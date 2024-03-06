Devletin Gizli Anayasası Kırmızı Kitap: Güncellenecek Yeni Belgede Neler Olacak?
Devletin Gizli Anayasası Kırmızı Kitap: Güncellenecek Yeni Belgede Neler Olacak?
Milli Güvenlik Siyaset Belgesi, devletin gizli anayasası olarak da biliniyor. “Kırmızı Kitap” olarak adlandırılan belgede, ülkenin zor anlarda (işgal, savaş vb.) göstereceği reaksiyondan tutun afet durumlarında yapılacak şeylere kadar her şey yer alıyor. Kırmızı Kitap’ta bu yıl ise ilk kez yapay zeka yer alacak.
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Anadolu Ajansı, devletin 'gizli anayasası' olarak bilinen ve kamuoyunda 'Kırmızı Kitap' olarak isimlendirilen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin güncellenmesine yönelik çalışma başlatıldığını duyurmuştu.
CNN Türk’de yer alan habere göre; 10’uncu kez düzenlenecek belge için koordinasyonu 2014’ten bu yana Milli Güvenlik Kurulu genel sekreterliği görevinde bulunan Seyfullah Hacımüftüoğlu yapacak. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, bakanlıklardan ve kurumlardan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’ne eklenmesini istedikleri hususları öneri olarak toplamaya başladı.
Bu yıl içinde çalışmaların tamamlanması, belgenin bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısında görüşülerek kabul edilmesi ve belgenin 2025 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne, yapay zekanın ilk kez girmesi bekleniyor. Yapay zeka kullanılarak oluşabilecek güvenlik zaafları üzerine çalışma yapılacak.
Belgede nüfus yönetimi başlığının olması, göç meselesinin de bu alanda irdelenmesi beklentiler dahilinde.
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Afetlere de Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nde yer veriliyor. Afet hazırlığı, afet yönetimi ve sonrasında oluşabilecek asayiş olaylarıyla mücadeleye de dikkat çekilmesi öngörülüyor.
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