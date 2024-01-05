Borsa Yükseldi, Dolar Zirveyi Zorluyor, Altın Yeşile Döndü: 5 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa Yükseldi, Dolar Zirveyi Zorluyor, Altın Yeşile Döndü: 5 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul, 2024'te oynaklığa devam ederken, bugün de yükseldi. Dolar zirvede ilerlerken, altın sakince yükseldi. 5 Ocak Cuma günü Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,07 oranında 80,88 puan yükselişle 7.628,73 seviyesinden tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde başı SDTTR, AKFYE ve KLSER çekti.
Ons altın, gün sonunda 2.060 dolardan, gram altın ise 1.977 TL'den işlem gördü.
Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 29,84 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,82 seviyesinden karşılık buldu.
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