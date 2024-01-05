Son Dakika: Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın Cezası Düşürüldü
Son Dakika: Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın Cezası Düşürüldü
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'de Fred'e verilen 3 maçlık cezanın 2 maça, Mert Hakan Yandaş'a verilen cezanın 1 maça düşürüldüğünü açıkladı.
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Kayserispor deplasmanında kırmızı kart gören Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred'e verilen 3 maç men cezasının 2 maça düşürüldüğünü açıkladı.
Mert Hakan Yandaş'a verilen 2 maçlık ceza ise 1 maça düşürüldü.
Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyleydi👇
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