Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Yeniden Refah Partili Doğan Aydal AK Parti'den İki Büyükşehiri İstediklerini Açıkladı

Yeniden Refah Partili Doğan Aydal AK Parti'den İki Büyükşehiri İstediklerini Açıkladı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
08.02.2024 - 23:02

TV100 ekranlarında yer alan Eşit Ağırlık programına konuk olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler için AK Parti'den Kocaeli ve Sakarya'yı istediklerini söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, TV100'de Eşit Ağırlık programına konuk oldu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, TV100'de Eşit Ağırlık programına konuk oldu.

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Parti Meclisi Üyesi Dr. Ali Haydar Fırat, Hukukçu Avukat Mücahit Birinci, TÜRKAD Başkan Yardımcısı Avukat Cem Kaya'nın yer aldığı programda yerel seçimler öncesi değerlendirmeler yapıldı.

YRP'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, AK Parti'den Kocaeli ve Sakarya'yı istediklerini ifade etti.

YRP'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, AK Parti'den Kocaeli ve Sakarya'yı istediklerini ifade etti.

'Bunu ilk telaffuz eden benim. AK Parti'den 2 Büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. Biz de benim özgeçmişime baktığınızda bir sanayi şehrini çok rahatlıkla kalkındıracak birçok Ar-ge'nin başkanıyım aynı zamanda.'

"Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu"

"Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu"

'Bu isteğimizi Sayın Cumhurbaşkanına ileteceklerini ifade ettiler. Devamını getireyim. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik olarak koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'

Aydal'ın açıklaması 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
5
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?