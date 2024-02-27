Mogan Enerji Halka Arzı Ne Zaman? Mogan Enerji (MOGAN) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş., hisse senetleri halka arz oluyor. SPK tarafından onaylanan halka arzda paylar, 11,33 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Halka arz, sermaye artırımı ve mevcut ortakların hisse satışı şeklinde gerçekleştirilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) haftalık bültenine göre, Mogan Enerji'nin mevcut sermayesi 2.230.000.000 TL'den 2.440.108.000 TL'ye yükseltilecek. Bu sermaye artırımı sürecinde, 210.108.000 TL değerinde yeni hisse senedi piyasaya sürülecek.

Mevcut ortaklardan Müşfik Hamdi Yamantürk ve Tevfik Yamantürk, her biri 26.263.500 TL değerindeki hisselerini halka arz edecekler. Bu durum, halka arz edilecek toplam hisse senedi miktarını 262.635.000 lota çıkaracak.

Bu halka arzın sonucunda, şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,97 milyar TL'ye ulaşacak. Halka arzın tamamlanmasının ardından, şirketin halka açıklık oranı %8,61 olacak.