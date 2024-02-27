Artemis Halı Halka Arzı Ne Zaman? Artemis Halı (ARTMS) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?
Artemis Halı Halka Arzı Ne Zaman? Artemis Halı (ARTMS) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?
Geçtiğimiz hafta, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Artemis Halı A.Ş.'nin halka arzını onayladı. 2012 yılında kurulan Artemis Halı'nın halka arz süreci, pek çok yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcılar, Artemis Halı'nın halka arz bilgilerini, katılım endeksine uygunluğunu ve halka arzın ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor. Peki, Artemis Halı halka arzı ne zaman? ARTMS.HE halka arzı kaç lot verir?
İşte Artemis Halı'nın halka arzı hakkında bilinmesi gerekenler...