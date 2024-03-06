Türkiye Zirveye Ulaştı: Dünya Çapında Ultra Zengin Sayısının En Çok Arttığı Ülke Türkiye Oldu!
Türkiye Zirveye Ulaştı: Dünya Çapında Ultra Zengin Sayısının En Çok Arttığı Ülke Türkiye Oldu!
Kaynak: https://content.knightfrank.com/resou...
İngiliz Gayrimenkul Danışmanlık Şirketi Knight Frank'in 2024 verilerini paylaştığı Servet Raporu dikkat çekti! Her yıl yayımlanan raporda Türkiye zirvede yer aldı. Araştırma verilerine göre, dünyada ultra zengin sayısı en çok artan ülke Türkiye oldu!
İşte, detaylar...
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Knight Frank, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya çapında yaptığı araştırma verileriyle 'Servet Raporu'nu yayımladı.
Dünya genelinde 'Ultra High Net Worth Individual' olarak tabir edilen 'Ultra Zenginlerin' sayısı yüzde 4,2 arttı!
Türkiye, yıllık bazda yüzde 9,7'lik artışla 'Ultra zenginlerin' sayısı en fazla artan ülke oldu!
Türkiye'yi yüzde 7,9 oranla ABD ve yüzde 6,1 oranla Hindistan takip etti!
Latin Amerika, varlıklı bireylerin nüfusunun geçen yıla göre %3,6 oranında azaldığı tek bölge ülke oldu.
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Araplardır gelip tünediler buraya kodugumun vasatları..
Bunlara vasat demek iltifat sayılır. İstilacı tür diyebiliriz
Çünkü devlet yoluyla çaldılar
???? nasıl oldu acaba 😂😂😂😂