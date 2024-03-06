Ekrem İmamoğlu’nun Katıldığı Mevzular Açık Mikrofon’da Evlenme Teklifi
Ekrem İmamoğlu’nun Katıldığı Mevzular Açık Mikrofon’da Evlenme Teklifi
Oğuzhan Uğur’un hazırladığı Mevzular Açık Mikrofon programına, CHP’li İBB Başkanı ve adayı Ekrem İmamoğlu katıldı. İmamoğlu’nun katıldığı programda bir genç, kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı.
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Mevzular Açık Mikrofon programı, özellikle seçim zamanlarında adayları konuk alarak gündemi belirliyor.
Mevzular Açık Mikrofon’un bu haftaki konuğu ise Ekrem İmamoğlu oldu.
Programın çekimleri yapılırken ise ilginç bir an yaşandı.
Bir genç, program sırasında kız arkadaşına evlilik teklifi etti. Ekrem İmamoğlu ile birlikte tüm salon evlilik teklifini alkışladı.
Gazeteci Özlem Gürses’in paylaştığı görüntüler 👇
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