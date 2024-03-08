8 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
8 Mart'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Ece Erken, eski eşi ve çocuğunun babası Serkan Uçar'a özel yaptığı paylaşımlarda resmen ateş püskürdü. Erken'in açıklamalarında küfürler de hakaretler de havada uçuştu.
2. Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden biri olan Yılmaz Morgül geçtiğimiz günlerde Bülent Ersoy'a söylediği ağza alınmayacak sözlerle gündeme gelmişti. Şimdi ise 'yapay zekaya hayır' kampanyası başlattı.
3. Çok Güzel Hareketler Bunlar programının eski yıldızlarından Zeynep Koçak zaman zaman gündemimize taşınıyor biliyorsunuz. Kariyerinden ziyade özel hayatıyla öne çıkan Koçak'ın son hali bir kez daha dikkat çekti. Söylemezsem Olmaz sunucuları Zeynep Koçak'ın estetiklerle Güllü'ye benzediği son haline eleştiriler yağdırdı.
4. Ülkemizin en beğenilen başarılı modellerinden Didem Soydan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için manifesto niteliğinde bir paylaşımda bulundu. Bu anlamlı paylaşımın hemen ardından ise aldığı kararı açıkladı.
5. Bitirim ikili Samet Liçina ve Kerimcan Durmaz'ın kendilerine ait bir jargonları var biliyorsunuz ki. Ünlü ikili, hepimizin diline pelesenk olan aşko, yeto ve gergodan sonra yeni bir kelimenin daha kilidini açtılar!
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6. 2009 yılında evlenen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, son olarak kızları Leyla'yı 2021 yılında kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci çocuğu olan Han, yarın 4 yaşına girecek. Bergüzar Korel ise oğlu Han'ın okuluna götürmesi için vegan, alerji dostu ve glütensiz bir pasta yaptı.
7. Galatasaraylıların sevgilisi Mauro Icardi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde saçlarını pembeye boyattı. Eşi ve iki kız çocuğunun Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Mauro Icardi, pembe saçlarıyla yaptığı paylaşım ve altına yazdığı not büyük beğeni topladı.
8. Medcezir dizisindeki Ender karakteri ile hafızalara kazınan, yakın zamanda da Merve Kült filmi ile kameraların karşısına geçen Mine Tugay, estetik iddialarına dair açıklamalarda bulundu.
9. Gizemli bir topuklu ayakkabı fotoğrafıyla hepimizi meraktan çatlatan Cem Yılmaz yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. "Serenay mı, Defne mi?" dedikodularının döndüğü olayda ünlü komedyenin aşkı sektörden olmayan biri çıkmıştı. Cem Yılmaz ve Necla Karahalil ilk kez yan yana görüntülendiler!
10. Videoları ve içerikleriyle bilinen Jake Paul, uzun bir süreden sonra ünlü boksör Mike Tyson'ın karşısına çıkıyor. Boks baçı 20 Temmuz'da Netflix'te yayınlanacak.
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11. Şarkıcı Aydilge, Instagram üzerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili bir paylaşım yaptı. Kadınlar Günü'nü '8 Mart Erkekler Günü' diyerek kutlayan Aydilge, ironi dolu bir paylaşım ile dikkat çekti.
12. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, iş insanı Murat Özdemir ile hayatını birleştirme kararı almıştı. Evlilik sonrası Dubai’den İstanbul’a dönen çiftin, Acarkent’te aylık kirası 17 bin dolar (535 bin TL) olan bir villa kiraladığı iddia edildi.
13. Ömer dizisinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı, son zamanlarda oldukça popüler. Paşalı'nın eşi Lara Paşalı da sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Lara Paşalı, son olarak oyuncuları sıraladığı bir video çekti. Fısıldayan Adam hesabının paylaşımına göre, Lara Paşalı bu videoda eşinin olmamasına tepki gösterirken bir oyuncuyu tanımadığını söylemesi ise eleştirildi.
14. Yasemin Şefkatli Tatlıses ve İdo Tatlıses çifti ikiz bebeklerine kavuştu. Çiçeği burnunda anne Yasemin Şefkatli, sık sık sosyal medyadan paylaşımlarda bulunuyor. Kendisinin yeni doğum yapmış olmasına rağmen fit fiziği de dikkatlerden kaçmıyor. Yorum İfşa'nın haberine göre, Şefkatli, kendisini fit pozlarını paylaştığı için eleştiren bir kişiyi cevapsız bırakmadı.
15. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Işın Karaca, güçlü sesiyle hafızalara kazındı. Yetenekli sanatçı son yıllarda yalnızca şarkılarıyla değil, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor. Pop müziğin güçlü seslerinden Işın Karaca bu kez de eşi Can Yapıcıoğlu'nun yaptığı tatlı doğum günü sürpriziyle hepimizi bir kez daha aşka inandırdı.
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