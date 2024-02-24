7 Senelik Erkek Arkadaşını Evlilik Teklifi Etmediği İçin Terk Eden Kadın Yaşadıklarını Anlattı

Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya kullanıcısı, 7 senedir kendisine evlenme teklifi etmeyen erkek arkadaşını terk ettiğini ve bu yüzden de kötü hissettiğini dile getirdi. Bazı kullanıcılar ise ilişkinin aceleye getirilmemesi gerektiğini savundu.

Buyurun.👇