6 Ülke Tarafından Interpol Kırmızı Bültenle Aranan 10 Şahıs İstanbul'da Yakalandı!
İstanbul'da 'Kafes-30' operasyonunda, 6 ülkenin haklarında Interpol Kırmızı Bülten ile arama başlattığı 10 şahıs yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyona 46 ekip, 117 personel katıldı.
Düzenlenen 'Kafes-30' operasyonları kapsamında İran, Güney Kore, Suriye, Çin, Özbekistan ve İsviçre tarafından haklarında Interpol Kırmızı Bülten çıkardığı 10 şahıs yakalandı.
Operasyon kapsamında yakalanan suçluların isimleri paylaşıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yakalanan suçluların listesi sosyal medya hesabından paylaştı:
İsviçre’de dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Taiguo LIU,
İran’da Dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Paria GHASEMI,
İran’da kara para aklama suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Omid ALAGHI,
İran’da Dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Reza FAKHR ATTAR,
İran’da Dolandırıcılık suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Edris MORADI,
Güney Kore’de kumar suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Tae YONG SUNG,
Suriye’de göçmen kaçakçılığı suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Ali ABOUYEG,
Çin’de göçmen kaçakçılığı suçundan kırmızı bültenle aranan Xın AN,
Özbekistan’da insan kaçakçılığı suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Dilnoza UMAROVA ve
Özbekistan’da insan ticareti suçundan İnterpol kırmızı bültenle aranan Mavluda ULMASOVA yakalandı.