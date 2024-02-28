Evden Çalışan Eşinin Görüşmelerini Dinleyerek 1,8 Milyon Dolar Kazanmakla Suçlanıyor!
Evden Çalışan Eşinin Görüşmelerini Dinleyerek 1,8 Milyon Dolar Kazanmakla Suçlanıyor!
Kaynak: https://people.com/husband-accused-ma...
Texaslı bir adam, eşinin evden çalışırken yaptığı iş görüşmelerini dinledi. Bu sayede edindiği bilgilerle ise borsada 1.76 milyon dolar kazandığı iddia ediliyor. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bu kişiyi 'içeriden bilgi ticaretinden 1.76 milyon dolar' kazanmakla suçluyor.
İşte, detaylar...
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Teksaslı bir adam, eşinin iş görüşmelerini dinleyerek 1,76 milyon dolara kazanmakla suçlanıyor!
Peki Tyler'a 1,76 milyon dolar kazandıran bilgi neydi?
İddialara göre Tyler, henüz birleşme duyurulmadan önce TravelCenters hissesi satın aldı!
Gerçekler açığa çıkınca, evlilikleri de bitti!
Şimdi sonuç herkes tarafından merak ediliyor! SEC ise kazancın faizle birlikte geri ödenmesini öngörüyor.
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