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Birikim Yapma Hayali Bile Kuramayan Y Kuşağı Tarihin En Zengin Nesli Olmaya Hazırlanıyor!

Birikim Yapma Hayali Bile Kuramayan Y Kuşağı Tarihin En Zengin Nesli Olmaya Hazırlanıyor!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
28.02.2024 - 23:38 Son Güncelleme: 28.02.2024 - 23:39

Pandemi, küresel sorunlar, enflasyon ve savaş gibi süreçlerle başa çıkmak zorunda kalan, kendini evini zorla geçindirmeye çalışan Y kuşağı tarihin 'en zengin nesli' olacak! The Times yayınladığı raporla ülkelerin emlak piyasasını ve zengilik analizlerini paylaştı! 

İşte, Y kuşağının tarihin 'en zengin nesli' olma yolculuğu...

Kaynak: https://www.thetimes.co.uk/article/mi...
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Y kuşağı tarihin "En Zengin Nesli" olma yolunda!

Y kuşağı tarihin "En Zengin Nesli" olma yolunda!

The Times'ta yayınlanan araştırmaya göre, bugün kendi evini geçindirmeye çalışanlar, yaşlı akrabalarından gelen servet ile parlak bir geleceğe sahip olacaklar! Y kuşağı, namıdiğer 'Milenyum kuşağını' bekleyen tarihin 'en zengin nesli' olma yolculuğu: Servet transferinden geçiyor. 👇

Y kuşağını, önümüzdeki 20 yıl içinde devasa bir servet transferi bekliyor.

Y kuşağını, önümüzdeki 20 yıl içinde devasa bir servet transferi bekliyor.

Gayrimenkul acentesi Knight Frank tarafından yapılan araştırma verileri son derece dikkat çekici! Araştırma verilerine göre, önceki nesillerin biriktirdiği gayrimenkul varlıkları önümüzdeki 20 yıl içinde, 1981 ile 2000 yılları arasında doğan 'Y kuşağına' devasa bir servet transferi sağlayacak. 

Söz konusu servet transferi yalnızca ABD'de 90 trilyon dolar olarak hesaplandı. Bu durum Milenyum kuşağını tarihin en zengin nesli yapacak.

2024 yılında Y kuşağının yüzde 75'inin serveti artacak!

2024 yılında Y kuşağının yüzde 75'inin serveti artacak!

Knight Frank 18. yıllık servet raporu, dünya genelinde bölgeler arasında değişkenlikler olduğunu gösterse de nesiller arası servet dağılımında büyük bir değişim yaşandığını gözler önüne serdi. Araştırmalar, milenyum kuşağının yüzde 75'inin 2024'te servetlerinin artacağını beklediğini gösteriyor. 

Aynı araştırmada, baby boomer nesli (1946 ve 1964 arasında doğanlar) yüzde 53, X kuşağı (1965-1980)  yüzde 56 ve Z kuşağı (2001-2012) yüzde 69 oranında servet artışı bekleniyor.

Pahalı zevklere yönelen Y kuşağı, birikim yapma hedefinden vazgeçti...

Pahalı zevklere yönelen Y kuşağı, birikim yapma hedefinden vazgeçti...

Görünen o ki Y kuşağının birçoğu, 2008 krizi ve pandemi, Brexit ve Ukrayna'daki savaş gibi ekonomik şokların etkisinden kurtulmaya çalışırken, bir yandan da miraslarını bekliyor. Artan kira bedelleri ve konut giderleri, bu kuşağın kendi evlerini satın almak veya bir emeklilik fonu oluşturmak için önemli zorluklarla karşılaşmasına neden oluyor. Bu durum, Y kuşağının pahalı hobiler ve avokado ekmek gibi lüks tüketimlere yönelmesine neden oluyor. Araştırma verileri, Y kuşağının birikim yapma hedefinden de saptığını gösteriyor.

Y kuşağını bekleyen servet transferinde en önemli etken 'gayrimenkul'!

Y kuşağını bekleyen servet transferinde en önemli etken 'gayrimenkul'!

Y kuşağının gelecekteki finansal güçlerinin büyük ölçüde önceki nesillerden kalan miraslar, özellikle de gayrimenkul tarafından belirlendiği görülüyor. The Times'ta yer alan araştırmaya göre açıklanan bu servet değişimi, milenyum kuşağının sürdürülebilir yatırımlar ve davranışlara yönelmesine yardımcı olacak.

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