Birikim Yapma Hayali Bile Kuramayan Y Kuşağı Tarihin En Zengin Nesli Olmaya Hazırlanıyor!
Birikim Yapma Hayali Bile Kuramayan Y Kuşağı Tarihin En Zengin Nesli Olmaya Hazırlanıyor!
Kaynak: https://www.thetimes.co.uk/article/mi...
Pandemi, küresel sorunlar, enflasyon ve savaş gibi süreçlerle başa çıkmak zorunda kalan, kendini evini zorla geçindirmeye çalışan Y kuşağı tarihin 'en zengin nesli' olacak! The Times yayınladığı raporla ülkelerin emlak piyasasını ve zengilik analizlerini paylaştı!
İşte, Y kuşağının tarihin 'en zengin nesli' olma yolculuğu...
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Y kuşağı tarihin "En Zengin Nesli" olma yolunda!
Y kuşağını, önümüzdeki 20 yıl içinde devasa bir servet transferi bekliyor.
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