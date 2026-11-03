52 Ton Hasadı Çukurlara Döküp Yaktılar: Sınırlar Kapatıldı, İhracat Sevkiyatları Durdu
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Michoacan'da ihracata hazırlanan avokadolar arasında avokado çekirdek kurdu larvaları tespit edildi.
Dört eyaletteki üreticilere etkilenen avokadoları imha etme talimatı verildi.
Böcek avokado ağaçlarının gövde ve dallarına, meyvenin ise çekirdeğine zarar verebiliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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