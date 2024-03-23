500 Bin Dolarlık Zarar Verdiği İddia Edildi: Zindan Adası Filminin Yönetmeni Martin Scorsese Davalık Oldu
500 Bin Dolarlık Zarar Verdiği İddia Edildi: Zindan Adası Filminin Yönetmeni Martin Scorsese Davalık Oldu
Kaynak: https://variety.com/2024/film/news/ma...
'Goodfellas' ve 'Taxi Driver' gibi filmlerinin yönetmenliğini yapan Martin Scorsese davalık oldu. Kendisine verilen 500 bin dolarlık bütçe karşılığında hiçbir şey yapmadığı iddia edilen yönetmen, kendisine açılan davayı kabul etti!
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"Goodfellas" ve "Taxi Driver" gibi filmlerinin yönetmenliğini yapan Martin Scorsese davalık oldu.
Scorsese, İkinci Dünya Savaşı filminin geliştirilmesi için kendisini verilen 500 bin dolarlık bütçeyi cebine indirdiğini ve bu süreçte hiçbirşey yapmadığını iddia eden bir senaristin suçlamasıyla davayı kabul etti.
Simon Afram, ilk başlarda Normandiya işgalini konu alan bir senaryo yazmıştı.
"Dolunay Katilleri" filminin yönetmeni Scorsese, anlaştıkları ödemeyi alsa da iddiaya göre ekip arkadaşlarıyla iletişimi kesmiş. Menajerine ne zaman ulaşmaya çalışsalar Scorsese'nin müsait olmadığı söylenmiş.
Scorsese'nin avukatları hazırladıkları suç duyurusunda Afram'ın sektörde neredeyse hiç deneyimi olmadığını belirttiler.
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Yönetmenin Marty Singer başkanlığındaki avukatları, "Bu dava, film yapım işinde beklenti ve gerçeklik arasındaki keskin farkı takdir etmeyi reddetmek suretiyle ilgili herkesin zararına olan tecrübesiz film yapımcısının klasik bir örneğini sunmaktadır" diye yazdılar.
Dava Mayıs 2023'te açılmıştı. O dönemde davacılar Scorsese ile olan ilişkilerinin kendilerine 500.000 dolara ve 15 ayın boşa harcanmasına sebep olduğunu iddia etmişlerdi.
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