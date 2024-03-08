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Bergüzar Korel 4 Yaşına Giren Çocuğunun Doğum Günü İçin Vegan, Glütensiz, Alerji Dostu Pasta Yaptı

Bergüzar Korel 4 Yaşına Giren Çocuğunun Doğum Günü İçin Vegan, Glütensiz, Alerji Dostu Pasta Yaptı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
08.03.2024 - 13:30

2009 yılında evlenen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, son olarak kızları Leyla'yı 2021 yılında kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci çocuğu olan Han, yarın 4 yaşına girecek. Bergüzar Korel ise oğlu Han'ın okuluna götürmesi için vegan, alerji dostu ve glütensiz bir pasta yaptı.

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Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, uzun bir süre ekranlardan uzak kalmıştı.

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, uzun bir süre ekranlardan uzak kalmıştı.

Halit Ergenç ile evliliğinin ardından ekranlarda pek fazla göremediğimiz Bergüzar Korel, son olarak dijital bir proje olan Düğüm ile seyirci karşısına çıktı. Tarzında da değişiklik yapan ünlü isim tüm dikkatleri üzerine çekti.

Şimdilerde Londra'da yaşamını sürdüren ünlü çiftin nasıl bir hayatı olduğunu ise Bergüzar Korel'in sosyal medya paylaşımlarından takip edebiliyoruz.

Şimdilerde Londra'da yaşamını sürdüren ünlü çiftin nasıl bir hayatı olduğunu ise Bergüzar Korel'in sosyal medya paylaşımlarından takip edebiliyoruz.

Yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan ünlü isim, sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

Çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına almıştı.

Çocuklarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında kucaklarına almıştı.

Geçtiğimiz günlerde tam 14 yaşına basan Ali'nin artık annesinin boyunu bile geçtiğini görmüştük. Korel ise yaptığı bir duygusal paylaşımla oğlunun yaş gününü kutlamıştı.

Korel ve Ergenç çifti, 2021 yılında ise üçüncü çocukları Leyla'ya kavuşmuşlardı.

Korel ve Ergenç çifti, 2021 yılında ise üçüncü çocukları Leyla'ya kavuşmuşlardı.

Yaklaşık 3 yaşına gelen Leyla'nın da bugüne kadar yüzünü göremedik.

Ünlü çiftin ortanca oğlu Han ise tam 4 yaşına girmeye hazırlanıyor.

Ünlü çiftin ortanca oğlu Han ise tam 4 yaşına girmeye hazırlanıyor.

Her ne kadar bazı paylaşımlarda ünlü çiftin çocuklarını görmüş olsak da, çiftin ortanca çocuğu Han'ı pek bir göremedik. Bunun en büyük sebebi ise, Han'ın fotoğraflardan pek hoşlanmaması.

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Korel, Ooğlu Han ile çıktığı yürüyüşten bazı anlarını paylaşarak "Bir ara fotoğraf çektirmek istedim onunla o istemedi, şımarıklık yapıp “Aa üzüldüm” dedim dudak bükerek koca kadın." notunu düşmüştü.

Korel, Ooğlu Han ile çıktığı yürüyüşten bazı anlarını paylaşarak "Bir ara fotoğraf çektirmek istedim onunla o istemedi, şımarıklık yapıp “Aa üzüldüm” dedim dudak bükerek koca kadın." notunu düşmüştü.

Bergüzar Korel, oğlu Han'ın doğum gününde okula götürmesi için son derece sağlıklı vegan, alerji dostu ve glütensiz yaptığı pastasını da paylaşmayı ihmal etmedi.

Bergüzar Korel, oğlu Han'ın doğum gününde okula götürmesi için son derece sağlıklı vegan, alerji dostu ve glütensiz yaptığı pastasını da paylaşmayı ihmal etmedi.

Süslemeyi Leyla ve Ali'nin yaptığını söyleyen ünlü isim, pastanın çok leziz olduğunu da belirtmeden geçmedi.

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