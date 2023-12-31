Google'dan Yılbaşı Gününe Özel Doodle: Google’ın Yeni Yıl Doodle’ı Beğeni Topladı

Dünyanın en çok konullanılan ve en popüler arama motoru olan Google, 31 Aralık’a özel yılbaşı Doodle’ı hazırladı.

Google’ın hazırladığı Doodle ile kullanıcılar yılbaşına özel olarak hazırlanan ve yılbaşı haberlerinin olduğu sayfalara yönlendiriliyor. İşte Google’ın yılbaşı Doodle’ı…