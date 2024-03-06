Altın Mezar Bulmaya Çalışmışlar: Satanist Ayine Kurban Giden Çocuk

Kolombiya’da 6 yaşındaki bir çocuğun, annesi ve erkek arkadaşı arafından satanist ayinde katledildiği ortaya çıktı. Şeytani ritüellerle öldürülen Maximiliano Tabares’in annesi ve erkek arkadaşı müebbet hapis cezasına çarptırıldı.