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Google Chrome'dan Dev Gizlilik Hamlesi: Kullanıcı Hareketlerini Depolayan Site Çerezleri Engellenmeye Başlandı

Google Chrome'dan Dev Gizlilik Hamlesi: Kullanıcı Hareketlerini Depolayan Site Çerezleri Engellenmeye Başlandı

Google
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 17:23

Google Chrome, web sitelerinin kullanıcıların internetteki hareketlerini takip etmesini sağlayan ‘çerez’ isimli bilgi dosyalarını engellemeye başladığını duyurdu. 👇

Kaynak: https://www.bbc.com/news/technology-6...
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Dünyanın önde gelen internet tarayıcılarından Google Chrome, gizlilik ve güvenlik alanında birçok kişiyi sevindirecek yeni bir adım daha attı.

Dünyanın önde gelen internet tarayıcılarından Google Chrome, gizlilik ve güvenlik alanında birçok kişiyi sevindirecek yeni bir adım daha attı.

Ünlü tarayıcı, web sitelerinin kullanıcıların internetteki hareketlerini takip ederek kişiselleştirilmiş reklamlar ve ürünler sunmasına imkan tanıyan "çerez" isimli küçük dosyaları engellemeye başladığını duyurdu.

Ünlü tarayıcı, web sitelerinin kullanıcıların internetteki hareketlerini takip ederek kişiselleştirilmiş reklamlar ve ürünler sunmasına imkan tanıyan "çerez" isimli küçük dosyaları engellemeye başladığını duyurdu.

Google'ın test aşamasındaki yeni özelliği, şimdilik dünya genelindeki Chrome kullanıcılarının sadece yüzde 1'ine sunulmuş durumda. Yaklaşık 30 milyon şanslı kullanıcı, şu anda web sitelerinde yer alan üçüncü taraf çerezleri devre dışı bırakarak internet üzerinde dolaşabiliyor.

Google'ın test aşamasındaki yeni özelliği, şimdilik dünya genelindeki Chrome kullanıcılarının sadece yüzde 1'ine sunulmuş durumda. Yaklaşık 30 milyon şanslı kullanıcı, şu anda web sitelerinde yer alan üçüncü taraf çerezleri devre dışı bırakarak internet üzerinde dolaşabiliyor.

Şirket ayrıca, üçüncü parti çerezler olmadan çalışmayan web siteleri için kullanıcılara çerezleri geçici olarak yeniden etkinleştirme seçeneği sunuyor.

Şirket ayrıca, üçüncü parti çerezler olmadan çalışmayan web siteleri için kullanıcılara çerezleri geçici olarak yeniden etkinleştirme seçeneği sunuyor.

Bazı reklamverenlerin ve şirketlerin tepkilerine rağmen söz konusu kararını uygulamaya devam eden Google, 2024'ün ortalarına kadar tüm Chrome kullanıcıları için üçüncü parti çerezleri devre dışı bırakmayı hedefliyor.

Bazı reklamverenlerin ve şirketlerin tepkilerine rağmen söz konusu kararını uygulamaya devam eden Google, 2024'ün ortalarına kadar tüm Chrome kullanıcıları için üçüncü parti çerezleri devre dışı bırakmayı hedefliyor.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google, kullanıcı gizliliği için üçüncü taraf çerezleri engellemeli mi? Yorumlarda buluşalım...

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