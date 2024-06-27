Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
50 Yıl Sonra Büyük Hatalar Yaptığımızı Fark Etsek Bile Çok Geç Olacak 17 Madde

50 Yıl Sonra Büyük Hatalar Yaptığımızı Fark Etsek Bile Çok Geç Olacak 17 Madde

Aden
Aden - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 19:31

Yaşam her gün daha zor bir hale geliyor ve hepimizin kendince endişeleri var. Bazı sorunlarsa o kadar büyük ki, aslında hepimizi etkiliyor. Bugün, bir hata olduğunu ancak yıllar sonra fark edeceğimiz 17 maddeye bakacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. "Bütün ürünleri kaplamak için plastik kaplama kullanıyor olmamız."

1. "Bütün ürünleri kaplamak için plastik kaplama kullanıyor olmamız."

2. "Çocukların eline genç yaştan tablet veya telefon veriyor olmamız."

2. "Çocukların eline genç yaştan tablet veya telefon veriyor olmamız."

3. "Okullarda yetersiz olsalar bile öğrencilerin bir sonraki sınıfa geçmesine izin vermek."

3. "Okullarda yetersiz olsalar bile öğrencilerin bir sonraki sınıfa geçmesine izin vermek."

'Bu çocuklar asla akranlarına yetişemeyecek.'

4. "Sadece kendi karlarını umursayan şirketlerin hayatımızın büyük bir kısmını kontrol etmesine izin vermemiz."

4. "Sadece kendi karlarını umursayan şirketlerin hayatımızın büyük bir kısmını kontrol etmesine izin vermemiz."

5. "Tükettiğimiz ürünlerin ne kadar kötü ve şeker dolu olduğunu göz önünde bulunduruyor olmamamız."

5. "Tükettiğimiz ürünlerin ne kadar kötü ve şeker dolu olduğunu göz önünde bulunduruyor olmamamız."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. "Politikanın adeta dünyanın merkezinde görülmesi ve politikacıları bir süper yıldız gibi büyütmek."

6. "Politikanın adeta dünyanın merkezinde görülmesi ve politikacıları bir süper yıldız gibi büyütmek."

7. "İnsan hayatının bu kadar akıllı telefonlara taşınmış olması."

7. "İnsan hayatının bu kadar akıllı telefonlara taşınmış olması."

8. "Bütün ürünlere daha kontrolleri tamamlanmamış ve gelişmemiz 'yapay zeka' ekleme çabası."

8. "Bütün ürünlere daha kontrolleri tamamlanmamış ve gelişmemiz 'yapay zeka' ekleme çabası."

9. "Büyük şirketlerin hayatımızı ele geçirerek küçük esnafı yavaş yavaş yok ediyor olmasına göz yummamız."

9. "Büyük şirketlerin hayatımızı ele geçirerek küçük esnafı yavaş yavaş yok ediyor olmasına göz yummamız."

10. "Günlerimizi oturuyor olarak geçirmemiz ve egzersiz yapmıyor olmamız."

10. "Günlerimizi oturuyor olarak geçirmemiz ve egzersiz yapmıyor olmamız."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. "Sosyal medya uygulamalarının neredeyse hiç kontrol edilmiyor olmaları."

11. "Sosyal medya uygulamalarının neredeyse hiç kontrol edilmiyor olmaları."

12. "Teflon ürünlerini böylesine yaygın kullanıyor olmamız."

12. "Teflon ürünlerini böylesine yaygın kullanıyor olmamız."

'Çıkan dumanı ev kuşlarını bile öldürüyor ama yumurta tavaya yapışmasın diye teflon kullanıcaz artık...'

13. "Günümüz arabalarının teknoloji ile bu kadar iç içe olması ile hacklenmeye bu kadar açık olmaları."

13. "Günümüz arabalarının teknoloji ile bu kadar iç içe olması ile hacklenmeye bu kadar açık olmaları."

'Kesinlikle bekleyen felaketlerden bir tanesi.'

14. "Neredeyse her şeye kimyasal böcek ilaçları koyulması. Büyütülen sebzeler, meyveler, soluduğumuz hava..."

14. "Neredeyse her şeye kimyasal böcek ilaçları koyulması. Büyütülen sebzeler, meyveler, soluduğumuz hava..."

'Her yer böcek ilacı ile kaplı.'

15. "Şehirlerin artık insanlar için değil arabalar için tasarlanıyor olması..."

15. "Şehirlerin artık insanlar için değil arabalar için tasarlanıyor olması..."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

16. "İklim değişikliğini görmezden geliyor olmamız."

16. "İklim değişikliğini görmezden geliyor olmamız."

'Bu aşamada bence artık herkes iklim değişikliğinin farkında ama görmezden geliyor.'

17. "Bir gün aslında dünyadaki herkese yetecek kadar yemek ve su olduğunu ve lüks şeyler peşinde koşmaktansa eşit bir yaşamı hedeflersek hepimizin mutlu olabileceğini fark edeceğiz. Ama hangi gün bilmiyorum..."

17. "Bir gün aslında dünyadaki herkese yetecek kadar yemek ve su olduğunu ve lüks şeyler peşinde koşmaktansa eşit bir yaşamı hedeflersek hepimizin mutlu olabileceğini fark edeceğiz. Ama hangi gün bilmiyorum..."

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın