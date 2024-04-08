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8 Nisan 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

8 Nisan 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D

yayın akışı
GNS
GNS - Onedio Editörü
08.04.2024 - 08:14

8 Nisan Pazartesi günü ekranlarda hangi yapımların yer alacağı büyük bir merak konusu. Haftanın ilk gününde, Ramazan Bayramı öncesi dizilerin yeni bölümlerinin yayın akışında yer alıp almadığı araştırılmaya başlandı bile. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 8 Nisan Pazartesi FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...

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8 Nisan Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

8 Nisan Pazartesi TRT1 Yayın Akışı

  • 06:00 Benim Adım Melek

  • 09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

  • 13:15 Kod Adı Kırlangıç

  • 17:00 Lingo

  • 18:15 Ramazan Sevinci

  • 19:40 Ana Haber

  • 20:20 İddiaların Aksine

  • 20:25 Yabancı Sinema Çağrı

  • 23:45 Kara Ağaç Destanı

  • 03:20 Sahur Bereketi

8 Nisan Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

8 Nisan Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı

  • 07:15 Güzel Günler

  • 10:30 Yerli Sinema Tatlı Dillim

  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Yerli Sinema Avanak Abdi

  • 21:45 Yerli Sinema Tarzan Rıfkı

  • 23:45 Yerli Sinema Avanak Abdi

8 Nisan Pazartesi ATV Yayın Akışı

8 Nisan Pazartesi ATV Yayın Akışı

  • 06:50 Kuruluş Osman

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

  • 13:00 ATV Gün Ortası

  • 14:00 Mutfak Bahane

  • 16:00 Esra Erol’da

  • 19:00 ATV Ana Haber

  • 19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğu ile İftar

  • 20:00 Yaban Çiçekleri

  • 23:45 Kardeşlerim

  • 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğu ile Sahur

  • 05:30 Mevlid ve Süleyman Çelebi

8 Nisan Pazartesi NOW (FOX) Yayın Akışı

8 Nisan Pazartesi NOW (FOX) Yayın Akışı

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

  • 10:30 Kızıl Goncalar

  • 12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri

  • 12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

  • 13:30 Korkma Ben Yanındayım

  • 16:30 Yerli Sinema Prestij Meselesi

  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

  • 20:00 Kızıl Goncalar

  • 23:45 Korkma Ben Yanındayım

  • 02:00 Kefaret

  • 03:45 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri

8 Nisan Pazartesi Kanal D Yayın Akışı

8 Nisan Pazartesi Kanal D Yayın Akışı

  • 06:45 Sihirli Annem

  • 09:00 Taş Kağıt Makas

  • 11:00 Camdaki Kız

  • 12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

  • 13:15 Gelinim Mutfakta

  • 16:00 Arka Sokaklar

  • 18:40 Kanal D Ana Haber

  • 20:00 Yerli Sinema Mahalleden Arkadaşlar

  • 22:15 Yerli Sinema Mahalleden Arkadaşlar

  • 00:15 Yerli Sinema Cingöz Recai Bir Efsanenin Dönüşü

  • 02:15 Yerli Sinema Selahaddin Eyyubi

  • 03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

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8 Nisan Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

8 Nisan Pazartesi STAR TV Yayın Akışı

  • 07:00 Erkenci Kuş

  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

  • 16:15 Söz

  • 18:15 Star Ana Haber

  • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2

  • 20:00 Yerli Sinema Vizontele

  • 22:30 Ömer

  • 01:30 Yerli Sinema Vizontele

  • 03:20 Aramızda Kalsın

  • 03:45 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

  • 05:00 Söz

8 Nisan Pazartesi TV8 Yayın Akışı

8 Nisan Pazartesi TV8 Yayın Akışı

  • 07:15 8’de Sağlık

  • 08:30 Aramızda Kalmasın

  • 11:15 Survivor All Star 2024

  • 14:00 Survivor Ekstra

  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 20:00 Survivor All Star 2024

  • 00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

  • 02:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

  • 03:45 Aramızda Kalmasın

  • 04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

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