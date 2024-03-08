Bergüzar Korel 4 Yaşına Giren Çocuğunun Doğum Günü İçin Vegan, Glütensiz, Alerji Dostu Pasta Yaptı
Bergüzar Korel 4 Yaşına Giren Çocuğunun Doğum Günü İçin Vegan, Glütensiz, Alerji Dostu Pasta Yaptı
2009 yılında evlenen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, son olarak kızları Leyla'yı 2021 yılında kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci çocuğu olan Han, yarın 4 yaşına girecek. Bergüzar Korel ise oğlu Han'ın okuluna götürmesi için vegan, alerji dostu ve glütensiz bir pasta yaptı.
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Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, uzun bir süre ekranlardan uzak kalmıştı.
Şimdilerde Londra'da yaşamını sürdüren ünlü çiftin nasıl bir hayatı olduğunu ise Bergüzar Korel'in sosyal medya paylaşımlarından takip edebiliyoruz.
Çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına almıştı.
Korel ve Ergenç çifti, 2021 yılında ise üçüncü çocukları Leyla'ya kavuşmuşlardı.
Ünlü çiftin ortanca oğlu Han ise tam 4 yaşına girmeye hazırlanıyor.
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Korel, Ooğlu Han ile çıktığı yürüyüşten bazı anlarını paylaşarak "Bir ara fotoğraf çektirmek istedim onunla o istemedi, şımarıklık yapıp “Aa üzüldüm” dedim dudak bükerek koca kadın." notunu düşmüştü.
Bergüzar Korel, oğlu Han'ın doğum gününde okula götürmesi için son derece sağlıklı vegan, alerji dostu ve glütensiz yaptığı pastasını da paylaşmayı ihmal etmedi.
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