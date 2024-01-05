Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Son Dakika: Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın Cezası Düşürüldü

Son Dakika: Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın Cezası Düşürüldü

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 22:02

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'de Fred'e verilen 3 maçlık cezanın 2 maça, Mert Hakan Yandaş'a verilen cezanın 1 maça düşürüldüğünü açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred'e verilen 3 maç men cezasının 2 maça düşürüldüğünü açıkladı.

Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred'e verilen 3 maç men cezasının 2 maça düşürüldüğünü açıkladı.

Mert Hakan Yandaş'a verilen 2 maçlık ceza ise 1 maça düşürüldü.

Mert Hakan Yandaş'a verilen 2 maçlık ceza ise 1 maça düşürüldü.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyleydi👇

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyleydi👇

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin, futbolcuları Frederico Rodrigues De Paula Santos ve Mert Hakan Yandaş ile ilgili PFDK’nın 23.12.2023 tarih ve E.2023-2024/580 - K.2023-2024/741 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş. futbolcusu Frederico Rodrigues De Paula Santos’a müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 3 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezasına yönelik itirazın kısmen kabulü ile; sübut bulan ihlalin FDT’nin 36. maddesi ile düzenlenen “Sportmenliğe Aykırı Hareket” ihlali niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT’nin 36. maddesi ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 26.000,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, oyçokluğu ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş. futbolcusu Mert Hakan Yandaş’ın çift sarı karttan ihracı sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca verilen 2 resmi müsabakadan men ve 78.000,00 TL para cezasının FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle sonuç cezanın 1/2 oranında indirilmesi suretiyle takdiren 1 resmi müsabakadan men cezası ve 39.000,00 TL para cezası şeklinde düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
2
2
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?