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Borsa Yükseldi, Dolar Zirveyi Zorluyor, Altın Yeşile Döndü: 5 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsa Yükseldi, Dolar Zirveyi Zorluyor, Altın Yeşile Döndü: 5 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.01.2024 - 18:26

Borsa İstanbul, 2024'te oynaklığa devam ederken, bugün de yükseldi. Dolar zirvede ilerlerken, altın sakince yükseldi. 5 Ocak Cuma günü Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,07 oranında 80,88 puan yükselişle 7.628,73 seviyesinden tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,07 oranında 80,88 puan yükselişle 7.628,73 seviyesinden tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 92,5 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 1,32, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 0,86 oranındabankacılık (XBANK) endeksi ise yüzde 0,90 oranında yükselişle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde başı SDTTR, AKFYE ve KLSER çekti.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde başı SDTTR, AKFYE ve KLSER çekti.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de GUBRF başta gelirken, AKSA ve AKCNS onu izledi. 

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), İş Bankası (ISCTR) ve Gübre Fabrikaları (GUBRF) oldu.

Ons altın, gün sonunda 2.060 dolardan, gram altın ise 1.977 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün sonunda 2.060 dolardan, gram altın ise 1.977 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 23,14 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.054 TL'den işlem gördü. 

Brent petrol de gün sonunda 78,91 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 29,84 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,82 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 29,84 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,82 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 29,92 olurken, vadelide Şubat 2024 dolar/TL kontratları 31,47'den, Euro/dolar da 1,098 seviyesinden karşılık buldu.

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