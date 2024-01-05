Borsa Yükseldi, Dolar Zirveyi Zorluyor, Altın Yeşile Döndü: 5 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de GUBRF başta gelirken, AKSA ve AKCNS onu izledi.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), İş Bankası (ISCTR) ve Gübre Fabrikaları (GUBRF) oldu.