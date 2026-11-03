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52 Ton Hasadı Çukurlara Döküp Yaktılar: Sınırlar Kapatıldı, İhracat Sevkiyatları Durdu

52 Ton Hasadı Çukurlara Döküp Yaktılar: Sınırlar Kapatıldı, İhracat Sevkiyatları Durdu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 11:57
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Dünyanın önemli avokado ihracat merkezlerinden Meksika'nın Michoacan eyaletinde, ihracata hazırlanan avokadolar arasında avokado çekirdek kurdu larvaları tespit edildi. Sevkiyatlar durdurulurken üreticilerin 52 tona kadar avokadoyu imha ettiği bildirildi.

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Kaynak: Reuters

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Michoacan'da ihracata hazırlanan avokadolar arasında avokado çekirdek kurdu larvaları tespit edildi.

Michoacan'da ihracata hazırlanan avokadolar arasında avokado çekirdek kurdu larvaları tespit edildi.

Meksika'nın avokado endüstrisinin kalbi ve küresel bir ihracat merkezi olan Michoacan eyaletinin çevre yetkilileri, pazar günü uluslararası ihracata hazırlanan büyük miktardaki avokado arasında avokado çekirdek kurdunun bulunduğunu doğruladı. Açıklamayı Michoacan Çevre Bakanı Alejandro Mendez'in yaptığı belirtildi.

Larvaların varlığı, yetkililerin sevkiyatları alıkoymasına yol açtı. Üreticiler de çok miktarda avokadoyu atmak zorunda kaldı.

Dört eyaletteki üreticilere etkilenen avokadoları imha etme talimatı verildi.

Dört eyaletteki üreticilere etkilenen avokadoları imha etme talimatı verildi.

Haberlere göre Michoacan, Jalisco, Colima ve Nayarit eyaletlerindeki çiftçilere, etkilenen avokadoları imha etmeleri talimatı verildi. Toplamda 52 tona kadar avokadonun atıldığı aktarılıyor.

Bir kentte işçilerin kamyonlarla getirilen avokadoları çukurlara döküp yaktığı, ardından gömdüğü bildirildi. Amacın, böceğin yayılmasını önlemek olduğu kaydedildi.

Böcek avokado ağaçlarının gövde ve dallarına, meyvenin ise çekirdeğine zarar verebiliyor.

Böcek avokado ağaçlarının gövde ve dallarına, meyvenin ise çekirdeğine zarar verebiliyor.

Avokado çekirdek kurdu, avokado ağaçlarının gövde ve dallarını delerek zarar verebiliyor. Böcek aynı zamanda meyvenin çekirdeğine de girerek ürünü bozuyor.

Bu nedenle yetkililerin, bulaşın yayılmaması için hem sevkiyatları durdurduğu hem de etkilenen ürünlerin imhasını istediği ifade ediliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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