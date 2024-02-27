Artemis Halı Halka Arzı Ne Zaman? Artemis Halı (ARTMS) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?

Artemis Halı A.Ş., halka arzı SPK tarafından onaylandı. Halka arzda paylar, 25,35 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Halka arz, sermaye artırımı şeklinde gerçekleştirilecek.

Artemis Halı'nın mevcut sermayesi 50 milyon TL ve bu sermaye, halka arz ile birlikte 70 milyon TL'ye çıkarılacak. Bu süreçte, 20 milyon Türk Lirası değerindeki yeni paylar halka arz edilecek. Artemis Halı'nın halka arzının toplam büyüklüğü 507 milyon TL ve halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı %28,57 olacak.