Mansur Yavaş’tan Meral Akşener’e Sitem: “Adaylık Çağrısı Samimi Değildi”
Mansur Yavaş’tan Meral Akşener’e Sitem: “Adaylık Çağrısı Samimi Değildi”
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve adayı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Meral Akşener’in hem Mansur Yavaş’a hem de Ekrem İmamoğlu’na yaptığı “Cumhurbaşkanı siz olun” açıklamasını samimi bulmadığını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olarak Recep Tayyip Erdoğan karşısında kaybettiği Cumhurbaşkanlığı seçiminde en kritik çıkışlardan birisi Meral Akşener’den gelmişti.
Kılıçdaroğlu’nun adaylığını istemediği için seçim öncesi Altılı Masa’dan ayrılan ve Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu’na “Cumhurbaşkanı adayı siz olun” çağrısında bulunan Meral Akşener, sonrasında aldığı tepkilerle masaya geri dönmüştü.
Ancak bu çıkış, Kemal Kılıçdaroğlu’na seçimi kaybettiren en büyük hamlelerden biri olmuştu.
Mansur Yavaş, HaberTürk’te katıldığı programda o zaman yaşananlar hakkında ilk kez yorumda bulundu.
“Sayın Akşener, benim cumhurbaşkanı adaylığımda samimi olsaydı, ben başka bir partinin üyesiyken, benim hiç haberim yokken bana adaylık çağrısı yapmak yerine aylarca toplanan Altılı Masa'da ismimi gündeme getirebilirdi.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
“Ayrıca aynı anda hem Ekrem Bey'e hem bana çağrıda bulundu. Peki ikimiz de kabul etseydik ne olacaktı? Kura mı çekilecekti! Bunun yolu bu değildi.”
“Sayın Davutoğlu, Sayın Akşener'e 'Eğer Mansur Yavaş'ın adaylığını istiyorsanız ben masaya önereyim' diyor, Sayın Akşener de 'O aday olmayı düşünmüyor' diyor.”
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın