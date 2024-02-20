OBA Makarna Halka Arzı Ne Zaman? OBA Makarna (OBAMS) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?
OBA Makarna Halka Arzı Ne Zaman? OBA Makarna (OBAMS) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), geçtiğimiz hafta OBA Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arzına onay verdi. SPK tarafından halka arzı onaylanan OBA Makarna, borsa yatırımcılarının radarına takıldı. Yatırımcılar, 1966 yılında kurulan OBA Makarna'nın halka arz bilgilerini ve katılım endeksine uygunluğunu araştırmaya başladı. Peki, OBA Makara halka arzı ne zaman? OBAMS hisse fiyatı ne kadar? OBAMS halka arzı kaç lot verir?
İşte OBA Makarna halka arz bilgileri...
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OBA Makarna San. ve Tic. A.Ş. Halka Arzı Ne Zaman? OBA Makarna Hisse Kodu Ne?
OBA Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. Ne Zaman Kuruldu? OBA Makarna Kimin?
OBA Makarna halka arzının yüzde 49'u bireysel katılımcı arasında eşit dağıtım yöntemiyle pay edilecek.
OBA Makarna Halka Arz Fiyatı Ne Kadar? OBA Makarna (OBAMS) Halka Arz Büyüklüğü Ne Olacak?
OBA Makarna (OBAMS) Halka Arz Bilgileri
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OBA Makarnacılık Fon Kullanım Yerleri
OBA Makarna Halka Arzına Nereden Başvurulabilir?
OBA Makarna (OBAMS) Halka Arzından Hesabıma Kaç Lot Gelir?
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