52 Ton Hasadı Çukurlara Döküp Yaktılar: Sınırlar Kapatıldı, İhracat Sevkiyatları Durdu

Avokado çekirdek kurdu, avokado ağaçlarının gövde ve dallarını delerek zarar verebiliyor. Böcek aynı zamanda meyvenin çekirdeğine de girerek ürünü bozuyor.

Bu nedenle yetkililerin, bulaşın yayılmaması için hem sevkiyatları durdurduğu hem de etkilenen ürünlerin imhasını istediği ifade ediliyor.