Görüş Bildir
Haberler
Gündem
6 Ülke Tarafından Interpol Kırmızı Bültenle Aranan 10 Şahıs İstanbul'da Yakalandı!

6 Ülke Tarafından Interpol Kırmızı Bültenle Aranan 10 Şahıs İstanbul'da Yakalandı!

Operasyon
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.01.2024 - 08:48

İstanbul'da 'Kafes-30' operasyonunda, 6 ülkenin haklarında Interpol Kırmızı Bülten ile arama başlattığı 10 şahıs yakalandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyona 46 ekip, 117 personel katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyona 46 ekip, 117 personel katıldı.

Düzenlenen 'Kafes-30' operasyonları kapsamında İran, Güney Kore, Suriye, Çin, Özbekistan ve İsviçre tarafından haklarında Interpol Kırmızı Bülten çıkardığı 10 şahıs yakalandı.

Düzenlenen 'Kafes-30' operasyonları kapsamında İran, Güney Kore, Suriye, Çin, Özbekistan ve İsviçre tarafından haklarında Interpol Kırmızı Bülten çıkardığı 10 şahıs yakalandı.

Operasyon kapsamında yakalanan suçluların isimleri paylaşıldı

Operasyon kapsamında yakalanan suçluların isimleri paylaşıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yakalanan suçluların listesi sosyal medya hesabından paylaştı:

  • İsviçre’de dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Taiguo LIU,

  • İran’da Dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Paria GHASEMI,

  • İran’da kara para aklama suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Omid ALAGHI,

  • İran’da Dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Reza FAKHR ATTAR,

  • İran’da Dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Edris MORADI,

  • Güney Kore’de kumar suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Tae YONG SUNG,

  • Suriye’de göçmen kaçakçılığı suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Ali ABOUYEG,

  • Çin’de göçmen kaçakçılığı suçundan kırmızı bültenle aranan Xın AN,

  • Özbekistan’da insan kaçakçılığı suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Dilnoza UMAROVA ve

  • Özbekistan’da insan ticareti suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Mavluda ULMASOVA yakalandı.

Paylaşımında suçla mücadele mesajı veren Yerlikaya, 'Operasyonu düzenleyen Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle' dedi.

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
6
5
5
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?