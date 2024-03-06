Deprem Tatbikatında Gürültü Yapmışlar: Okul Müdürü Hem Öğrenciyi Hem Veliyi Darbetti İddiası

Şikayetçi olmak üzere karakola gelen veli Hakan U., yaşananları anlatarak, “Çocuğumun beni aramasıyla okul müdürünün şiddet uyguladığını öğrendim. Okula gittim. Çocuğuma şiddet uygulayıp hakaret ediyor. Yine bir şey demedim. Kendisine bu mevzu doğru mu diye sordum ‘olsa ne olur’ dedi. Ondan sonrada aramızda kavga çıktı. Kendisi de kavga sonucu bana bunu yaptı. Kavgadan ziyade diğer öğretmenlerin de toplu linçine uğradım. Diğer öğretmenler de saldırdı. Şikayetçiyim. Müdürün biz kavga ederken oğluma defalarca hakaret ettiğini diğer öğretmenler ve okul aile birliği de şahittir. O makamı hakkedecek birisi değil kendisi” dedi.