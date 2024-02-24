7 Senelik Erkek Arkadaşını Evlilik Teklifi Etmediği İçin Terk Eden Kadın Yaşadıklarını Anlattı
7 Senelik Erkek Arkadaşını Evlilik Teklifi Etmediği İçin Terk Eden Kadın Yaşadıklarını Anlattı
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/260...
Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya kullanıcısı, 7 senedir kendisine evlenme teklifi etmeyen erkek arkadaşını terk ettiğini ve bu yüzden de kötü hissettiğini dile getirdi. Bazı kullanıcılar ise ilişkinin aceleye getirilmemesi gerektiğini savundu.
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Geçtiğimiz günlerde bir kadın, erkek evlenme teklifi etmediği için terk ettiğini ve bu yüzden tam anlamıyla mahvolduğunu dile getirdi.
7 yıldır ilişkide olduğu halde sevgilisinden evlenme teklifi almadığını söyleyen kadın, erkek arkadaşını terk ettikten sonra daha güçlü hissedeceğini zannetse de pek öyle olmamış.
"7 yılın ardından mutlu sonu göremedim. Bana karşı yeterince sevgi beslediğini düşünmeye başladım."
"Arkadaşlarımın birçoğu date'e çıkıyor, nişanlanıyor, evleniyor ve çoluk çocuğa karışıyor. Bu süreç aslında maksimum bu kadar sürmeli."
Fakat bazı kişiler bu duruma katıldı: İkilinin aslında birbirinden daha başka şeyler istediği kanısına vardılar.
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"Ben de erkek arkadaşımla 8 senedir birlikteyim. Fakat böyle şeylerin aceleye getirilmemesi taraftarıyım..."
"Eğer amacının evlilik olduğunu ilk başta söyleseydin belki de ilişkiye hiç başlayamayacaktınız..."
"İnsanların ikili ilişkilerde arayışları farklıdır. Birbirinizi ne kadar sevseniz de aynı amaç uğruna aynı yola baş koymadıysanız hiçbir önemi yok."
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