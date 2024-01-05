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Serie A Resmi Hesabı Kenan Yıldız ile Juventus'un Efsanesi Del Piero'yu Bir Arada Paylaştı!

Serie A Resmi Hesabı Kenan Yıldız ile Juventus'un Efsanesi Del Piero'yu Bir Arada Paylaştı!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 19:17

18 yaşındaki milli futbolcumuz Kenan Yıldız, kupa maçında attığı golle herkesin beğenisini toplamıştı. Serie A'nın resmi Twitter hesabı Juventus'un efsanesi Del Piero ile Kenan Yıldız'ın bir arada paylaştı. İtalyan taraftarlar ise Kenan Yıldız'ın gelişimi karşısında hayranlığını gizleyemedi.

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Juventuslu Del Piero, takımı Serie B'ye düştüğünde bile siyah-beyazlı renkleri terk etmemiş ve kulübün efsanesi olarak emekli olmuştu.

Juventuslu Del Piero, takımı Serie B'ye düştüğünde bile siyah-beyazlı renkleri terk etmemiş ve kulübün efsanesi olarak emekli olmuştu.

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız ise kariyerinin hemen başında sergilediği performansla ve gol sevinciyle Del Piero'ya benzetilmeye başlandı.

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız ise kariyerinin hemen başında sergilediği performansla ve gol sevinciyle Del Piero'ya benzetilmeye başlandı.

Serie A resmi Twitter hesabı Kenan Yıldız ile Del Piero'yu bir arada paylaştı.

Serie A resmi Twitter hesabı Kenan Yıldız ile Del Piero'yu bir arada paylaştı.
twitter.com

İtalyan taraftarlar Kenan Yıldız üzerinde baskı kurulmaması gerektiğini söyleyerek yıldızlarını korudu👇

İtalyan taraftarlar Kenan Yıldız üzerinde baskı kurulmaması gerektiğini söyleyerek yıldızlarını korudu👇

Gelen yorumlardan bazıları şöyleydi. (Geçmiş ve gelecek)👇

Gelen yorumlardan bazıları şöyleydi. (Geçmiş ve gelecek)👇
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Geleceğin yıldızı Serie A'da elmas olarak nitelendiriliyor. Başarılar Kenan Yıldız!

Geleceğin yıldızı Serie A'da elmas olarak nitelendiriliyor. Başarılar Kenan Yıldız!
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