Başından Geçenleri Anlattı: Yalı Çapkını Dizisindeki Görüntüsüyle Dikkat Çeken Mine Tugay'dan Estetik İtirafı
Başından Geçenleri Anlattı: Yalı Çapkını Dizisindeki Görüntüsüyle Dikkat Çeken Mine Tugay'dan Estetik İtirafı
Medcezir dizisindeki Ender karakteri ile hafızalara kazınan, yakın zamanda da Merve Kült filmi ile kameraların karşısına geçen Mine Tugay, estetik iddialarına dair açıklamalarda bulundu.
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Oyunculuğu ve sosyal medyadaki paylaşımları ile adından sıkça söz ettiren Mine Tugay, bu kez bir itirafla gündeme geldi.
Geçtiğimiz yıl Yalı Çapkını dizisine konuk oyuncu olan başarılı isim, Defne karakteri ile seyircinin karşısına çıkmıştı.
Tugay'ın yüzündeki değişim ise gözlerden kaçmamıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan oyuncu, "Ben bir sağlık problemi yaşıyorum. Zamanında yapılan bir dolgunun sol gözümün altında donmas üzerine bir kaç ameliyat olmak zorunda kaldım ve ara ara o bölgede şişmeler ve çökemeler oluyor" demişti.
Şamdan’dan İrem Orhan’a röportaj veren Tugay, estetik müdahaleleri ve o süreçte yaşadıklarını anlattı.
45 yaşındaki oyuncu, "Burnuma yıllar önce estetik yaptırmıştım, pişman değilim. On seneden fazla da sol gözümün altındaki sorunla uğraşıyorum" diyerek sözlerine şöyle devam etti 👇
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"Çöküklüğe yapılan ve çoğu kadının yaptırdığı dolgunun donması üzerine ve o zamanlar eritici bir maddenin olmaması sebebiyle ameliyatlar olmak zorunda kaldım. Bir yandan çalıştığım için oradaki problemi teknik imkanlarla çözmek durumunda kalıyorduk. Bu beni yordu ve bunu tamamen çözebileceğini iddia eden bir doktorun ameliyatına ‘tamam’ dedim.
Sonuçta ise bu doktor ameliyatta yüzüme kendi estetik zevklerine göre çeşitli dolgular yapmış ve aylarca bunun bana ödem olduğunu iddia etti. Ayrıca bu ameliyattan sonra alt göz kapağımda çeşitli kas problemleri yaşadım. Süreçte çok yalnız bırakıldığım gibi bir de yanlış bilgilendirme ile zaman kaybetmiş oldum. Sorunların yüzde 90’ı çözüldü. Vücuttan alınan yağ ile yapılan dolgu düşünüldüğü kadar çabuk erimiyor maalesef. Geçen bir sene benim açımdan mental açıdan da çok zor geçti."
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