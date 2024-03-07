Kardeşinin Doğum Gününde Babasını Unutturmadı: Aslan Survivor’a Giden Avatar Atakan’ın Maskesiyle Gülümsetti

Şimdilerde Survivor'da kıran kırana mücadele veren Atakan Arslan ve eşi Serap Korkmaz'ın biricik kızı Zenia'nın bugün 1. yaş doğum günü partisi vardı.

1 yaşına giren Zenia'nın doğum günü partisinin detaylarına birlikte bakalım. 👇