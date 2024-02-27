Mogan Enerji Halka Arzı Ne Zaman? Mogan Enerji (MOGAN) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?
Mogan Enerji Halka Arzı Ne Zaman? Mogan Enerji (MOGAN) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin halka arzını onayladı. 1980 yılından bu yana enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketin halka arz süreci, birçok yatırımcının ilgisini çekti. Yatırımcılar, Mogan Enerji'nin halka arzına dair detayları, katılım endeksine uygunluğunu ve halka arzın ne zaman yapılacağını merak ediyorlar. Peki, Mogan Enerji halka arzı ne zaman? MOGAN halka arzından kaç lot gelir?
İşte, Mogan Enerji'nin halka arzı hakkında bilinmesi gerekenler...
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Mogan Enerji Halka Arzı Ne Zaman? Mogan Enerji Halka Arzı Katılım Endeksine Uygun mu?
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. Ne Zaman Kuruldu? Mogan Enerji Kimin?
Mogan Enerji halka arzının yüzde 80'i bireysel katılımcı arasında eşit dağıtım yöntemiyle pay edilecek.
Mogan Enerji Halka Arz Fiyatı Ne Kadar? Mogan Enerji (MOGAN) Halka Arz Büyüklüğü Ne Olacak?
Mogan Enerji (MOGAN) Halka Arz Bilgileri
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Mogan Enerji Fon Kullanım Yerleri
Mogan Enerji Halka Arzına Nereden Başvurulabilir?
Mogan Enerji (MOGAN) Halka Arzından Hesabıma Kaç Lot Gelir?
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