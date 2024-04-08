8 Nisan 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

8 Nisan Pazartesi günü ekranlarda hangi yapımların yer alacağı büyük bir merak konusu. Haftanın ilk gününde, Ramazan Bayramı öncesi dizilerin yeni bölümlerinin yayın akışında yer alıp almadığı araştırılmaya başlandı bile. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 8 Nisan Pazartesi FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...