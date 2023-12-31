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Google'dan Yılbaşı Gününe Özel Doodle: Google’ın Yeni Yıl Doodle’ı Beğeni Topladı

Google'dan Yılbaşı Gününe Özel Doodle: Google’ın Yeni Yıl Doodle’ı Beğeni Topladı

Google Yeni yıl
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
31.12.2023 - 08:04

Dünyanın en çok konullanılan ve en popüler arama motoru olan Google, 31 Aralık’a özel yılbaşı Doodle’ı hazırladı. 

Google’ın hazırladığı Doodle ile kullanıcılar yılbaşına özel olarak hazırlanan ve yılbaşı haberlerinin olduğu sayfalara yönlendiriliyor. İşte Google’ın yılbaşı Doodle’ı… 

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En popüler arama motorları arasında yer alan Google yeni özel 'doodle' tasarladı.

En popüler arama motorları arasında yer alan Google yeni özel 'doodle' tasarladı.

Google tarafından tasarlanan doodle ile kullanıcılar, yılbaşına özel bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Google tarafından tasarlanan doodle ile kullanıcılar, yılbaşına özel bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.

Google, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı "doodle" ile yeni yılı kutladı.

Google, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı "doodle" ile yeni yılı kutladı.

Doodle tıklandığında kullanıcılar, yılbaşı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor. Yılbaşına özel hazırlanan doodle görselinde konfetiler yer alıyor.

Doodle tıklandığında kullanıcılar, yılbaşı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor. Yılbaşına özel hazırlanan doodle görselinde konfetiler yer alıyor.

Doodle uygulamasında, ülkeler için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, konuya özel logolarla vurgu yapılıyor.

Doodle uygulamasında, ülkeler için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, konuya özel logolarla vurgu yapılıyor.
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İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logoya tıklayarak o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logoya tıklayarak o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.
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