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Antalya Havalimanı'nda 255 Liraya Satılan Çay İsyan Ettirdi

Antalya Havalimanı'nda 255 Liraya Satılan Çay İsyan Ettirdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.03.2025 - 15:47

Son yıllarda sık sık konuşulan ama pek de bir çözüme kavuşmadığını gördüğümüz bir durum var; cafe ve restoran fiyatları. İşletmeciler artan gıda fiyatları, vergiler, giderler gibi kalemleri öne sürse de tüketici de fiyatların döviz bazında dünyanın en pahalı ülkelerini sollamasından, gelirlerinin her gün gelen zamlar kadar artmadığından şikayetçi. 

Sıradan işletmelerin bile yüksek fiyat artışları yaptığı bu ortamda havalimanlarında da fiyatlar koşar adım ilerliyor. Bir sosyal medya kullanıcısı da Antalya Havalimanı'nda bir işletmenin üç çaya 766 lira istemesine şahit oldu ve bu fiyatı takipçileriyle paylaştı.

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Adisyonu inceliyoruz...

Adisyonu inceliyoruz...

Bu fiyatlara gelen yorumlar da eksik olmadı haliyle...

Bu fiyatlara gelen yorumlar da eksik olmadı haliyle...
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Fiyatlandırmanın döviz üzerinden olduğunu savunanlar da var.

Fiyatlandırmanın döviz üzerinden olduğunu savunanlar da var.
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Bunun enflasyonla alakası olmadığını düşünenler de var.

Bunun enflasyonla alakası olmadığını düşünenler de var.
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Tüketicinin kendisini sorgulaması gerektiğini düşünenler de var.

Tüketicinin kendisini sorgulaması gerektiğini düşünenler de var.
twitter.com
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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