Yeniden Refah Partili Doğan Aydal AK Parti'den İki Büyükşehiri İstediklerini Açıkladı
Yeniden Refah Partili Doğan Aydal AK Parti'den İki Büyükşehiri İstediklerini Açıkladı
TV100 ekranlarında yer alan Eşit Ağırlık programına konuk olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler için AK Parti'den Kocaeli ve Sakarya'yı istediklerini söyledi.
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, TV100'de Eşit Ağırlık programına konuk oldu.
YRP'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, AK Parti'den Kocaeli ve Sakarya'yı istediklerini ifade etti.
"Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu"
Aydal'ın açıklaması 👇
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