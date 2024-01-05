Galatasaray Sakatlık Süresini Açıklamıştı: Mauro Icardi İçin "Maça Çıkarsa Kör Olabilir" İddiası
Galatasaray Sakatlık Süresini Açıklamıştı: Mauro Icardi İçin "Maça Çıkarsa Kör Olabilir" İddiası
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, takımından 20 gün boyunca ayrı olacak. Bu süre içerisinde takımını yalnız bırakacak Mauro Icardi için Sezgin Gelmez'den korkutan bir açıklama geldi. Sezgin Gelmez, 'Icardi Konyaspor maçında oynarsa kör olma ihtimali var' dedi.
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Ertem Şener'in YouTube kanalına konuk olan Beyaz TV Galatasaray muhabiri Sezgin Gelmez, Mauro Icardi'nin sakatlığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Icardi'nin kafatasında 2 çatlak olduğunu belirten Sezgin Gelmez, Galatasaray sağlık heyetinden aldığı bilgileri paylaştı.
''Galatasaray sağlık heyetinden aldığım bilgiye göre, Icardi Konyaspor maçında oynarsa kör olma ihtimali bile var. Icardi’nin kafatasında 2 çatlak var.'' dedi.
Galatasaray Icardi'nin durumu için şu açıklamayı yapmıştı👇
Mauro Icardi'nin Konyaspor, Sivasspor, Kayserispor, Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.
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