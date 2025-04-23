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6.2'lik Depremin Ardından İstanbul Halkı Benzinliklerde Sıra Bekledi: Şehir Dışına Çıkmaya Çalıştılar!

6.2'lik Depremin Ardından İstanbul Halkı Benzinliklerde Sıra Bekledi: Şehir Dışına Çıkmaya Çalıştılar!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
23.04.2025 - 16:41

23 Nisan'da İstanbul'da peş peşe depremler meydana geldi. İlk olarak 3.9 daha sonra 6.2 büyüklüğünde yaşanan depremlerin ardından artçılar devam etti. Halkı paniğe sürükleyen depremlerin ardından sokağa dökülen halk araçlarına akın etti. Trafik yoğunluğunun yüzde 76’ya yükseldiği İstanbul'da benzinliklerde uzun kuyruklar oluştu!

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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