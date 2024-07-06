6 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
6 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Haberler.com'un haberine göre, şarkıcı Bengü, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali kapsamında Van'daki sevenleriyle buluştu. Konseri "Ne Mutlu Türküm Diyene" sözleriyle bitiren Bengü seyircinin tepkisi ile karşı karşıya kaldı.
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2. Başarılı iş birlikleri ile iddialı bir çıkış yakalayan ve son olarak Simge ile birlikte yayınladıkları "Yakışıklı" düeti ile listelerde boy gösteren KÖFN grubu iki gün önce dağıldıkları haberiyle hayranlarını üzmüştü. Ayrılma sebeplerinin ardındaki gerçek merak edilirken, grubun solisti Salman Tin ilk defa tek başına sahneye çıktı!
3. Ceza için düzenlenen 'Saygı1' konserinde aralarında Oğuzhan Uğur, Ozbi, Çakal, Candan Erçetin, Gazapizm gibi birçok ünlü isim rapçinin şarkılarını yorumlamış ve ortaya inanılmaz anlar çıkmıştı. Ceza ile arasındaki gerginlik bir türlü bitmeyen Sagopa Kajmer'in o konser hakkındaki yorumu ise olay yarattı!
4. Oda TV'nin haberine göre, dün 19.30 sularında Kandıra ilçesi D-605 karayolunda meydana gelen, Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir'in dahil olduğu kazada dört kişi yaralanmıştı. Youtuber Enes Batur'dan sağlık durumlarıyla ilgili ilk açıklama geldi.
5. EURO 2024'te mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız için ünlü şarkıcı Sefo 'Türkiye'm' isimli şarkısını bestelemişti. Ünlü şarkıcı Aydilge'den ise Sefo'ya eleştiri geldi!
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6. Danla Bilic'in biricik dostu Ala Tokel'in izinden gitmeye karar verdiği ve daha önce gecelerde yakalandığı genç milli futbolcuyla aşk yaşamaya başladığı iddia edildi!
7. Merih Demiral'ın gol sevincini bozkurt işaretiyle göstermesi, günlerdir tartışmaların odağında. Gazeteci İrfan Değirmenci de Merih Demiral'ın bu hareketini değerlendirdi. Değirmenci, bu videosuna gelen yorumlara cevap vermeyi de ihmal etmedi.
8. Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü şarkıcı Sertab Erener, Mecbursun klibiyle geri dönmüş ve Erener'in estetikli yeni hali herkesi şaşırtmıştı. Ünlü şarkıcı bu kez de estetikli yeni görünümü ile verdiği kapak pozlarıyla dillere fena düştü!
9. Merih Demiral'ın gündemden düşmeyen Bozkurt sevincine bir yorum da rapçi Ezhel'den geldi!
10. Arda Güler hakkında yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Rus model Svetlana Alekseeva'dan maça saatler kala "Haydi Türkiye" paylaşımı geldi!
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11. EURO 2024'ün son yarı finalistini belirleyecek olan Türkiye - Hollanda maçının heyacanı 7'den 70'e tüm ülkeyi sardı. Ünlü isimler de maç ile ilgili heyecanlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
12. X hesabını aktif kullanması ve çoğu zaman da sinirlendiği her konuyu oradan aktarması ile bilinen Demet Akalın, bu sefer de '2024 Yaz Şarkıları' listesine giremeyince Spotify'a sinirlendi!
13. Fatih Altaylı, Merih Demiral'ın tartışma yaratan Bozkurt işareti hakkında konuştu!
14. Kızı Ses'in Meral Akşener ile fotoğrafını paylaşan Ümit Erdim'in paylaşımı olay oldu!
15. Nefeslerin tutulduğu ve Hollanda'yla kozlarını paylaşan milli takımımızı izleyen herkesin tek yürek olduğu anlarda, Oğuzhan Uğur'dan milli takım duası geldi!
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16. Lise yıllığından 17 yaşına ait fotoğrafları paylaşan Meltem Cumbul'un eski hali şoke etti!
17. Bengü'den sonra Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Cem Adrian'a da su şişesi fırlatıldı!
18. A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası serüveni maalesef sona erdi. Hollanda'ya 2-1 yenilen millilere ünlülerden destek gecikmedi!
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