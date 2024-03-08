Didem Soydan Kadınlar İçin Manifesto Gibi 8 Mart Paylaşımıyla Aldığı Kararı Açıkladı
Didem Soydan Kadınlar İçin Manifesto Gibi 8 Mart Paylaşımıyla Aldığı Kararı Açıkladı
Ülkemizin en beğenilen başarılı modellerinden Didem Soydan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için manifesto niteliğinde bir paylaşımda bulundu. Bu anlamlı paylaşımın hemen ardından ise aldığı kararı açıkladı 👇
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Didem Soydan Türkiye'nin en beğenilen ve en karizmatik modellerinden biri şüphesiz. Onu farklı kılan sadece güzelliği değil, kendine has duruşu ve lafını esirgemeyen tarzı.
Sosyal medyada maruz kaldığı sözlü saldırılara da usanmadan cevap verenlerden üstelik.
Sadece cevap değil, kapak yapmışlığı da var. Mesela şu mavi elbiseli fotoğrafına gelen yoruma verdiği karşılık gibi 👇
Ancak ünlü model bu özelliğinden vazgeçti. Instagram hesabından Önce 8 Mart Kadınlar Günü için oldukça anlamlı bir mesaj yazdı...
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"Dünya kendini bilen kadınları ,en büyük düşmanı ilan etmiş bir yerdir."
"Sen varol kızkardeşim ,yolunu asker disiplini ile belirle"
Daha sonra da Instagram üzerinden kullanıcılarla iletişimi kestiğini açıkladı. Ne diyelim, hayırlısı olsun...
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