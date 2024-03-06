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Türkiye Zirveye Ulaştı: Dünya Çapında Ultra Zengin Sayısının En Çok Arttığı Ülke Türkiye Oldu!

Türkiye Zirveye Ulaştı: Dünya Çapında Ultra Zengin Sayısının En Çok Arttığı Ülke Türkiye Oldu!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
06.03.2024 - 20:53

İngiliz Gayrimenkul Danışmanlık Şirketi Knight Frank'in 2024 verilerini paylaştığı Servet Raporu dikkat çekti! Her yıl yayımlanan raporda Türkiye zirvede yer aldı. Araştırma verilerine göre, dünyada ultra zengin sayısı en çok artan ülke Türkiye oldu! 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://content.knightfrank.com/resou...
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Knight Frank, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya çapında yaptığı araştırma verileriyle 'Servet Raporu'nu yayımladı.

Knight Frank, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya çapında yaptığı araştırma verileriyle 'Servet Raporu'nu yayımladı.

İngiliz Gayrimenkul Danışmanlık Şirketi olan Knight Frank'in 'The Wealth Report'unda yer alan veriler arasında en dikkat çekenlerden biri ülkeler özelinde ve dünya genelinde UHNWI (Ultra High Net Worth Individual) olarak tabir edilen 'Ultra Zenginler' sayısıydı. 

Gelin raporda yer alan bazı verilere birlikte göz atalım.

Dünya genelinde 'Ultra High Net Worth Individual' olarak tabir edilen 'Ultra Zenginlerin' sayısı yüzde 4,2 arttı!

Dünya genelinde 'Ultra High Net Worth Individual' olarak tabir edilen 'Ultra Zenginlerin' sayısı yüzde 4,2 arttı!

Rapora göre, dünya çapında UHNWI'lerin sayısı önceki yıla göre yüzde 4,2 artarak 601 bin 300'den 626 bin 619'a yükseldi. Dünya çapında ultra zenginlerin sayısının en çok arttığı ülke ise dikkat çekiciydi!

Türkiye, yıllık bazda yüzde 9,7'lik artışla 'Ultra zenginlerin' sayısı en fazla artan ülke oldu!

Knight Frank tarafından yayımladığı raporda 30 ülkede 2022 yılından 2023 yılına kadar yaşanan değişimlerle 'ultra zenginlerin' sayısı ele alındı. Araştırma kapsamında, ülkelerin çeşitli açıklardan incelenen yıllık performansları çerçevesinde Türkiye, UHNWI rakamları en çok artan ülke oldu. 

Türkiye, 'ultra zengin' sayısında yıllık bazda yüzde 9,7'lik bir artışla zirveye ulaştı.

Türkiye'yi yüzde 7,9 oranla ABD ve yüzde 6,1 oranla Hindistan takip etti!

Türkiye'yi yüzde 7,9 oranla ABD ve yüzde 6,1 oranla Hindistan takip etti!

Türkiye, UHNWI rakamlarında yıllık bazda %9,7'lik bir artışla Knight Frank sıralamasında birinci olurken, ülkemizi %7,9 ile ABD, %6,1 ile Hindistan, %5,6 ile Güney Kore ve %5,2 ile İsviçre takip etti.

Bölgesel düzeyde, UHNWI sayısında yıllık %7,2 artışla Kuzey Amerika başı çekerken, Orta Doğu yıllık %6,2 büyümeyle ikinci sırada yer alırken, Afrika %3,8 büyümeyle üçüncü sırada yer aldı.

Latin Amerika, varlıklı bireylerin nüfusunun geçen yıla göre %3,6 oranında azaldığı tek bölge ülke oldu.

Latin Amerika, varlıklı bireylerin nüfusunun geçen yıla göre %3,6 oranında azaldığı tek bölge ülke oldu.

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seremonix

Araplardır gelip tünediler buraya kodugumun vasatları..

mirai~

Bunlara vasat demek iltifat sayılır. İstilacı tür diyebiliriz

Selver.1994.06

Çünkü devlet yoluyla çaldılar

ZrDeli

???? nasıl oldu acaba 😂😂😂😂