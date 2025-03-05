Antalya Havalimanı'nda 255 Liraya Satılan Çay İsyan Ettirdi

Son yıllarda sık sık konuşulan ama pek de bir çözüme kavuşmadığını gördüğümüz bir durum var; cafe ve restoran fiyatları. İşletmeciler artan gıda fiyatları, vergiler, giderler gibi kalemleri öne sürse de tüketici de fiyatların döviz bazında dünyanın en pahalı ülkelerini sollamasından, gelirlerinin her gün gelen zamlar kadar artmadığından şikayetçi.

Sıradan işletmelerin bile yüksek fiyat artışları yaptığı bu ortamda havalimanlarında da fiyatlar koşar adım ilerliyor. Bir sosyal medya kullanıcısı da Antalya Havalimanı'nda bir işletmenin üç çaya 766 lira istemesine şahit oldu ve bu fiyatı takipçileriyle paylaştı.