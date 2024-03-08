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'Toprak Attık Üstüne': Seksenler Dizisinin 'Zafer'i Efe Deprem'in Ölümü Yunus Günçe'yi Gözyaşlarına Boğdu!

'Toprak Attık Üstüne': Seksenler Dizisinin 'Zafer'i Efe Deprem'in Ölümü Yunus Günçe'yi Gözyaşlarına Boğdu!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 13:24

'Seksenler' dizisinde 'Zafer' karakterini canlandıran tiyatro oyuncusu Efe Deprem, önceki akşam geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. 

Yakın arkadaşı Yunus Günçe gözyaşlarına boğulduğu bir video yayınladı. 👇

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Seksenler dizisinde "Zafer" karakterini canlandıran ünlü oyuncu Efe Deprem Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri.

Seksenler dizisinde "Zafer" karakterini canlandıran ünlü oyuncu Efe Deprem Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri.

Aynı zamanda tiyatro oyuncusu olan yetenekli oyuncu en son 'Mutluyuz' filminde rol almıştı.

Aynı zamanda tiyatro oyuncusu olan yetenekli oyuncu en son 'Mutluyuz' filminde rol almıştı.

Önceki akşam geçirmiş olduğu motosiklet kazasında yaşamını yitiren oyuncu sevenlerini büyük bir yasa boğdu.

Önceki akşam geçirmiş olduğu motosiklet kazasında yaşamını yitiren oyuncu sevenlerini büyük bir yasa boğdu.

Ünlü oyuncunun cenaze töreni de dün Karacaahmet Camisi’nde düzenlendi.

Ünlü oyuncunun cenaze töreni de dün Karacaahmet Camisi’nde düzenlendi.

Törende Burcu Altın Deprem, eşi Efe Deprem'in tabutuna Fenerbahçe forması koydu.

Törende Burcu Altın Deprem, eşi Efe Deprem'in tabutuna Fenerbahçe forması koydu.
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Burcu Altın Deprem, gözyaşlarıyla eşinin tabutuna sarılırken; çiftin 'Seksenler' dizisindeki rol arkadaşları Begüm Öner de gözyaşlarına boğuldu.

Burcu Altın Deprem, gözyaşlarıyla eşinin tabutuna sarılırken; çiftin 'Seksenler' dizisindeki rol arkadaşları Begüm Öner de gözyaşlarına boğuldu.

Cenazeye, Efe Deprem'in ailesi, yakınları, Seksenler dizisinden oyuncu arkadaşları ile sevenleri katıldı.

Cenazeye, Efe Deprem'in ailesi, yakınları, Seksenler dizisinden oyuncu arkadaşları ile sevenleri katıldı.

Yunus Günçe de yakın arkadaşı Efe Deprem'in toprağa verilmesinin ardından gözyaşlarına boğuldu.

'Kimi kader diyecek, kimi ecel' diyerek sosyal medya hesabından bu paylaşımla veda etti.

'Kimi kader diyecek, kimi ecel' diyerek sosyal medya hesabından bu paylaşımla veda etti.

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Yunus Günçe'nin bu satırları yüreklerimizi dağladı. Efe Deprem'e Allah'tan rahmet, sevenlerine ise sabır diliyoruz.

Yunus Günçe'nin bu satırları yüreklerimizi dağladı. Efe Deprem'e Allah'tan rahmet, sevenlerine ise sabır diliyoruz.

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