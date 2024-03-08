Didem Soydan Kadınlar İçin Manifesto Gibi 8 Mart Paylaşımıyla Aldığı Kararı Açıkladı

'Herkes susma der ama sen sus ve sadece kendin için varol

Her dinamiğin önermesi farklıdır genel doğru vardır ama o sistem için geçerlidir

Kadın varoluşu bazen susmaktır bunu yine okuduğunu anlamayanlar ülkesi olarak çok yere çekeceklerdir ama benim sus dediğim yer anladığın yer değil ,

Sen varol kızkardeşim ,yolunu asker disiplini ile belirle

Seni bazen konuşarak,bazen öteliyerek ve gücü yeten yerde fiziksel olarak engelleyerek devam edecekler

Önce varol

Sonra yolunu belirle

Sonra iletişimini kes

Yolundakileri temizle

Konuşarak değil hareketini devam ettirerek varol'