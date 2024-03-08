Bülent Ersoy ile Polemiğe Giren Yılmaz Morgül Bu Defa 'Yapay Zekaya Hayır' Kampanyası Başlattı!
Bülent Ersoy ile Polemiğe Giren Yılmaz Morgül Bu Defa 'Yapay Zekaya Hayır' Kampanyası Başlattı!
Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden biri olan Yılmaz Morgül geçtiğimiz günlerde Bülent Ersoy'a söylediği ağza alınmayacak sözlerle gündeme gelmişti. Şimdi ise 'yapay zekaya hayır' kampanyası başlattı.
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Türk sanat müziğinin değerli isimlerinden Yılmaz Morgül, neşeli ve esprili halleriyle yıllar içinde hepimizin kalbini kazanmış bir isim.
Yılmaz Morgül, 2016 yılında katıldığı 'Survivor' yarışmasıyla Türk halkının yakından tanıdığı biri haline geldi.
Geçtiğimiz günlerde Bülent Ersoy'un 'Dünya Güzellerim Masada' programındayken Zeki Müren hakkında söylediği sözler epey olay olmuştu.
Sanat dünyasında tepki çeken açıklamalara sessiz kalmayan isimler arasında Yılmaz Morgül de yer almıştı.
'İnsan saymıyorum, gebersin' dediği iddia edilen Morgül'ün açıklaması dikkat çekmişti.
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Magazin gündeminin olmazsa olmaz isimlerinden Yılmaz Morgül bu defa 'yapay zekaya hayır' kampanyası başlattı.
Yapay zekanın "3. Dünya Savaşı'nı başlatacak bir tehdit' olduğunu söyleyen Morgül'ün konuşması👇
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