8 Nisan 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D
8 Nisan 2024 TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler Var? NOW, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D
8 Nisan Pazartesi günü ekranlarda hangi yapımların yer alacağı büyük bir merak konusu. Haftanın ilk gününde, Ramazan Bayramı öncesi dizilerin yeni bölümlerinin yayın akışında yer alıp almadığı araştırılmaya başlandı bile. Peki bugün televizyonda hangi diziler var? 8 Nisan Pazartesi FOX (NOW TV), TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D yayın akışı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
8 Nisan Pazartesi TRT1 Yayın Akışı
8 Nisan Pazartesi SHOW TV Yayın Akışı
8 Nisan Pazartesi ATV Yayın Akışı
8 Nisan Pazartesi NOW (FOX) Yayın Akışı
8 Nisan Pazartesi Kanal D Yayın Akışı
İçeriğin Devamı Aşağıda
8 Nisan Pazartesi STAR TV Yayın Akışı
8 Nisan Pazartesi TV8 Yayın Akışı
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda