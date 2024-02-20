OBA Makarna Halka Arzı Ne Zaman? OBA Makarna (OBAMS) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?

Oba Makarnacılık A.Ş., hisse senetlerini halka arz etmek için kolları sıvadı ve bu halka arzın fiyatını 39,24 TL olarak belirledi. Bu halka arz, hem şirketin sermayesini artırmak hem de mevcut ortakların hisse satışı şeklinde gerçekleştirilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, Oba Makarna'nın mevcut sermayesi 407 milyon 169 bin 500 TL'den, 479 milyon 421 bin 759 TL'ye çıkarılacak. Bu bedelli sermaye artırımı sırasında, 72 milyon 252 bin 259 TL değerinde yeni hisse senedi ihraç edilecek.

Ayrıca, mevcut ortaklardan Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 12 milyon 42 bin 43 TL değerindeki hisseleri ve Turkey Pasta Holding Limited Şirketi'nin aynı değerdeki hisseleri de halka arz edilecek. Bu şekilde, halka arz edilecek toplam hisse senedi miktarı 96 milyon 336 bin 345 TL'ye ulaşacak.

Böylece şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,78 milyar TL olacak. Halka arzın tamamlanasının ardından şirketin halka açıklık oranı ise %20.1 olacak.