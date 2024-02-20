Alves Kablo Halka Arzı Ne Zaman? Alves Kablo (ALVES) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?

Alves Kablo A.Ş., 2014 yılında Ankara'da kurulmuştur. 'Gelişmeyen kaybeder' sloganıyla yola çıkan şirket kısa zamanda hem Türkiye'de hem de dünyada kendisine önemli bir yer edinmiştir.

Alves Kablo, 8 mm elektrolitik bakır tel üretiminden başlayarak 3 kilovolta kadar olan tüm enerji kablolarının üretimini ISO 9001- IS0 14001 ve IS0 45001 standartlarına uygun üretim tesislerinde gerçekleştirmektedir.

Şirket, uluslararası kablo üreticileriyle yaptığı distribütörlük anlaşmaları sayesinde geniş stok yelpazesi, hızlı teslimat ve rekabetçi fiyat alternatifi sağlayan depoları ile sürdürülebilir hizmetle faaliyet göstermektedir.