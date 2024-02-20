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Alves Kablo Halka Arzı Ne Zaman? Alves Kablo (ALVES) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?

Alves Kablo Halka Arzı Ne Zaman? Alves Kablo (ALVES) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?

Borsa İstanbul
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
20.02.2024 - 13:42

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) bir onay daha! Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arzı geçtiğimiz hafta SPK tarafından onaylandı. Kablo sektöründe faaliyet gösteren yerli ve milli şirket borsa yatırımcılarının dikkatini çekti. Yatırımcılar, Alves Kablo'nun halka arz bilgilerini ve katılım endeksine uygunluğunu araştırmaya başladı. Peki, Alves Kablo halka arzı ne zaman? ALVES hisse fiyatı ne kadar? ALVES halka arzından kaç lot gelir? 

İşte Alves Kablo halka arz bilgileri...

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Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. Halka Arzı Ne Zaman? Alves Kablo Hisse Kodu Ne?

Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. Halka Arzı Ne Zaman? Alves Kablo Hisse Kodu Ne?

Alves Kablo San. ve Ticaret Anonim Şirketi'nin halka arz talep toplama işlemleri 22-23 Şubat 2024 tarihlerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Şirketin iki gün sürecek olan halka arzının talep toplama işlemlerinde T1 ve T2 bakiye kullanılmayacak. Alves Kablo'nun payları, ALVES hisse koduyla Ana Pazar'da işlem görecek. Bunun yanı sıra şirketin halka arzının Katılım Endeksine uygun olduğu belirlendi.

Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. Ne Zaman Kuruldu? Alves Kablo Kimin?

Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. Ne Zaman Kuruldu? Alves Kablo Kimin?

Alves Kablo A.Ş., 2014 yılında Ankara'da kurulmuştur. 'Gelişmeyen kaybeder' sloganıyla yola çıkan şirket kısa zamanda hem Türkiye'de hem de dünyada kendisine önemli bir yer edinmiştir.

Alves Kablo, 8 mm elektrolitik bakır tel üretiminden başlayarak 3 kilovolta kadar olan tüm enerji kablolarının üretimini ISO 9001- IS0 14001 ve IS0 45001 standartlarına uygun üretim tesislerinde gerçekleştirmektedir.

Şirket, uluslararası kablo üreticileriyle yaptığı distribütörlük anlaşmaları sayesinde geniş stok yelpazesi, hızlı teslimat ve rekabetçi fiyat alternatifi sağlayan depoları ile sürdürülebilir hizmetle faaliyet göstermektedir.

Alves Kablo halka arzında tahsisat grupları yurt içi bireysel yatırımcı ve yurt içi kurumsal yatırımcı olarak belirlendi.

Alves Kablo halka arzında tahsisat grupları yurt içi bireysel yatırımcı ve yurt içi kurumsal yatırımcı olarak belirlendi.

Alves Kablo Şirketi'nin halka arzı, yurt içi kurumsal ve bireysel katılımcıya açık olacak. Toplam 40.000.000 lot pay halka arz yoluyla tahsisat grupları arasında pay edilecek. Halka arz tahsisat grupları ise izahnamede şu şekilde belirtildi:

  • 32.000.000 Lot: Yüzde 80 Yurt içi bireysel yatırımcı

  • 8.000.000 Lot: Yüzde 20 Yurt içi kurumsal yatırımcı

Alves Kablo Halka Arz Fiyatı Ne Kadar? Alves Kablo (ALVES) Halka Arz Büyüklüğü Ne Olacak?

Alves Kablo Halka Arz Fiyatı Ne Kadar? Alves Kablo (ALVES) Halka Arz Büyüklüğü Ne Olacak?

Alves Kablo Şirketi'nin paylarının halka arz fiyatı 19,45 TL olarak belirlendi. Şirketin halka arzı sermaye artırımı şeklinde gerçekleştirilecek.

Alves Kablo halka arzı ile şirket, 120 milyon TL olan mevcut sermayesini 160 milyon TL'ye çıkaracak. Böylece şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 778 milyon TL olacak. Halka arzın tamamlanasının ardından şirketin halka açıklık oranı ise %20 olacak.

Alves Kablo (ALVES) Halka Arz Bilgileri

Alves Kablo (ALVES) Halka Arz Bilgileri

  • BIST İşlem Kodu: ALVES

  • Halka Arz Şekli: Sermaye Artırımı

  • Halka Arz Yöntemi: Eşit Dağıtım 

  • Halka Arz Öncesi Sermaye: 120 milyon TL

  • Halka Arz Sonrası Sermaye: 160 milyon TL

  • Sermaye Artırımı: 40 milyon Lot

  • Halka Arz Büyüklüğü: 778 milyon TL 

  • Halka Açıklık Oranı: %20

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Alves Kablo Fon Kullanım Yerleri

Alves Kablo Fon Kullanım Yerleri

Alves Kablo halka arzına ilişkin izahnamyede fonun kaynaklarının nasıl değerlendirileceğine dair beyana yer verildi. Buna göre Alves Kablo'nun fon kullanım yerleri: 

  • Yüzde 35-40: İhracata yönelik üretim kapasitesi artırımı için makine ve teknolojik yatırımlar

  • Yüzde 30-35: Finansal borçların geri ödemesi

  • Yüzde 30-35: İşletme sermayesi

Alves Kablo Halka Arzına Nereden Başvurulabilir?

Alves Kablo Halka Arzına Nereden Başvurulabilir?

Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arzının konsorsiyum lideri İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak belirlendi.

Alves Kablo (ALVES) Halka Arzından Hesabıma Kaç Lot Gelir?

Alves Kablo (ALVES) Halka Arzından Hesabıma Kaç Lot Gelir?

Alves Kablo Şirketi'nin halka arzında paylar, bireysel yatırımcı grubuna eşit dağıtım yöntemiyle pay edilecek. Katılımcı sayısına göre dağıtılacak olası pay miktarları ise 2.1 milyon katılımda yaklaşık 16 lot (311 TL) olacak. 

  • 2.1 milyon katılımda yaklaşık 16 Lot

  • 2.5 milyon katılımda yaklaşık 13 Lot

  • 2.9 milyon katılımda yaklaşık 11 Lot

  • 3.3 milyon katılımda yaklaşık 10 Lot

  • 3.7 milyon katılımda yaklaşık 9 Lot

  • 4.1 milyon katılımda yaklaşık 8 Lot

  • 4.5 milyon katılımda yaklaşık 7 Lot

  • 4.9 milyon katılımda yaklaşık 6 Lot

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