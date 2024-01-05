Serie A Resmi Hesabı Kenan Yıldız ile Juventus'un Efsanesi Del Piero'yu Bir Arada Paylaştı!

18 yaşındaki milli futbolcumuz Kenan Yıldız, kupa maçında attığı golle herkesin beğenisini toplamıştı. Serie A'nın resmi Twitter hesabı Juventus'un efsanesi Del Piero ile Kenan Yıldız'ın bir arada paylaştı. İtalyan taraftarlar ise Kenan Yıldız'ın gelişimi karşısında hayranlığını gizleyemedi.