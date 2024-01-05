Serie A Resmi Hesabı Kenan Yıldız ile Juventus'un Efsanesi Del Piero'yu Bir Arada Paylaştı!
Serie A Resmi Hesabı Kenan Yıldız ile Juventus'un Efsanesi Del Piero'yu Bir Arada Paylaştı!
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Juventuslu Del Piero, takımı Serie B'ye düştüğünde bile siyah-beyazlı renkleri terk etmemiş ve kulübün efsanesi olarak emekli olmuştu.
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız ise kariyerinin hemen başında sergilediği performansla ve gol sevinciyle Del Piero'ya benzetilmeye başlandı.
Serie A resmi Twitter hesabı Kenan Yıldız ile Del Piero'yu bir arada paylaştı.
İtalyan taraftarlar Kenan Yıldız üzerinde baskı kurulmaması gerektiğini söyleyerek yıldızlarını korudu👇
Gelen yorumlardan bazıları şöyleydi. (Geçmiş ve gelecek)👇
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Geleceğin yıldızı Serie A'da elmas olarak nitelendiriliyor. Başarılar Kenan Yıldız!
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