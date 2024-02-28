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Evden Çalışan Eşinin Görüşmelerini Dinleyerek 1,8 Milyon Dolar Kazanmakla Suçlanıyor!

Evden Çalışan Eşinin Görüşmelerini Dinleyerek 1,8 Milyon Dolar Kazanmakla Suçlanıyor!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
28.02.2024 - 19:10

Texaslı bir adam, eşinin evden çalışırken yaptığı iş görüşmelerini dinledi. Bu sayede edindiği bilgilerle ise borsada 1.76 milyon dolar kazandığı iddia ediliyor. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bu kişiyi 'içeriden bilgi ticaretinden 1.76 milyon dolar' kazanmakla suçluyor.

İşte, detaylar...

Kaynak: https://people.com/husband-accused-ma...
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Teksaslı bir adam, eşinin iş görüşmelerini dinleyerek 1,76 milyon dolara kazanmakla suçlanıyor!

Teksaslı bir adam, eşinin iş görüşmelerini dinleyerek 1,76 milyon dolara kazanmakla suçlanıyor!

Fortune, BBC ve The Guardian'a konu olan habere göre; Teksaslı bir adam, eşinin evden çalıştığı süreçte yaptığı iş görüşmeleri sırasında bazı bilgilere kulak misafiri oldu. 

İddialara göre Tyler Loudon edindiği bilgileri kullanarak borsada 1,76 milyon dolar kazandı. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Loudon'u 'içeriden bilgi ticareti ile 1,76 milyon dolar kazanmakla' suçluyor.

Peki Tyler'a 1,76 milyon dolar kazandıran bilgi neydi?

Peki Tyler'a 1,76 milyon dolar kazandıran bilgi neydi?

BP, 2023 yılının Şubat ayında Ohio merkezli bir kamyon durak zinciri olan TravelCenters of America Inc.'i satın alacağını duyurmuştu. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), adamın eşinin evden çalışırken yaptığı iş görüşmelerini dinlediğini ve bu bilgiler sayesinde şirketin satış hakkında bilgi sahibi olduğunu iddia ediyor. Bu iddiaların yanında Fortune'a göre, adamın eşi BP'de eski bir birleşme ve satın alma yöneticisi.

İddialara göre Tyler, henüz birleşme duyurulmadan önce TravelCenters hissesi satın aldı!

İddialara göre Tyler, henüz birleşme duyurulmadan önce TravelCenters hissesi satın aldı!

SEC, adamın eşinin bilgisi olmadan, birleşmenin duyurulmasından önce TravelCenters hissesi satın aldığını ve duyurunun ardından hissenin yaklaşık yüzde 71 oranında arttığını belirtti. SEC'ye göre, adam hissenin yükselmesinin ardından tüm hisselerini sattı ve bu işlemle birlikte 1.76 milyon dolar kar elde etti.

SEC'nin Fort Worth Bölge Ofisi'nin Bölge Direktörü Eric Werner, adamın uzaktan çalışma koşullarını ve eşinin güvenini, gizli olduğunu bildiği bilgilerden kar elde etmek için kullandığını iddia etti. Werner, SEC'nin bu tür kötüye kullanımları kovuşturmayı sürdürmeye kararlı olduğunu belirtti.

Gerçekler açığa çıkınca, evlilikleri de bitti!

Gerçekler açığa çıkınca, evlilikleri de bitti!

Guardian ve BBC'ye göre, adam eşine durumu itiraf etti ve eşinin uzun saatler boyunca çalışmak zorunda kalmaması için yeterli para kazanmak istediğini söyledi. Ancak, eşi bu durum karşısında şaşkına döndü. Ve bununla da kalmayarak durumu BP'deki üstlerine bildirdi. 

Kadın tüm bu olaylar ve kocasının ticareti hakkındaki bilgileri ortaya çıkardıktan kısa bir süre sonra işten çıkarıldı. Daha sonra kocasına boşanma davası açtı.

Şimdi sonuç herkes tarafından merak ediliyor! SEC ise kazancın faizle birlikte geri ödenmesini öngörüyor.

Şimdi sonuç herkes tarafından merak ediliyor! SEC ise kazancın faizle birlikte geri ödenmesini öngörüyor.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), adamın suçlamaları inkar etmediğini ve mahkemenin onayına bağlı olarak kısmi bir yargıya razı olduğunu belirtiyor. Eğer onaylanırsa, adamın kazançlarını faiziyle birlikte geri ödemesi ve mahkeme tarafından belirlenecek bir para cezası ödemesi gerekecek.

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