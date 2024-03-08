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Didem Soydan Kadınlar İçin Manifesto Gibi 8 Mart Paylaşımıyla Aldığı Kararı Açıkladı

Didem Soydan Kadınlar İçin Manifesto Gibi 8 Mart Paylaşımıyla Aldığı Kararı Açıkladı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
08.03.2024 - 14:41

Ülkemizin en beğenilen başarılı modellerinden Didem Soydan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için manifesto niteliğinde bir paylaşımda bulundu. Bu anlamlı paylaşımın hemen ardından ise aldığı kararı açıkladı 👇

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Didem Soydan Türkiye'nin en beğenilen ve en karizmatik modellerinden biri şüphesiz. Onu farklı kılan sadece güzelliği değil, kendine has duruşu ve lafını esirgemeyen tarzı.

Didem Soydan Türkiye'nin en beğenilen ve en karizmatik modellerinden biri şüphesiz. Onu farklı kılan sadece güzelliği değil, kendine has duruşu ve lafını esirgemeyen tarzı.

Sosyal medyada maruz kaldığı sözlü saldırılara da usanmadan cevap verenlerden üstelik.

Sosyal medyada maruz kaldığı sözlü saldırılara da usanmadan cevap verenlerden üstelik.

Sadece cevap değil, kapak yapmışlığı da var. Mesela şu mavi elbiseli fotoğrafına gelen yoruma verdiği karşılık gibi 👇

Sadece cevap değil, kapak yapmışlığı da var. Mesela şu mavi elbiseli fotoğrafına gelen yoruma verdiği karşılık gibi 👇

Ancak ünlü model bu özelliğinden vazgeçti. Instagram hesabından Önce 8 Mart Kadınlar Günü için oldukça anlamlı bir mesaj yazdı...

Ancak ünlü model bu özelliğinden vazgeçti. Instagram hesabından Önce 8 Mart Kadınlar Günü için oldukça anlamlı bir mesaj yazdı...

'Doğdum ,büyüdüm, hayalimdeki işi yaparak sadece yapmaya devam ederek bugünlere geldim.

Bildiğim ve ailemden gördüğümü ve içimden geleni sadece yaparak bir kadın olma savaşı verdim hala da veriyorum .

8 martlar beni hep üzmüştür .

Sadece ülkemde değil dünya içinde geçerli bir üzüntüden bahsediyorum .

40 yaşa girerken öğrendiğim tek şey şu oldu ;

Konuşma ,anlatma ,gerçeğini anlatmaya hele hiç çalışma !

İnsanlara doğrusunu anlatmaya çalıştıkça yaftalandım ve değerimi bana devamlı şekilde “düşük” hissettirmeye çalışan hemcinslerim başta olmak üzere tüm insanlar tarafından yargılandığım bir hayat geçirdim .'

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"Dünya kendini bilen kadınları ,en büyük düşmanı ilan etmiş bir yerdir."

"Dünya kendini bilen kadınları ,en büyük düşmanı ilan etmiş bir yerdir."

'Beni okuyan bir tane bile kızkardeşim varsa buradan ona sesleniyorum;

-Sadece bildiğini yap

-Kimseye bir şeyin doğrusunu ve haklarını anlatma

-Sadece ol ve devam et

Dünya kendini bilen kadınları ,en büyük düşmanı ilan etmiş bir yerdir.

O sebeple kızkardeşim taktiğini değiştir ,

Hemcinslerin dahil karşında kim varsa hareketinden ve cümlelerinden “seni anlamayacağını düşündüğün kim varsa oradan uzaklaş. Baktın uzaklaşamıyorsun kendini onlardan his olarak uzaklaştır .

Kadınlığın hayattaki en büyük varolma savaşı olduğunu acı bir biçimde öğrendiğim yerden yazıyorum ,

Sen bu anlattıklarımı ülke, iş, aile, arkadaşlık ya da ilişki kurumu olarak al ya da yerine hangi engeli koymak istiyorsan onu koy.'

"Sen varol kızkardeşim ,yolunu asker disiplini ile belirle"

"Sen varol kızkardeşim ,yolunu asker disiplini ile belirle"

'Herkes susma der ama sen sus ve sadece kendin için varol

Her dinamiğin önermesi farklıdır genel doğru vardır ama o sistem için geçerlidir

Kadın varoluşu bazen susmaktır bunu yine okuduğunu anlamayanlar ülkesi olarak çok yere çekeceklerdir ama benim sus dediğim yer anladığın yer değil ,

Sen varol kızkardeşim ,yolunu asker disiplini ile belirle

Seni bazen konuşarak,bazen öteliyerek ve gücü yeten yerde fiziksel olarak engelleyerek devam edecekler

Önce varol

Sonra yolunu belirle

Sonra iletişimini kes

Yolundakileri temizle

Konuşarak değil hareketini devam ettirerek varol'

Daha sonra da Instagram üzerinden kullanıcılarla iletişimi kestiğini açıkladı. Ne diyelim, hayırlısı olsun...

Daha sonra da Instagram üzerinden kullanıcılarla iletişimi kestiğini açıkladı. Ne diyelim, hayırlısı olsun...

'Twitter’ı tam olarak bu sebeplerle bırakmıştım ama iş kolu daralan bu sektörde maalesef bu çukurda işlerimizi paylaşmaya devam etmek zorundayız

Instagram’dan insan(!)lar ile iletişime geçme hatasını devam ettiren biri olarak benim içinde bugün son gündür .

Artık hemcinslerim başta olmak üzere iyi ya da kötü ,bilinçli ya da bilinçsiz kimse ile iletişime geçmeme kararını geç kalmış olmama rağmen vermiş bulunuyorum

Varolma savaşına devam edin tüm insanlar'

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