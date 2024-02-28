6 Maddede Dövizle Ödeme Yasağına Yıllar Sonra Esneklik: Liralaşma mı, Normalleşme mi?
6 Maddede Dövizle Ödeme Yasağına Yıllar Sonra Esneklik: Liralaşma mı, Normalleşme mi?
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 'dövizle ödeme yasağı' esnetildi. Tüm ödemelerin Türk Lirası ile yapılmasının zorunluluğu kaldırıldı.
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Son yıllarda TL'nin değer kaybıyla 500 ve 1000 TL'lik banknot çıkarılması konuşulurken, en büyük banknot olan 200 TL'nin ödemelerde yetmediği gündemdeydi. Kredi kartlarında da harcamalardaki artış yükselince döviz cinsi ödemelerin arttığı konuşuluyordu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ"de "Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımladı.
Önceden tüm ödemelerin TL üzerinden yapılma "zorunluluğu" varken, düzenlemeyle belirlenen durumlarda geçmişe dönük ödemeler, borçlar da "döviz ile yerine getirilebilecek."
Tebliğ'deki resmi ifadeleri de burada özetledik. Sosyal medya yorumları için bu kısmı geçebilirsiniz.
Yukarıda özetlediğimiz kapsamlar şu şekilde belirtildi:
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"Tebliğ'in 1'inci maddesi ile değiştirilen 8'inci maddenin dokuzuncu fıkrasının son cümlesi ile aynı fıkraya eklenen (a), (b) ve (c) bentleri 21/4/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girecek."
Sosyal medyada da uzmanlar konuyu yorumladı.
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Ekonomist İnanç Sözer'in değerlendirmesi durumun kısa özeti gibiydi.
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Dövize yatırım yapanı vatan haini ilan eden tiranlık yapıyor değil bunu?! :)