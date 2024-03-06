Altın Mezar Bulmaya Çalışmışlar: Satanist Ayine Kurban Giden Çocuk
Altın Mezar Bulmaya Çalışmışlar: Satanist Ayine Kurban Giden Çocuk
Kolombiya’da 6 yaşındaki bir çocuğun, annesi ve erkek arkadaşı arafından satanist ayinde katledildiği ortaya çıktı. Şeytani ritüellerle öldürülen Maximiliano Tabares’in annesi ve erkek arkadaşı müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
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Kolombiya’da, 2022 yılında cansız bedeni gizli bir mezarda bulunan 6 yaşındaki Maximiliano Tabares’i öldüren annesi ve üvey babasının yargılandığı davada karar çıktı.
NTV’de yer alan habere göre; Maximiliano Tabares'in annesi Sandra Patricia Caro Perez ve erkek arkadaşı Fabian Andres Carmona Ramirez, kötü ruhlardan kurtulmak için iki gün süren bir ayin sırasında 6 yaşındaki çocuğu döverek öldürmüştü.
Talihsiz çocuk Tabares'i şeytani ritüellerle öldüren çift, mahkemede amaçlarının altın mezara ulaşmak olduğunu ifade etti.
Çocuğun annesi Sandra Patricia Caro Perez, oğlunun bakkala gitmek için evden çıktığını ve bir daha dönmediğini iddia etmiş ancak polis soruşturmasında evde çeşitli büyü kitaplarına rastlanılmıştı.
Polis ekipleri, Fabian Andres Carmona Ramirez’in “Los Carneros” adını verdikleri satanist bir tarikatın lideri olduğunu öğrenmişti.
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Mahkeme, 6 yaşındaki çocuğun ölümünden sorumlu olan çifti müebbet hapis ile cezalandırdı.
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