesinin ardından "İstanbul'u ver, Selo'yu al' şeklindeki değerlendirmelerin tümü gidişatı yeniden ele alma fırsatı verdi." açıklamasını yaptığı ifade edildi.

DEM Partili bir yetkilinin ise Başak Demirtaş'ın çekilmesinin ardından "İstanbul'u ver, Selo'yu al' şeklindeki değerlendirmelerin tümü gidişatı yeniden ele alma fırsatı verdi." açıklamasını yaptığı ifade edildi.

'İstanbul'u ver, Selo'yu al' şeklindeki değerlendirmelerin tümü gidişatı yeniden ele alma fırsatı verdi. Şüphesiz Selahattin Demirtaş'la da istişare edilmiştir. Başak Hanım'ın görüşleri de bu doğrultuda olunca konsensüse vardık. En güçlü adayın çıkarılması kararlılığımız elbette sürüyor.'

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