Galatasaray Sakatlık Süresini Açıklamıştı: Mauro Icardi İçin "Maça Çıkarsa Kör Olabilir" İddiası

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, takımından 20 gün boyunca ayrı olacak. Bu süre içerisinde takımını yalnız bırakacak Mauro Icardi için Sezgin Gelmez'den korkutan bir açıklama geldi. Sezgin Gelmez, 'Icardi Konyaspor maçında oynarsa kör olma ihtimali var' dedi.