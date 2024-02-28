Birikim Yapma Hayali Bile Kuramayan Y Kuşağı Tarihin En Zengin Nesli Olmaya Hazırlanıyor!

Görünen o ki Y kuşağının birçoğu, 2008 krizi ve pandemi, Brexit ve Ukrayna'daki savaş gibi ekonomik şokların etkisinden kurtulmaya çalışırken, bir yandan da miraslarını bekliyor. Artan kira bedelleri ve konut giderleri, bu kuşağın kendi evlerini satın almak veya bir emeklilik fonu oluşturmak için önemli zorluklarla karşılaşmasına neden oluyor. Bu durum, Y kuşağının pahalı hobiler ve avokado ekmek gibi lüks tüketimlere yönelmesine neden oluyor. Araştırma verileri, Y kuşağının birikim yapma hedefinden de saptığını gösteriyor.