5 Mart Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
5 Mart Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mimar Ece Gürel'e ne oldu, merak edilen tüm detayları şöyle bir ele alalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yasa dışı bahis sitelerinin reklamları üzerine yürüttüğü soruşturma kapsamında Ali Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran başta olmak üzere bazı şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi. İddianamelerin detayları belli oldu.
Aylardır gündemi meşgul eden Wanda Nara ve Icardi'nin çekişmeli boşanma davasında şok bir gelişme yaşandı.
AKP'li Orhan Miroğlu, ünlü sanatçı Sezen Aksu'ya seslendi.
Nilperi Şahinkaya'yı şimdilerde Kral Kaybederse'deki rolüyle ekranlarda görüyoruz. Özlem karakteriyle adından bahsettiren oyuncu katıldığı bir programda şoke eden itiraflarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu, kendisine 74 milyonluk doğum günü hediyesi aldı.
Aylar önce abisi Ercan Deniz'le arasında başlayan kavga gün geçtikçe büyüyen Özcan Deniz, annesi ve kardeşi de dahil olmak üzere tüm aile bireylerini silmeye karar vermişti.
Galatasaray - Fenerbahçe maçında Slavko Vincic'in düdük çalmasının ardından Beşiktaş harekete geçti.
RTÜK, NOW TV kanalına isim değişikliği için 30 gün süre tanımıştı. Kanal o sürenin sonuna geldi. Bugün sona eren süre kısıtlaması sonrası ne kanaldan ne de RTÜK'ten herhangi bir açıklama gelmedi.
Trump'ın yeni dış politikasıyla Batı ittifakı çıkmaza girdi. Avrupa, Ukrayna konusunda ABD'den umudu kesti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Antalya Havalimanı'nda 255 liraya satılan çay isyan ettirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında haziran ayında ABD'nin ev sahipliğinde Meksika ile özel bir maçta karşılaşacağını duyurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın