50 Yıl Sonra Büyük Hatalar Yaptığımızı Fark Etsek Bile Çok Geç Olacak 17 Madde
50 Yıl Sonra Büyük Hatalar Yaptığımızı Fark Etsek Bile Çok Geç Olacak 17 Madde
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Yaşam her gün daha zor bir hale geliyor ve hepimizin kendince endişeleri var. Bazı sorunlarsa o kadar büyük ki, aslında hepimizi etkiliyor. Bugün, bir hata olduğunu ancak yıllar sonra fark edeceğimiz 17 maddeye bakacağız.
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1. "Bütün ürünleri kaplamak için plastik kaplama kullanıyor olmamız."
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2. "Çocukların eline genç yaştan tablet veya telefon veriyor olmamız."
3. "Okullarda yetersiz olsalar bile öğrencilerin bir sonraki sınıfa geçmesine izin vermek."
4. "Sadece kendi karlarını umursayan şirketlerin hayatımızın büyük bir kısmını kontrol etmesine izin vermemiz."
5. "Tükettiğimiz ürünlerin ne kadar kötü ve şeker dolu olduğunu göz önünde bulunduruyor olmamamız."
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6. "Politikanın adeta dünyanın merkezinde görülmesi ve politikacıları bir süper yıldız gibi büyütmek."
7. "İnsan hayatının bu kadar akıllı telefonlara taşınmış olması."
8. "Bütün ürünlere daha kontrolleri tamamlanmamış ve gelişmemiz 'yapay zeka' ekleme çabası."
9. "Büyük şirketlerin hayatımızı ele geçirerek küçük esnafı yavaş yavaş yok ediyor olmasına göz yummamız."
10. "Günlerimizi oturuyor olarak geçirmemiz ve egzersiz yapmıyor olmamız."
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11. "Sosyal medya uygulamalarının neredeyse hiç kontrol edilmiyor olmaları."
12. "Teflon ürünlerini böylesine yaygın kullanıyor olmamız."
13. "Günümüz arabalarının teknoloji ile bu kadar iç içe olması ile hacklenmeye bu kadar açık olmaları."
14. "Neredeyse her şeye kimyasal böcek ilaçları koyulması. Büyütülen sebzeler, meyveler, soluduğumuz hava..."
15. "Şehirlerin artık insanlar için değil arabalar için tasarlanıyor olması..."
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16. "İklim değişikliğini görmezden geliyor olmamız."
17. "Bir gün aslında dünyadaki herkese yetecek kadar yemek ve su olduğunu ve lüks şeyler peşinde koşmaktansa eşit bir yaşamı hedeflersek hepimizin mutlu olabileceğini fark edeceğiz. Ama hangi gün bilmiyorum..."
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