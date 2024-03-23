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500 Bin Dolarlık Zarar Verdiği İddia Edildi: Zindan Adası Filminin Yönetmeni Martin Scorsese Davalık Oldu

500 Bin Dolarlık Zarar Verdiği İddia Edildi: Zindan Adası Filminin Yönetmeni Martin Scorsese Davalık Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 21:12

'Goodfellas' ve 'Taxi Driver' gibi filmlerinin yönetmenliğini yapan Martin Scorsese davalık oldu. Kendisine verilen 500 bin dolarlık bütçe karşılığında hiçbir şey yapmadığı iddia edilen yönetmen, kendisine açılan davayı kabul etti!

Kaynak: https://variety.com/2024/film/news/ma...
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"Goodfellas" ve "Taxi Driver" gibi filmlerinin yönetmenliğini yapan Martin Scorsese davalık oldu.

"Goodfellas" ve "Taxi Driver" gibi filmlerinin yönetmenliğini yapan Martin Scorsese davalık oldu.

Scorsese, İkinci Dünya Savaşı filminin geliştirilmesi için kendisini verilen 500 bin dolarlık bütçeyi cebine indirdiğini ve bu süreçte hiçbirşey yapmadığını iddia eden bir senaristin suçlamasıyla davayı kabul etti.

Scorsese, İkinci Dünya Savaşı filminin geliştirilmesi için kendisini verilen 500 bin dolarlık bütçeyi cebine indirdiğini ve bu süreçte hiçbirşey yapmadığını iddia eden bir senaristin suçlamasıyla davayı kabul etti.

Simon Afram, ilk başlarda Normandiya işgalini konu alan bir senaryo yazmıştı.

Simon Afram, ilk başlarda Normandiya işgalini konu alan bir senaryo yazmıştı.

Edward Kahl ile birlikte Scorsese'yi baş yapımcı olarak işe aldılar. 2022 yılında çekimlere başlanması planlanan filmin prodüksiyonu da Avrupa'da gerçekleştirilecekti.

"Dolunay Katilleri" filminin yönetmeni Scorsese, anlaştıkları ödemeyi alsa da iddiaya göre ekip arkadaşlarıyla iletişimi kesmiş. Menajerine ne zaman ulaşmaya çalışsalar Scorsese'nin müsait olmadığı söylenmiş.

"Dolunay Katilleri" filminin yönetmeni Scorsese, anlaştıkları ödemeyi alsa da iddiaya göre ekip arkadaşlarıyla iletişimi kesmiş. Menajerine ne zaman ulaşmaya çalışsalar Scorsese'nin müsait olmadığı söylenmiş.

Dava dilekçesinde 'Davalılar, Scorsese ile tek bir telefon görüşmesi, toplantı ya da başka bir görüşme yapamadılar' deniliyor. Scorsese'nin projeyle ilgilenmediğini fark edince ekip arkadaşları parayı geri istemişler fakat alamamışlar.

Scorsese'nin avukatları hazırladıkları suç duyurusunda Afram'ın sektörde neredeyse hiç deneyimi olmadığını belirttiler.

Scorsese'nin avukatları hazırladıkları suç duyurusunda Afram'ın sektörde neredeyse hiç deneyimi olmadığını belirttiler.

Afram'ın sadece iki yapım aşamasında senaryosu vardı ve 'Operation: Fortitude.' Afram'ın bir filmi hayata geçirmek için gerekenleri bilmediğini ileri sürdüler.

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Yönetmenin Marty Singer başkanlığındaki avukatları, "Bu dava, film yapım işinde beklenti ve gerçeklik arasındaki keskin farkı takdir etmeyi reddetmek suretiyle ilgili herkesin zararına olan tecrübesiz film yapımcısının klasik bir örneğini sunmaktadır" diye yazdılar.

Yönetmenin Marty Singer başkanlığındaki avukatları, "Bu dava, film yapım işinde beklenti ve gerçeklik arasındaki keskin farkı takdir etmeyi reddetmek suretiyle ilgili herkesin zararına olan tecrübesiz film yapımcısının klasik bir örneğini sunmaktadır" diye yazdılar.

Scorsese'nin avukatları, Scorsese'nin proje için uygun olabilecek birkaç başarılı yönetmeni bizzat tespit ettiğini ve temsilcileri aracılığıyla onlara ulaştığını iddia etti. Ne yazık ki hiçbiri ilgilenmedi.

Dava Mayıs 2023'te açılmıştı. O dönemde davacılar Scorsese ile olan ilişkilerinin kendilerine 500.000 dolara ve 15 ayın boşa harcanmasına sebep olduğunu iddia etmişlerdi.

Dava Mayıs 2023'te açılmıştı. O dönemde davacılar Scorsese ile olan ilişkilerinin kendilerine 500.000 dolara ve 15 ayın boşa harcanmasına sebep olduğunu iddia etmişlerdi.

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