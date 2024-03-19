64 Yaşındaki Fenomen Kadın Genç Görüntüsünün Ardındaki Sırrı Açıkladı!
64 Yaşındaki Fenomen Kadın Genç Görüntüsünün Ardındaki Sırrı Açıkladı!
Kaynak: https://nypost.com/2024/03/16/lifesty...
64 yaşındaki Harrah Brown, 'her yaşta güzel, fit ve özgüvenli' misyonuyla düzenli olarak TikTok'ta paylaşımlar yapıyor. Brown genç görünmenin sırrını takipçilerine verdi. Detaylar için buyurun...👇
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64 yaşındaki Harrah Brown, 'her yaşta güzel, fit ve özgüvenli' misyonuyla düzenli olarak TikTok'ta paylaşımlar yapıyor.
Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ve 61 yaşında egzersiz yapmaya başladığını söyleyen Brown, yaşına rağmen formda kalmayı nasıl başardığını anlatıyor.
Sağlıklı yiyeceklerden oluşan bir beslenme düzeni olduğunu söyleyen Brown, evdeyken yüzde doksan besleyici gıdalar tükettiğini dışarıda ise yüzde onluk hakkını kullanıp, sağlıksız yiyecekler tükettiğini söylüyor.
Brown, takipçilerine plana bağlı kalmalarının menopoz sırasında aldığı karın yağını kaybetmesine yardımcı olduğunu ve onu daha güçlü hale getirdiğini söyledi.
Yaban mersini ve ahududu tükettiğini söyleyen Brown'ı araştırmalarda destekliyor. Uzmanlara göre bu tarz meyve tüketen insanlar daha uzun yaşıyor.
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2023 yılında yapılan bir araştırma, zeytinyağının yaşlanmaya bağlı olarak oluşan karın yağını eritebileceğini gösterdi. Bu tür karın yağlarıyla Brown'da mücadele etti. Ayrıca zeytinyağının kalp sağlığına da iyi geldiği biliniyor.
Brown'un tercih ettiği bir diğer gıda ise kuruyemiş. Uzmanlar, düzenli olarak kuruyemiş tüketmenin yaşlanma sürecini yavaşlattığını söylüyor.
Brown, takipçilerine, akşam yemeklerinde protein açısından zengin bir seçenek olarak balık yemeyi sevdiğinden bahsetti.
Son olarak genç görünümünü koruma çabasının büyük bir parçası olan yeşillikleri anlatan Brown, salatalık, marul, lahana ve kişniş tüketiyor.
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