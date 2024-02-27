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SPK Yeniden Gaza Bastı: Halka Arz Rüzgarı Yeniden Şiddetleniyor mu?

SPK Yeniden Gaza Bastı: Halka Arz Rüzgarı Yeniden Şiddetleniyor mu?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.02.2024 - 12:40

2022 ve 2023'e damga vuran, özellikle Borsa İstanbul'daki yeni yatırımcıların gelir kapısına dönüşen halka arzlarda cemreler  düşmeye başladı. 2024'ün ilk ayında halka arz onayı çıkmayan Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) şubat ayıyla vites yükseltme görüldü. 7 şirketin halka arzı onaylanırken, 2023'ün sonlarına doğru sert gerileyen halka arz endeksi de yeniden yükselişe geçti.

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Şubat ayının sonlarında yeniden ivme kazanan Borsa İstanbul'da halka arzlar hızlandı. 2024'ün ilk ayında hiçbir halka arza onay çıkamazken, SPK şubat ayında gaza bastı.

Şubat ayının sonlarında yeniden ivme kazanan Borsa İstanbul'da halka arzlar hızlandı. 2024'ün ilk ayında hiçbir halka arza onay çıkamazken, SPK şubat ayında gaza bastı.

Şubat ayında 7 şirketin halka arzına onay verildi.

2023 yılında toplamda 55 halka arza onay verilirken, yıl sonuna doğru halka arzlar da ilgi de azalmıştı.

2023 yılında toplamda 55 halka arza onay verilirken, yıl sonuna doğru halka arzlar da ilgi de azalmıştı.

Borsa İstanbul'da 2022 yılında 40 şirket halka arz edildi. 2023 yılında hızlanan halka arzlar özellikle yeni yatırımcıların kazanılmasında ve getirilerde önemli rol oynamıştı.

2022 ve 2023'ün ikinci yarılarında hızlı yükselişe geçen halka arz endeksi, 2023'ün son 2 ayında sert düşmüştü.

2022 ve 2023'ün ikinci yarılarında hızlı yükselişe geçen halka arz endeksi, 2023'ün son 2 ayında sert düşmüştü.

2023Yılı 79 bin seviyelerinde kapasa da 73 bin 300 puana kadara gerileyen halka arz endeksi 2024 itibarıyla yükselişe geçmişti. 119 bin puana kadar çıkan endeks, 116 bin seviyelerinde bulunuyor. Grafik kaynak: Foreks FXPlus

2024'e başlarken halka arz endeksindeki yükselişe karşın halka arz onayı çıkmayan SPK, şubat ayıyla birlikte Pasifik Teknoloji (PATEK), Bor Şeker (BORSK), Limak Doğu Çimento (LMKDC), Alves Kablo (ALVES), Oba Makarna (OBAMS), Artemis Halı (ARTMS) ve Mogan Enerji (MOGAN) halka arzlarına onay verdi.

2024'e başlarken halka arz endeksindeki yükselişe karşın halka arz onayı çıkmayan SPK, şubat ayıyla birlikte Pasifik Teknoloji (PATEK), Bor Şeker (BORSK), Limak Doğu Çimento (LMKDC), Alves Kablo (ALVES), Oba Makarna (OBAMS), Artemis Halı (ARTMS) ve Mogan Enerji (MOGAN) halka arzlarına onay verdi.

Tablo kaynak: Foreks FXPlus

Yılın ilk halka arzları 6-9 Şubat aralığında Pasifik Teknoloji (PATEK) ve Bor Şeker (BORSK) olmuştu.

Ardından Limak Doğu Çimento (LMKDC) gelmişti.

Ardından Limak Doğu Çimento (LMKDC) gelmişti.

Detayları burada.

Yakın zaman Alves Kablo (ALVES) ve

Oba Makarna (OBAMS) halka arzları peş peşe yapıldı.

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Bugünlerde de Artemis Halı (ARTMS) ve Mogan Enerji (MOGAN) halka arzlarında talep toplanıyor.

Bugünlerde de Artemis Halı (ARTMS) ve Mogan Enerji (MOGAN) halka arzlarında talep toplanıyor.

Halka arzlara katılmak isteyenler için de detayları burada: Artemis Halı (ARTMS)

Mogan Enerji (MOGAN) halka arzı detayları.

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