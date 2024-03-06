İliç’teki Maden Ocağı Faciasına İlişkin Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı!
İliç’teki Maden Ocağı Faciasına İlişkin Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı!
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Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold şirketine ait Çöpler Altın Madeni'nin bulunduğu geniş bir alanda, 13 Şubat saat 13.00 sıralarında toprak kayması meydana gelmişti.
Toprak altında kalan 9 işçiye ulaşılamadı. Yüreklerimizi yakan olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.
İİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hacmi 10 milyon metreküp olarak hesaplanan bir kütlenin kaydığını söylemişti.
Olayın 23 gününde maden ocağı sahasında toprak kaldırma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan Erzincan İliç’teki maden ocağında toprak kaymasına ait yeni görüntü ortaya çıktı 👇
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