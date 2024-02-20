Alves Kablo Halka Arzı Ne Zaman? Alves Kablo (ALVES) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?
Alves Kablo Halka Arzı Ne Zaman? Alves Kablo (ALVES) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) bir onay daha! Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arzı geçtiğimiz hafta SPK tarafından onaylandı. Kablo sektöründe faaliyet gösteren yerli ve milli şirket borsa yatırımcılarının dikkatini çekti. Yatırımcılar, Alves Kablo'nun halka arz bilgilerini ve katılım endeksine uygunluğunu araştırmaya başladı. Peki, Alves Kablo halka arzı ne zaman? ALVES hisse fiyatı ne kadar? ALVES halka arzından kaç lot gelir?
İşte Alves Kablo halka arz bilgileri...
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Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. Halka Arzı Ne Zaman? Alves Kablo Hisse Kodu Ne?
Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. Ne Zaman Kuruldu? Alves Kablo Kimin?
Alves Kablo halka arzında tahsisat grupları yurt içi bireysel yatırımcı ve yurt içi kurumsal yatırımcı olarak belirlendi.
Alves Kablo Halka Arz Fiyatı Ne Kadar? Alves Kablo (ALVES) Halka Arz Büyüklüğü Ne Olacak?
Alves Kablo (ALVES) Halka Arz Bilgileri
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Alves Kablo Fon Kullanım Yerleri
Alves Kablo Halka Arzına Nereden Başvurulabilir?
Alves Kablo (ALVES) Halka Arzından Hesabıma Kaç Lot Gelir?
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