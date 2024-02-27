SPK Yeniden Gaza Bastı: Halka Arz Rüzgarı Yeniden Şiddetleniyor mu?
SPK Yeniden Gaza Bastı: Halka Arz Rüzgarı Yeniden Şiddetleniyor mu?
2022 ve 2023'e damga vuran, özellikle Borsa İstanbul'daki yeni yatırımcıların gelir kapısına dönüşen halka arzlarda cemreler düşmeye başladı. 2024'ün ilk ayında halka arz onayı çıkmayan Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) şubat ayıyla vites yükseltme görüldü. 7 şirketin halka arzı onaylanırken, 2023'ün sonlarına doğru sert gerileyen halka arz endeksi de yeniden yükselişe geçti.
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Şubat ayının sonlarında yeniden ivme kazanan Borsa İstanbul'da halka arzlar hızlandı. 2024'ün ilk ayında hiçbir halka arza onay çıkamazken, SPK şubat ayında gaza bastı.
2023 yılında toplamda 55 halka arza onay verilirken, yıl sonuna doğru halka arzlar da ilgi de azalmıştı.
2022 ve 2023'ün ikinci yarılarında hızlı yükselişe geçen halka arz endeksi, 2023'ün son 2 ayında sert düşmüştü.
2024'e başlarken halka arz endeksindeki yükselişe karşın halka arz onayı çıkmayan SPK, şubat ayıyla birlikte Pasifik Teknoloji (PATEK), Bor Şeker (BORSK), Limak Doğu Çimento (LMKDC), Alves Kablo (ALVES), Oba Makarna (OBAMS), Artemis Halı (ARTMS) ve Mogan Enerji (MOGAN) halka arzlarına onay verdi.
Ardından Limak Doğu Çimento (LMKDC) gelmişti.
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Bugünlerde de Artemis Halı (ARTMS) ve Mogan Enerji (MOGAN) halka arzlarında talep toplanıyor.
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