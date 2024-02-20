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OBA Makarna Halka Arzı Ne Zaman? OBA Makarna (OBAMS) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?

OBA Makarna Halka Arzı Ne Zaman? OBA Makarna (OBAMS) Halka Arz Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Dağıtacak?

Borsa İstanbul
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
20.02.2024 - 13:58

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), geçtiğimiz hafta OBA Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arzına onay verdi. SPK tarafından halka arzı onaylanan OBA Makarna, borsa yatırımcılarının radarına takıldı. Yatırımcılar, 1966 yılında kurulan OBA Makarna'nın halka arz bilgilerini ve katılım endeksine uygunluğunu araştırmaya başladı. Peki, OBA Makara halka arzı ne zaman? OBAMS hisse fiyatı ne kadar? OBAMS halka arzı kaç lot verir?

İşte OBA Makarna halka arz bilgileri...

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OBA Makarna San. ve Tic. A.Ş. Halka Arzı Ne Zaman? OBA Makarna Hisse Kodu Ne?

OBA Makarna San. ve Tic. A.Ş. Halka Arzı Ne Zaman? OBA Makarna Hisse Kodu Ne?

Oba Makarnacılık San. ve Tic. Anonim Şirketi'nin halka arz talep toplama işlemleri 22-23 Şubat 2024 tarihlerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Şirketin iki gün sürecek olan halka arzının talep toplama işlemlerinde T1 ve T2 bakiye kullanılamayacak. Oba Makarna payları, OBAMS hisse koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek. Ayrıca şirketin halka arzının Katılım Endeksine uygun olduğu belirlendi.

OBA Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. Ne Zaman Kuruldu? OBA Makarna Kimin?

OBA Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. Ne Zaman Kuruldu? OBA Makarna Kimin?

OBA Makarnacılık San. ve Tic. Anonim Şirketi, 1966 yılında Gaziantep'te kuruldu. Şirket, 2005 yılında Özgüçlü Ailesi tarafından satın alındı. 

Şirket, 2010 ile 2012 yılları arasında gerçekleştirilen 50 milyon euroluk yatırımla günlük 1.215 ton buğday kırma ve yaklaşık 1.100 ton makarna üretimi kapasitesine ulaştı. Gaziantep 4. Organize sanayi bölgesinde yer alan üretim tesisleri 110.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulu ve 49.000 metrekare kapalı alana sahiptir. 

2017 yılında şirket bünyesine katılan Sakarya, Hendek'teki 50.000 metrekarelik üretim tesisinde ise günlük 1.575 ton buğday kırma ve yaklaşık 580 ton makarna üretim kapasitesi mevcuttur. 

Güney Doğu Bölgesi'nin bereketli topraklarında yetişen buğdaydan elde edilen 40 farklı ürünle OBA Makarna, 100'den fazla ülkede sofralara lezzet katmaktadır.

OBA Makarna halka arzının yüzde 49'u bireysel katılımcı arasında eşit dağıtım yöntemiyle pay edilecek.

OBA Makarna halka arzının yüzde 49'u bireysel katılımcı arasında eşit dağıtım yöntemiyle pay edilecek.

OBA Makarnacılık Şirketi'nin halka arzında toplam 96.336.345 lot pay halka arz yoluyla tahsisat grupları arasında pay edilecek. İzahnamede yer alan halka arz tahsisat grupları ise şu şekilde:

  • 47.204.809 Lot: Yüzde 49 Yurt içi bireysel yatırımcı

  • 43.351.355 Lot: Yüzde 45 Yurt içi kurumsal yatırımcı

  • 4.816.818 Lot: Yüzde 5 Yurt içi bireysel yatırımcı

  • 963.363 Lot: Yüzde 1 Yurt içi kurumsal yatırımcı

OBA Makarna Halka Arz Fiyatı Ne Kadar? OBA Makarna (OBAMS) Halka Arz Büyüklüğü Ne Olacak?

OBA Makarna Halka Arz Fiyatı Ne Kadar? OBA Makarna (OBAMS) Halka Arz Büyüklüğü Ne Olacak?

Oba Makarnacılık A.Ş., hisse senetlerini halka arz etmek için kolları sıvadı ve bu halka arzın fiyatını 39,24 TL olarak belirledi. Bu halka arz, hem şirketin sermayesini artırmak hem de mevcut ortakların hisse satışı şeklinde gerçekleştirilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, Oba Makarna'nın mevcut sermayesi 407 milyon 169 bin 500 TL'den, 479 milyon 421 bin 759 TL'ye çıkarılacak. Bu bedelli sermaye artırımı sırasında, 72 milyon 252 bin 259 TL değerinde yeni hisse senedi ihraç edilecek.

Ayrıca, mevcut ortaklardan Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 12 milyon 42 bin 43 TL değerindeki hisseleri ve Turkey Pasta Holding Limited Şirketi'nin aynı değerdeki hisseleri de halka arz edilecek. Bu şekilde, halka arz edilecek toplam hisse senedi miktarı 96 milyon 336 bin 345 TL'ye ulaşacak. 

Böylece şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,78 milyar TL olacak. Halka arzın tamamlanasının ardından şirketin halka açıklık oranı ise %20.1 olacak.

OBA Makarna (OBAMS) Halka Arz Bilgileri

OBA Makarna (OBAMS) Halka Arz Bilgileri

  • BIST İşlem Kodu: OBAMS

  • Halka Arz Şekli: Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı 

  • Halka Arz Yöntemi: Eşit Dağıtım 

  • Halka Arz Öncesi Sermaye:  407.169.500 TL Nominal

  • Halka Arz Sonrası Sermaye:  479.421.759 TL Nominal

  • Sermaye Artırımı: 72.252.259 TL Nominal

  • Ortak Satışı: 24.084.086 TL Nominal

  • Halka Arz Büyüklüğü: 3.780.238.178 TL 

  • Halka Açıklık Oranı: %20,1

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OBA Makarnacılık Fon Kullanım Yerleri

OBA Makarnacılık Fon Kullanım Yerleri

OBA Makarna halka arzına ilişkin izahnamyede fonun kaynaklarının nasıl değerlendirileceğine dair beyana yer verildi. Buna göre OBA Makarna'nın fon kullanım yerleri ise şu şekilde: 

  • Yüzde 40-50: Ürün çeşitlendirme, enerji ve kapasite artışı yatırımları

  • Yüzde 30-40: İşletme sermayesi

  • Yüzde 10-20: Finansal borçların azaltılması

OBA Makarna Halka Arzına Nereden Başvurulabilir?

OBA Makarna Halka Arzına Nereden Başvurulabilir?

OBA Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arzının konsorsiyum lideri Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. olarak belirlendi.

OBA Makarna (OBAMS) Halka Arzından Hesabıma Kaç Lot Gelir?

OBA Makarna (OBAMS) Halka Arzından Hesabıma Kaç Lot Gelir?

OBa Makarnacılık Şirketi'nin halka arzında paylar, bireysel yatırımcı grubuna eşit dağıtım yöntemiyle pay edilecek. Katılımcı sayısına göre dağıtılacak olası pay miktarları ise 2.1 milyon katılımda yaklaşık 23 lot (902 TL) olacak. 

  • 2.1 milyon katılımda yaklaşık 23 Lot

  • 2.5 milyon katılımda yaklaşık 19 Lot

  • 2.9 milyon katılımda yaklaşık 17 Lot

  • 3.3 milyon katılımda yaklaşık 15 Lot

  • 3.7 milyon katılımda yaklaşık 13 Lot

  • 4.1 milyon katılımda yaklaşık 12 Lot

  • 4.5 milyon katılımda yaklaşık 11 Lot

  • 4.9 milyon katılımda yaklaşık 10 Lot

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