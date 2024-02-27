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Mogan Enerji Halka Arzı Ne Zaman? Mogan Enerji (MOGAN) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?

Mogan Enerji Halka Arzı Ne Zaman? Mogan Enerji (MOGAN) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?

Borsa İstanbul
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
27.02.2024 - 10:49

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin halka arzını onayladı. 1980 yılından bu yana enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketin halka arz süreci, birçok yatırımcının ilgisini çekti. Yatırımcılar, Mogan Enerji'nin halka arzına dair detayları, katılım endeksine uygunluğunu ve halka arzın ne zaman yapılacağını merak ediyorlar. Peki, Mogan Enerji halka arzı ne zaman? MOGAN halka arzından kaç lot gelir?

İşte, Mogan Enerji'nin halka arzı hakkında bilinmesi gerekenler...

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Mogan Enerji Halka Arzı Ne Zaman? Mogan Enerji Halka Arzı Katılım Endeksine Uygun mu?

Mogan Enerji Halka Arzı Ne Zaman? Mogan Enerji Halka Arzı Katılım Endeksine Uygun mu?

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş., halka arz talep toplama işlemleri 28-29 Şubat ve 1 Mart 2024 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte, T1 ve T2 bakiyelerinin kullanımına izin verilmeyecek. 

Şirketin hisseleri, MOGAN kodu altında Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Ancak, Mogan Enerji'nin halka arzının Katılım Endeksi'ne uygun olmadığı tespit edildi.

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. Ne Zaman Kuruldu? Mogan Enerji Kimin?

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. Ne Zaman Kuruldu? Mogan Enerji Kimin?

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş., 1980 yılının Ocak ayında kurulmuş bir Gür-İş Grup şirketidir. Enerji sektöründe faaliyet gösteren şirket, yatırımlarını yenilenebilir enerji santrallerine yönlendirmiştir. Bu kapsamda şirket bünyesinde faaliyet gösteren, Jeotermal Enerji Santralleri, Hidro Enerji Santralleri ve Rüzgar Enerjisi Santralleri bulunmaktadır. 

Mogan Enerji bünyesinde faaliyet gösteren yenilenebilir enerji santralleri ile karbon emisyonu ticaretinde de rol oynamaktadır. Şirket, yenilenebilir enerji santrallerinde yıllık yaklaşık 1.3 milyon ton karbon emisyonunu azaltarak çevrenin korunmasını sağlamaktadır.

Mogan Enerji halka arzının yüzde 80'i bireysel katılımcı arasında eşit dağıtım yöntemiyle pay edilecek.

Mogan Enerji halka arzının yüzde 80'i bireysel katılımcı arasında eşit dağıtım yöntemiyle pay edilecek.

Mogan Enerji Şirketi'nin halka arzında toplam 262.635.000 lot pay halka arz yoluyla tahsisat grupları arasında pay edilecek. İzahnamede yer alan halka arz tahsisat grupları ise şu şekilde:

  • 210.108.000 Lot: Yüzde 80 Yurt içi bireysel yatırımcı

  • 52.527.000 Lot: Yüzde 20 Yurt içi kurumsal yatırımcı

Mogan Enerji Halka Arz Fiyatı Ne Kadar? Mogan Enerji (MOGAN) Halka Arz Büyüklüğü Ne Olacak?

Mogan Enerji Halka Arz Fiyatı Ne Kadar? Mogan Enerji (MOGAN) Halka Arz Büyüklüğü Ne Olacak?

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş., hisse senetleri halka arz oluyor. SPK tarafından onaylanan halka arzda paylar, 11,33 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Halka arz, sermaye artırımı ve mevcut ortakların hisse satışı şeklinde gerçekleştirilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) haftalık bültenine göre, Mogan Enerji'nin mevcut sermayesi 2.230.000.000 TL'den 2.440.108.000 TL'ye yükseltilecek. Bu sermaye artırımı sürecinde, 210.108.000 TL değerinde yeni hisse senedi piyasaya sürülecek.

Mevcut ortaklardan Müşfik Hamdi Yamantürk ve Tevfik Yamantürk, her biri 26.263.500 TL değerindeki hisselerini halka arz edecekler. Bu durum, halka arz edilecek toplam hisse senedi miktarını 262.635.000 lota çıkaracak.

Bu halka arzın sonucunda, şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,97 milyar TL'ye ulaşacak. Halka arzın tamamlanmasının ardından, şirketin halka açıklık oranı %8,61 olacak.

Mogan Enerji (MOGAN) Halka Arz Bilgileri

Mogan Enerji (MOGAN) Halka Arz Bilgileri

  • BIST İşlem Kodu: MOGAN

  • Halka Arz Şekli: Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı 

  • Halka Arz Yöntemi: Eşit Dağıtım 

  • Halka Arz Öncesi Sermaye:  2.230.000.000 TL Nominal

  • Halka Arz Sonrası Sermaye:  2.440.108.000 TL Nominal

  • Sermaye Artırımı: 210.108.000 TL Nominal

  • Ortak Satışı: 52.527.000 TL Nominal

  • Halka Arz Büyüklüğü: 2.97 milyar TL 

  • Halka Açıklık Oranı: %8,61

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Mogan Enerji Fon Kullanım Yerleri

Mogan Enerji Fon Kullanım Yerleri

Mogan Enerji'nin halka arzına ilişkin izahname detaylarına göre, şirketin elde edeceği fonların nasıl kullanılacağına dair bilgiler paylaşıldı. İzahnameye göre, Mogan Enerji'nin fon kullanım planı aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

  • Yüzde 45: Enerji sektöründe büyüme

  • Yüzde 45: Finansal borçların azaltılması

  • Yüzde 10: İşletme sermayesi

Mogan Enerji Halka Arzına Nereden Başvurulabilir?

Mogan Enerji Halka Arzına Nereden Başvurulabilir?

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin halka arzının konsorsiyum lideri İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlendi.

Mogan Enerji (MOGAN) Halka Arzından Hesabıma Kaç Lot Gelir?

Mogan Enerji (MOGAN) Halka Arzından Hesabıma Kaç Lot Gelir?

Mogan Enerji Yatırım Holding'in halka arzında paylar, bireysel yatırımcı grubuna eşit dağıtım yöntemiyle pay edilecek. Katılımcı sayısına göre dağıtılacak olası pay miktarları ise 2.1 milyon katılımda yaklaşık 100 lot (1133 TL) olacak. 

  • 2.1 milyon katılımda yaklaşık 100 Lot

  • 2.5 milyon katılımda yaklaşık 84 Lot

  • 2.9 milyon katılımda yaklaşık 73 Lot

  • 3.3 milyon katılımda yaklaşık 64 Lot

  • 3.7 milyon katılımda yaklaşık 57 Lot

  • 4.1 milyon katılımda yaklaşık 51 Lot

  • 4.5 milyon katılımda yaklaşık 47 Lot

  • 4.9 milyon katılımda yaklaşık 43 Lot

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