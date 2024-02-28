Evden Çalışan Eşinin Görüşmelerini Dinleyerek 1,8 Milyon Dolar Kazanmakla Suçlanıyor!

Fortune, BBC ve The Guardian'a konu olan habere göre; Teksaslı bir adam, eşinin evden çalıştığı süreçte yaptığı iş görüşmeleri sırasında bazı bilgilere kulak misafiri oldu.

İddialara göre Tyler Loudon edindiği bilgileri kullanarak borsada 1,76 milyon dolar kazandı. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Loudon'u 'içeriden bilgi ticareti ile 1,76 milyon dolar kazanmakla' suçluyor.