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Artemis Halı Halka Arzı Ne Zaman? Artemis Halı (ARTMS) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?

Artemis Halı Halka Arzı Ne Zaman? Artemis Halı (ARTMS) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?

Borsa İstanbul
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
27.02.2024 - 10:03

Geçtiğimiz hafta, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Artemis Halı A.Ş.'nin halka arzını onayladı. 2012 yılında kurulan Artemis Halı'nın halka arz süreci, pek çok yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcılar, Artemis Halı'nın halka arz bilgilerini, katılım endeksine uygunluğunu ve halka arzın ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor. Peki, Artemis Halı halka arzı ne zaman? ARTMS.HE halka arzı kaç lot verir?

İşte Artemis Halı'nın halka arzı hakkında bilinmesi gerekenler...

Artemis Halı A.Ş. Halka Arzı Ne Zaman? Artemis Halı Halka Arzı Katılım Endeksine Uygun mu?

Artemis Halı A.Ş. Halka Arzı Ne Zaman? Artemis Halı Halka Arzı Katılım Endeksine Uygun mu?

Artemis Halı Anonim Şirketi'nin halka arzında talep toplama işlemleri 27-28 Şubat 2024 tarihlerinde, saat 10.30 ile 13.00 arasında gerçekleştirilecek.

Bu iki günlük süre zarfında, Artemis Halı A.Ş.'nin halka arzı için talepler toplanacak. Bu taleplerin toplanması süreci, T1 ve T2 bakiye kullanımına uygun bir şekilde yürütülecek. Artemis Halı'nın hisseleri, ARTMS hisse kodu altında Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Ayrıca, şirketin halka arz sürecinin, Katılım Endeksi'ne uygun olduğu tespit edildi.

Artemis Halı A.Ş. Ne Zaman Kuruldu? Artemis Halı Kimin?

Artemis Halı A.Ş. Ne Zaman Kuruldu? Artemis Halı Kimin?

Artemis Halı Anonim Şirketi, 2012 yılının Temmuz ayında Gaziantep'te kurulmuştur. Artemis Halı, Acme Tekstil ve Doğu Taşıt'ı da bünyesinde bulunduran ACME Holding iştirakidir.  

Şirket, AR-GE yatırımlarıyla son teknoloji dokuma tekniklerini kullanarak yenilikçi bir şekilde ilerlemeyi hedeflemektedir. Şirket, 25 bini kapalı, 11 bini açık olmak üzere 36 bin metrekare üretim alanıyla faaliyet göstermektedir. Türkiye genelinde 1500'den fazla ana bayii bululanan Artemis Halı, ABD, Rusya, Katar, Suudi Arabistan, Çin, Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Lübnan, Meksika, Sırbistan ve Polonya gibi ülkelere de ihracat yapmaktadır.

Artemis Halı Halka Arz Fiyatı Ne Kadar? Artemis Halı (ARTMS) Halka Arz Büyüklüğü Ne Olacak?

Artemis Halı Halka Arz Fiyatı Ne Kadar? Artemis Halı (ARTMS) Halka Arz Büyüklüğü Ne Olacak?

Artemis Halı A.Ş., halka arzı SPK tarafından onaylandı. Halka arzda paylar, 25,35 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Halka arz, sermaye artırımı şeklinde gerçekleştirilecek.

Artemis Halı'nın mevcut sermayesi 50 milyon TL ve bu sermaye, halka arz ile birlikte 70 milyon TL'ye çıkarılacak. Bu süreçte, 20 milyon Türk Lirası değerindeki yeni paylar halka arz edilecek. Artemis Halı'nın halka arzının toplam büyüklüğü 507 milyon TL ve halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı %28,57 olacak.

Artemis Halı (ARTMS) Halka Arz Bilgileri

Artemis Halı (ARTMS) Halka Arz Bilgileri

  • BIST İşlem Kodu: ARTMS

  • Halka Arz Şekli: Sermaye Artırımı 

  • Halka Arz Yöntemi: Eşit Dağıtım 

  • Halka Arz Öncesi Sermaye:  50.000.000 TL Nominal

  • Halka Arz Sonrası Sermaye:  70.000.000 TL Nominal

  • Sermaye Artırımı: 20.000.000 TL Nominal

  • Halka Arz Büyüklüğü: 507 milyon TL 

  • Halka Açıklık Oranı: %28,57

Artemis Halı Fon Kullanım Yerleri

Artemis Halı Fon Kullanım Yerleri

Artemis Halı halka arzına ilişkin izahnamede fon kullanım yerlerine dair beyana yer verildi. Buna göre Artemis Halı halka arz fon kullanım yerleri ise şu şekilde: 

  • Yüzde 40-50: Makine ve teçhizat yatırımları, çatı güneş enerjisi santrali (GES) yatırımları

  • Yüzde 25-30: Finansal borçların geri ödemesi

  • Yüzde 25-30: İşletme sermayesi

Artemis Halı Halka Arzına Nereden Başvurulabilir?

Artemis Halı Halka Arzına Nereden Başvurulabilir?

Artemis Halı A.Ş.'nin halka arzının konsorsiyum lideri İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlendi.

Artemis Halı (ARTMS) Halka Arzından Hesabıma Kaç Lot Gelir?

Artemis Halı (ARTMS) Halka Arzından Hesabıma Kaç Lot Gelir?

Artemis Halı Anonim Şirketi'nin halka arzı, bireysel yatırımcı grubuna eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek. Katılımcı sayısına göre dağıtılacak olası pay miktarlarının ise 2.1 milyon katılımda yaklaşık 10 lot (253 TL) olacağı öngörülüyor. 

  • 2.1 milyon katılımda yaklaşık 10 Lot

  • 2.5 milyon katılımda yaklaşık 8 Lot

  • 2.9 milyon katılımda yaklaşık 7 Lot

  • 3.3 milyon katılımda yaklaşık 6 Lot

  • 3.7 milyon katılımda yaklaşık 5 Lot

  • 4.1 milyon katılımda yaklaşık 5 Lot

  • 4.5 milyon katılımda yaklaşık 5 Lot

  • 4.9 milyon katılımda yaklaşık 4 Lot

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