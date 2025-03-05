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5 Mart Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

5 Mart Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
05.03.2025 - 20:06

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Mimar Ece Gürel'e ne oldu, merak edilen tüm detayları şöyle bir ele alalım...

Mimar Ece Gürel'e ne oldu, merak edilen tüm detayları şöyle bir ele alalım...

2 Mart Pazar günü evinden -eşinin söylemine göre- 'Biraz hava alacağım.' diyerek çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel'den bir daha haber alınamadı. Annesiyle telefon görüşmesinde ve arkadaşlarıyla mesajlarında Belgrad Ormanı'na gittiğini söyleyen 35 yaşındaki genç kadının kaybı ile ilgili ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Arama çalışmalarının başladığı bölgede Gürel'in montu, çantası ve cep telefonu bulundu. Ancak ne bir saldırı izi ne de bir ipucuna rastlanamadı.

Yasa dışı bahis sitelerinin reklamları üzerine yürüttüğü soruşturma kapsamında Ali Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran başta olmak üzere bazı şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi. İddianamelerin detayları belli oldu.

Yasa dışı bahis sitelerinin reklamları üzerine yürüttüğü soruşturma kapsamında Ali Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran başta olmak üzere bazı şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi. İddianamelerin detayları belli oldu.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, iddianamede maç yayınları esnasında stadyumdaki reklam panoları ile sanal yerleştirmeler yapılarak yasa dışı bahis reklamlarının ekranlara verildiği ifade edildi.

Aylardır gündemi meşgul eden Wanda Nara ve Icardi'nin çekişmeli boşanma davasında şok bir gelişme yaşandı.

Aylardır gündemi meşgul eden Wanda Nara ve Icardi'nin çekişmeli boşanma davasında şok bir gelişme yaşandı.

Her gün vites artırarak çirkinleşen velayet ve nafaka davasında bu sefer de Wanda'dan Icardi hakkında şiddet iddiası geldi. 

Icardi'nin oğullarından birine defalarca kez şiddet uyguladığını iddia eden Wanda Nara, oldukça çarpıcı açıklamalarda bulunurken Icardi ise iddiaları kesin bir dille reddeti. Buyurun, detaylara beraber bakalım!

AKP'li Orhan Miroğlu, ünlü sanatçı Sezen Aksu'ya seslendi.

AKP'li Orhan Miroğlu, ünlü sanatçı Sezen Aksu'ya seslendi.

Ciwan Haco ile Hülya Avşar'ın düetini sosyal medya hesabından paylaşan AKP'li Orhan Miroğlu, 'Bu türden düetlere asıl bugün çok ihtiyaç var. Sevgili Sezen Aksu, aklıma ilk siz geldiniz, ne dersiniz tam zamanı değil mi?' diyerek Sezen Aksu'ya seslendi.

Nilperi Şahinkaya'yı şimdilerde Kral Kaybederse'deki rolüyle ekranlarda görüyoruz. Özlem karakteriyle adından bahsettiren oyuncu katıldığı bir programda şoke eden itiraflarda bulundu.

Nilperi Şahinkaya'yı şimdilerde Kral Kaybederse'deki rolüyle ekranlarda görüyoruz. Özlem karakteriyle adından bahsettiren oyuncu katıldığı bir programda şoke eden itiraflarda bulundu.

Mehmet Demirkol'un YouTube programına konuk olan Nilperi Şahinkaya kendisine Senegalli bir futbolcunun yazdığını söyledi! Türkiye'de oynadığı öğrenilen isim kısa sürede merak konusu oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım...

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Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu, kendisine 74 milyonluk doğum günü hediyesi aldı.

Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu, kendisine 74 milyonluk doğum günü hediyesi aldı.

Sabah'ın haberine göre 71 yaşındaki Ağaoğlu, 'kraliyet arabası' olarak bilinen bir markaya ait araç satın aldı.

Aylar önce abisi Ercan Deniz'le arasında başlayan kavga gün geçtikçe büyüyen Özcan Deniz, annesi ve kardeşi de dahil olmak üzere tüm aile bireylerini silmeye karar vermişti.

Aylar önce abisi Ercan Deniz'le arasında başlayan kavga gün geçtikçe büyüyen Özcan Deniz, annesi ve kardeşi de dahil olmak üzere tüm aile bireylerini silmeye karar vermişti.

Konu büyüdükçe yaşananlardan rahatsız olan Özcan Deniz, en son annesi canlı yayına bağlanınca fenalaşmıştı. 

Hastaneye kaldırılan ve kalp spazmı geçiren Deniz, geçtiğimiz günlerde artık aile meselesine romantik yaklaşmadığını belirtmiş, konuyu temelli kapattığının sinyalini vermişti. Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından yeni açıklamalarda bulunan Özcan Deniz, ailesine son kez, oldukça sert cümlelerle veda etti!

Galatasaray - Fenerbahçe maçında Slavko Vincic'in düdük çalmasının ardından Beşiktaş harekete geçti.

Galatasaray - Fenerbahçe maçında Slavko Vincic'in düdük çalmasının ardından Beşiktaş harekete geçti.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisinde mücadeleyi yönetecek ismin yabancı olmasını istediğini resmen Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

RTÜK, NOW TV kanalına isim değişikliği için 30 gün süre tanımıştı. Kanal o sürenin sonuna geldi. Bugün sona eren süre kısıtlaması sonrası ne kanaldan ne de RTÜK'ten herhangi bir açıklama gelmedi.

RTÜK, NOW TV kanalına isim değişikliği için 30 gün süre tanımıştı. Kanal o sürenin sonuna geldi. Bugün sona eren süre kısıtlaması sonrası ne kanaldan ne de RTÜK'ten herhangi bir açıklama gelmedi.

Merak konusu olan NOW TV isim değişikliği gündemine Birsen Altuntaş açıklık getirdi. Kulis bilgilerine göre, kanalın konuyu mahkemeye taşıdığını söyledi. İşte, NOW TV isim değişikliği ile ilgili merak edilenler...

Trump'ın yeni dış politikasıyla Batı ittifakı çıkmaza girdi. Avrupa, Ukrayna konusunda ABD'den umudu kesti.

Trump'ın yeni dış politikasıyla Batı ittifakı çıkmaza girdi. Avrupa, Ukrayna konusunda ABD'den umudu kesti.

İngiltere ve Fransa Ukrayna'da bir aylık ateşkes önerisinde bulundu. Londra'da bir araya gelen liderler, Ukrayna'ya askeri desteği sürdürme kararı aldı. Öte yandan Rusya, Avrupa'ya karşı ağır sözler kullandı. 

Bir çıkış yolu arayan Avrupa'da, AB hukuku profesörü Alberto Alemanno bir paylaşım yaptı. 'Hepimiz aynı gemideyiz' diyen Alemanno'nun paylaşımında Türk bayrağının da yer almasına vatandaşlarımızdan tepki yağmaya başladı.

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Antalya Havalimanı'nda 255 liraya satılan çay isyan ettirdi.

Antalya Havalimanı'nda 255 liraya satılan çay isyan ettirdi.

Son yıllarda sık sık konuşulan ama pek de bir çözüme kavuşmadığını gördüğümüz bir durum var; cafe ve restoran fiyatları. İşletmeciler artan gıda fiyatları, vergiler, giderler gibi kalemleri öne sürse de tüketici de fiyatların döviz bazında dünyanın en pahalı ülkelerini sollamasından, gelirlerinin her gün gelen zamlar kadar artmadığından şikayetçi. 

Sıradan işletmelerin bile yüksek fiyat artışları yaptığı bu ortamda havalimanlarında da fiyatlar koşar adım ilerliyor. Bir sosyal medya kullanıcısı da Antalya Havalimanı'nda bir işletmenin üç çaya 766 lira istemesine şahit oldu ve bu fiyatı takipçileriyle paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında haziran ayında ABD'nin ev sahipliğinde Meksika ile özel bir maçta karşılaşacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında haziran ayında ABD'nin ev sahipliğinde Meksika ile özel bir maçta karşılaşacağını duyurdu.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ay-yıldızlı ekibimiz, ABD'de iki özel maç oynayacak.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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