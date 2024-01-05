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Galatasaray Sakatlık Süresini Açıklamıştı: Mauro Icardi İçin "Maça Çıkarsa Kör Olabilir" İddiası

Galatasaray Sakatlık Süresini Açıklamıştı: Mauro Icardi İçin "Maça Çıkarsa Kör Olabilir" İddiası

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 20:14

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, takımından 20 gün boyunca ayrı olacak. Bu süre içerisinde takımını yalnız bırakacak Mauro Icardi için Sezgin Gelmez'den korkutan bir açıklama geldi. Sezgin Gelmez, 'Icardi Konyaspor maçında oynarsa kör olma ihtimali var' dedi.

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Ertem Şener'in YouTube kanalına konuk olan Beyaz TV Galatasaray muhabiri Sezgin Gelmez, Mauro Icardi'nin sakatlığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ertem Şener'in YouTube kanalına konuk olan Beyaz TV Galatasaray muhabiri Sezgin Gelmez, Mauro Icardi'nin sakatlığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Icardi'nin kafatasında 2 çatlak olduğunu belirten Sezgin Gelmez, Galatasaray sağlık heyetinden aldığı bilgileri paylaştı.

Icardi'nin kafatasında 2 çatlak olduğunu belirten Sezgin Gelmez, Galatasaray sağlık heyetinden aldığı bilgileri paylaştı.

''Galatasaray sağlık heyetinden aldığım bilgiye göre, Icardi Konyaspor maçında oynarsa kör olma ihtimali bile var. Icardi’nin kafatasında 2 çatlak var.'' dedi.

''Galatasaray sağlık heyetinden aldığım bilgiye göre, Icardi Konyaspor maçında oynarsa kör olma ihtimali bile var. Icardi’nin kafatasında 2 çatlak var.'' dedi.

Galatasaray Icardi'nin durumu için şu açıklamayı yapmıştı👇

Galatasaray Icardi'nin durumu için şu açıklamayı yapmıştı👇

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi’nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir.

Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir.

Mauro Icardi'nin Konyaspor, Sivasspor, Kayserispor, Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

Mauro Icardi'nin Konyaspor, Sivasspor, Kayserispor, Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.
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