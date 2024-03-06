Devletin Gizli Anayasası Kırmızı Kitap: Güncellenecek Yeni Belgede Neler Olacak?

Milli Güvenlik Siyaset Belgesi, devletin gizli anayasası olarak da biliniyor. “Kırmızı Kitap” olarak adlandırılan belgede, ülkenin zor anlarda (işgal, savaş vb.) göstereceği reaksiyondan tutun afet durumlarında yapılacak şeylere kadar her şey yer alıyor. Kırmızı Kitap’ta bu yıl ise ilk kez yapay zeka yer alacak.