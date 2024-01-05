5 Ocak Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
5 Ocak Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 5 Ocak Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kararların arasındaki uyuşmazlıklar borç ve faiz konularına da yansıyor. Bu uyuşmazlıklarında biri de "munzam zararda ispat" yani enflasyonun yüksek olduğu süreçlerde borç/alacak gibi maddi konuların başrolde olduğu davalarda yargı sürecinden kaynaklı gecikmelerde alacağın değerinin erimesi!
Prof. Dr. Korkut Boratav, "Net asgari ücretler yeni yılda yüzde 49 artırıldı. Bu artışın enflasyona katkısı, hangi hızla eriyeceği de tartışılıyor" ifadeleriyle başladığı yazısında enflasyondaki yükselişi neyin hızlandırdığını açıkladı. Ekonomistler de bunu yorumladı.
Borsa İstanbul, 2024'te oynaklığa devam ederken, bugün de yükseldi. Dolar zirvede ilerlerken, altın sakince yükseldi. 5 Ocak Cuma günü Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
Microsoft, yeni nesil Windows klavyelerinin yapay zeka destekli Copliot uygulamasını daha hızlı başlatmayı sağlayacak yeni bir tuşa sahip olacağını açıkladı. 👇
Google Chrome, web sitelerinin kullanıcıların internetteki hareketlerini takip etmesini sağlayan ‘çerez’ isimli bilgi dosyalarını engellemeye başladığını duyurdu. 👇
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Aralık ayına ilişkin sıfır otomobil pazar verilerinin yayınlanmasıyla beraber 2023 yılı boyunca ülkemizde en çok satış yapan otomobil markaları ve modelleri gün yüzüne çıktı. 👇
Son zamanlarda gündemden bir an olsun düşmeyen Farah Zeynep Abdullah bir sessizleşmişti, mutlaka fark etmişsinizdir... Sebebi belli oldu, yeni aşka yelken açan Farah Zeynep Abdullah sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Ya da görüntülenemedi desek daha doğru olacak herhalde. Farah'ın yeni aşkının ultra gizemli halleri dillere fena düştü!
Yapay zeka sağ olsun, yerli oyuncularımızla dünyaca ünlü şarkıcıların yerini değiştik! Biraz da onlar sahnede ter döksün dedik... Hazırsanız başlıyoruz!
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde avlanan balıkçılar panik anlar yaşadı.
Türkiye'nin ilk Türkiye Komünist Partili (TKP) Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, yerel seçimlerde TKP'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı olacağı açıklandı.
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Polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda garip bir olay oldu. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sosyal medyada ‘uyuşturucuya hayır' sayfası kuran bir kişi uyuşturucu sattığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
150 milyon liralık vurgun yaparak yurt dışına çıktığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, çıkarıldıkları mahkemece dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı.
5 çocuğu ve eşi Özlem Çetin'in de içinde bulunduğu aracı kasıtlı bir şekilde sulama kanalına sürdüğü iddia edilen Hasan Çetin tutuklandı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Nedir Ne Değildir Özel' programında Mehmet Akif Ersoy'un konuğu oldu. Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizinde yaşananlar hakkında konuştu. Ali Koç, TFF'nin şartları kulüplere bildirmediğini söyledi.
Bankacı Seçil Erzan tarafından dolandırıldığı iddia edilip mağdur sıfatıyla davaya dahil olan Arda Turan'ın yazışmaları geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan'a çanta almak için Seçil Erzan'dan para istediği konuşmalar sosyal medyanın gündemindeydi.
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, takımından 20 gün boyunca ayrı olacak. Bu süre içerisinde takımını yalnız bırakacak Mauro Icardi için Sezgin Gelmez'den korkutan bir açıklama geldi. Sezgin Gelmez, "Icardi Konyaspor maçında oynarsa kör olma ihtimali var" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'de Fred'e verilen 3 maçlık cezanın 2 maça, Mert Hakan Yandaş'a verilen cezanın 1 maça düşürüldüğünü açıkladı.
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