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Kardeşinin Doğum Gününde Babasını Unutturmadı: Aslan Survivor’a Giden Avatar Atakan’ın Maskesiyle Gülümsetti

Kardeşinin Doğum Gününde Babasını Unutturmadı: Aslan Survivor’a Giden Avatar Atakan’ın Maskesiyle Gülümsetti

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 17:41

Şimdilerde Survivor'da kıran kırana mücadele veren Atakan Arslan ve eşi Serap Korkmaz'ın biricik kızı Zenia'nın bugün 1. yaş doğum günü partisi vardı.

1 yaşına giren Zenia'nın doğum günü partisinin detaylarına birlikte bakalım. 👇

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Hepimizin aklına Survivor'daki başarısıyla kazınmış olan Atakan Arslan ve eşi Serap Korkmaz sosyal medyanın en aktif kullanıcılarından biri.

Hepimizin aklına Survivor'daki başarısıyla kazınmış olan Atakan Arslan ve eşi Serap Korkmaz sosyal medyanın en aktif kullanıcılarından biri.

Şimdilerde eşi ile birlikte fenomen olan Avatar Atakan'ın ailesiyle birlikte yaptığı paylaşımlarla sevenlerini zaman zaman kahkahalara boğuyor.

Şimdilerde eşi ile birlikte fenomen olan Avatar Atakan'ın ailesiyle birlikte yaptığı paylaşımlarla sevenlerini zaman zaman kahkahalara boğuyor.

Geçtiğimiz haftalarda da tekrardan Survivor adasına giden Atakan'ın ailesinden özellikle oğlu Aslan'dan ayrılamadığı anlar yürekleri burkmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda da tekrardan Survivor adasına giden Atakan'ın ailesinden özellikle oğlu Aslan'dan ayrılamadığı anlar yürekleri burkmuştu.

Aslan'ın babasından bir türlü kopamadığı anları Serap Korkmaz sosyal medya hesabından paylaşmıştı.👇

Aslan'ın babasından bir türlü kopamadığı anları Serap Korkmaz sosyal medya hesabından paylaşmıştı.👇

Gözlerimizi dolduran o anlara burada yer vermiştik.👇

Sevilen çift biricik oğulları Aslan'ı kucaklarına aldıktan sonra minik kızları Zenia'yı dünyaya getirdiler.

Sevilen çift biricik oğulları Aslan'ı kucaklarına aldıktan sonra minik kızları Zenia'yı dünyaya getirdiler.
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Mutlu aile pozlarına imrenerek baktığımız çiftin minik kızı Zenia'nin bugün doğum günü.

Mutlu aile pozlarına imrenerek baktığımız çiftin minik kızı Zenia'nin bugün doğum günü.

1 yaşına giren Zenia'nın doğum günü partisi için Serap Korkmaz davetlilerin de olduğu bir organizasyon düzenledi.

1 yaşına giren Zenia'nın doğum günü partisi için Serap Korkmaz davetlilerin de olduğu bir organizasyon düzenledi.

Doğum günü partisinde Atakan olmasa da maskesini oğlu Aslan taktı.👇

Doğum günü partisinde Atakan olmasa da maskesini oğlu Aslan taktı.👇

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Minik Zenia'ya nice mutlu, sağlıklı yaşlar diliyoruz.

Minik Zenia'ya nice mutlu, sağlıklı yaşlar diliyoruz.

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