6 Mart Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
6 Mart Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 6 Mart Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelan anına ait yeni görüntü ortaya çıktı.
Milli Güvenlik Siyaset Belgesi, devletin gizli anayasası olarak da biliniyor. “Kırmızı Kitap” olarak adlandırılan belgede, ülkenin zor anlarda (işgal, savaş vb.) göstereceği reaksiyondan tutun afet durumlarında yapılacak şeylere kadar her şey yer alıyor. Kırmızı Kitap’ta bu yıl ise ilk kez yapay zeka yer alacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynana Real Sociedad-PSG ve Bayern Münih-Lazio maçları öncesinde polislerin, taraftarlara yönelik yaptığı baskınlarda Nazi Lideri Adolf Hitler'in birahanesinde faşist sloganlar atıldığı; bir başka taraftar grubunun ise maç öncesi çekiç, balta ve muştalarla hazırlık yaptığı tespit edildi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, 'gizlilik' içerisinde planlanan Ukrayna ziyaretinde konvoyunun 150 metre yakınına Rusya tarafından atılan bir roket düştü. Yunanistan Devlet Bakanı Stavros Papastavrou olayı doğrulayarak, Yunan heyetinin durumunun iyi olduğunu aktardı.
Adana’nın Feke ilçesinde bir şahsın, internetten tanıştığı lise ve ortaokul öğrencisi çocuklara tecavüz ederken gizlice kaydettiği ve daha sonra da bu görüntülerle şantaj yaptığı iddia edildi.
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İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde 14 yaşındaki öğrenci okula müdürü tarafından dövüldüğü gerekçesiyle ailesine haber verdi. İddiaya göre, okula gelen öğrenci velisi, okul müdür tarafından darp edildi. Müdür hakkında 4 öğrenci de suç duyurusunda bulundu.
Yerel seçimler için bir aydan az bir süre kaldı. Haliyle seçimlerin en çok merak edilen bölgesi ise megakent İstanbul. Mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı'nın Ak Partili adayı Murat Kurum'un arasında geçmesi beklenen zorlu yarışta bazı sanatçılar da tarafını şimdiden seçti. Sinan Akçıl Murat Kurum'a desteğini açıklarken geçtiğimiz günlerde çıkan bedelli askerlik tartışmasına Murat Kurum'un askerlik fotoğrafını paylaşarak yeni bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemerburgaz'da 5 ATV sürücüsüne çarpan 16 yaşındaki T.C. ve onu yurt dışına kaçıran annesi yazar Eylem Tok ile ilgili açıklama yaptı.
Kolombiya’da 6 yaşındaki bir çocuğun, annesi ve erkek arkadaşı arafından satanist ayinde katledildiği ortaya çıktı. Şeytani ritüellerle öldürülen Maximiliano Tabares’in annesi ve erkek arkadaşı müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İngiliz Gayrimenkul Danışmanlık Şirketi Knight Frank'in 2024 verilerini paylaştığı Servet Raporu dikkat çekti! Her yıl yayımlanan raporda Türkiye zirvede yer aldı. Araştırma verilerine göre, dünyada ultra zengin sayısı en çok artan ülke Türkiye oldu!
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Türkiye’nin gündeminde yer alan trafik kazasında yazar Eylem Tok, ehliyetsiz olarak kullandığı araçla bir kişiyi öldüren 16 yaşındaki oğlu T.C.’yi yurt dışına kaçırmıştı. Savcılık, T.C. ve annesi Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. T.C.’nin kullandığı ve 1 kişinin ölümene sebep olan lüks aracın son hali de ortaya çıktı.
Oğuzhan Uğur’un hazırladığı Mevzular Açık Mikrofon programına, CHP’li İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu katıldı. İmamoğlu’nun katıldığı programda bir genç, kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı.
16 yaşındaki T.C., ehliyetsiz olarak kullandığı araç ile bir kişiyi öldürmüş ve annesi yazar Eylem Tok ile birlikte Mısır’a kaçmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne ile oğlu için kırmızı bülten talebinde bulunduklarını ve Mısır’ın ilgili kurumlarıyla temasa geçtiklerini açıkladı.
Uçak rotalarının hiçbir zaman Tibet'in üzerinden geçmediğini biliyor muydunuz? Gelin, nedenini birlikte öğrenelim!
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve adayı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Meral Akşener’in hem Mansur Yavaş’a hem de Ekrem İmamoğlu’na yaptığı “Cumhurbaşkanı siz olun” açıklamasını samimi bulmadığını söyledi.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu hafta hastaneden taburcu olması beklenen Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den kötü haber geldi.
CHP’nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal’ın, bugün yaptığı seçim mitingindeki açıklamaları kriz yarattı. Köksal, belediyenin kapılarının DEM Parti hariç herkese açık olduğunu söyledi. Köksal’ın açıklamaları üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel “sürçülisan” oldu dedi ama aday Burcu Köksal sözlerinin arkasında olduğunu ifade etti. DEM Parti’den ise Burcu Köksal’a tepki geldi.
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