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İliç’teki Maden Ocağı Faciasına İlişkin Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı!

İliç’teki Maden Ocağı Faciasına İlişkin Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı!

İliç Maden Ocağı Faciası
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.03.2024 - 17:02

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelan anına ait yeni görüntü ortaya çıktı.

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Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold şirketine ait Çöpler Altın Madeni'nin bulunduğu geniş bir alanda, 13 Şubat saat 13.00 sıralarında toprak kayması meydana gelmişti.

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold şirketine ait Çöpler Altın Madeni'nin bulunduğu geniş bir alanda, 13 Şubat saat 13.00 sıralarında toprak kayması meydana gelmişti.

Toprak altında kalan 9 işçiye ulaşılamadı. Yüreklerimizi yakan olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

Toprak altında kalan 9 işçiye ulaşılamadı. Yüreklerimizi yakan olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

İİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hacmi 10 milyon metreküp olarak hesaplanan bir kütlenin kaydığını söylemişti.

İİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hacmi 10 milyon metreküp olarak hesaplanan bir kütlenin kaydığını söylemişti.

Olayın 23 gününde maden ocağı sahasında toprak kaldırma çalışmaları sürüyor.

Olayın 23 gününde maden ocağı sahasında toprak kaldırma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Erzincan İliç’teki maden ocağında toprak kaymasına ait yeni görüntü ortaya çıktı 👇

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