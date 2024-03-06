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Deprem Tatbikatında Gürültü Yapmışlar: Okul Müdürü Hem Öğrenciyi Hem Veliyi Darbetti İddiası

Deprem Tatbikatında Gürültü Yapmışlar: Okul Müdürü Hem Öğrenciyi Hem Veliyi Darbetti İddiası

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.03.2024 - 19:13

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde 14 yaşındaki öğrenci okula müdürü tarafından dövüldüğü gerekçesiyle ailesine haber verdi. İddiaya göre, okula gelen öğrenci velisi, okul müdür tarafından darp edildi. Müdür hakkında 4 öğrenci de suç duyurusunda bulundu.

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Olay, öğlen saatlerinde Büyükçekmece Batıköy Memurdan Armağan İlk ve Ortaokulu’nda yaşandı. İddiaya göre deprem tatbikatı sırasında Semih U. (14) ve arkadaşları sıradayken gürültü yaptı. Durum üzerine okul müdürü E.G. çocukları uyarıp hakaret ederek ayağına vurdu. Semih U., durumu babası Hakan U.’ya söyledi.

Olay, öğlen saatlerinde Büyükçekmece Batıköy Memurdan Armağan İlk ve Ortaokulu’nda yaşandı. İddiaya göre deprem tatbikatı sırasında Semih U. (14) ve arkadaşları sıradayken gürültü yaptı. Durum üzerine okul müdürü E.G. çocukları uyarıp hakaret ederek ayağına vurdu. Semih U., durumu babası Hakan U.’ya söyledi.

Okula gelen Hakan U. müdürün odasına çıkıp durumu konuşmak isteyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında okul müdürü E.G. iddiaya göre bir kez daha çocuğa hakaret etti. Tartışma veli ile okul müdürü arasında kavgaya dönüştü. Veli Hakan U. kavga sırasında aldığı darbelerle gözünden ağır yaralandı.

Okula gelen Hakan U. müdürün odasına çıkıp durumu konuşmak isteyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında okul müdürü E.G. iddiaya göre bir kez daha çocuğa hakaret etti. Tartışma veli ile okul müdürü arasında kavgaya dönüştü. Veli Hakan U. kavga sırasında aldığı darbelerle gözünden ağır yaralandı.

Okulda yaşanan olay sırasında 3 öğrenci velisi daha çocuklarına darp ve hakaret edildiği gerekçesiyle şikayette bulundu. Okul müdürü E.G. gözaltına alınırken soruşturma devam ettiği öğrenildi.

Okulda yaşanan olay sırasında 3 öğrenci velisi daha çocuklarına darp ve hakaret edildiği gerekçesiyle şikayette bulundu. Okul müdürü E.G. gözaltına alınırken soruşturma devam ettiği öğrenildi.

Şikayetçi olmak üzere karakola gelen veli Hakan U., yaşananları anlatarak, “Çocuğumun beni aramasıyla okul müdürünün şiddet uyguladığını öğrendim. Okula gittim. Çocuğuma şiddet uygulayıp hakaret ediyor. Yine bir şey demedim. Kendisine bu mevzu doğru mu diye sordum ‘olsa ne olur’ dedi. Ondan sonrada aramızda kavga çıktı. Kendisi de kavga sonucu bana bunu yaptı. Kavgadan ziyade diğer öğretmenlerin de toplu linçine uğradım. Diğer öğretmenler de saldırdı. Şikayetçiyim. Müdürün biz kavga ederken oğluma defalarca hakaret ettiğini diğer öğretmenler ve okul aile birliği de şahittir. O makamı hakkedecek birisi değil kendisi” dedi.

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