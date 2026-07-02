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5 Günde Işıltılı Görünmeni Sağlayabiliriz Desek? Bu Önerilerimizi Dene!

etiket 5 Günde Işıltılı Görünmeni Sağlayabiliriz Desek? Bu Önerilerimizi Dene!

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
02.07.2026 - 17:11
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Cildimiz zaman zaman parlaklığını kaybediyor. Özellikle yorgunluk, uykusuzluk ve stres gibi etkenler cildin mat görünmesine neden oluyor. Ama cildine doğru uygulamalar yaparsan parlaklığını hızlıca geri kazanabilirsin. Peki parlak bir cilt için neler yapmalısın?

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Peeling cilt için şart!

Cilt yüzeyinde kir ve ölü deri hücreleri birikiyor. Bu da cildinin mat görünmesine neden oluyor. Peeling uygulayarak cildindeki bu kirleri uzaklaştırabiliyorsun. Bu kirler ve ölü hücreler uzaklaşınca da cildin parlaklığını geri kazanıyor.

Cildine kullandığın ürünler cilt parlaklığına etki ediyor.

Cildin için kullandığın ürünlere de dikkat etmelisin. NIVEA SUPER10 Aydınlık Vücut Serumu yenilikçi bir formüle sahip. C vitamini içeren formülü ile 5 günde ışıltılı bir cilde kavuşmak mümkün oluyor. Aydınlık ve parlak bir cilde kısa sürede kavuşmak istiyorsan bu tarz ürünlere cilt bakım rutininde yer vermelisin.

Cildini nemlendirmeyi asla ihmal etmemelisin.

Cildin parlaklığının sırrı nemlendirilmesinde yatıyor. Eğer cildin yeterince nemliyse o zaman çok daha parlak gözüküyor. Cildine iyi gelecek nemlendiriciler sayesinde o eski ışıltısını geri kazandırabilirsin. NIVEA SUPER10 Aydınlık Vücut Serumu cildin nem dengesini destekleyerek cildinin ışıltılı görünmesine yardımcı oluyor.

Her gün güneş koruyucu kullanman gerekiyor.

Güneş ışınları sadece yazın yok. O yüzden güneş olmasa bile güneş koruyucu kullanmalısın. SPF 15 güneş koruması olan NIVEA SUPER10 Aydınlık Vücut Serumu, güneşe karşı da etkili. Cildine ışıltı verirken güneşten koruyan serum ikisi bir arada bir ürün yani!

Su tüketimini de artırmalısın.

Cildi nemlendirmek için ürünler kullanabilirsin ama mutlaka içeriden de bunu desteklemelisin. Cilt bakım ürünleriyle birlikte günlük su tüketimini artırarak cildine ışıltı kazandırabilirsin. Özellikle sıcak havalarda su tüketimine daha da çok dikkat etmelisin.

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Antioksidan içeren ürünler cilde iyi geliyor.

C vitamini gibi antioksidan içeren ürünler cildin parlak görünmesine yardımcı oluyor. NIVEA SUPER10 Aydınlık Vücut Serumu C vitaminiyle zenginleştirilmiş formüle sahip. Cildine doğal bir ışıltı kazandırmak istiyorsan bu ürün sana yardımcı oluyor. Düzenli kullanırsan daha eşit tonlu ve sağlıklı görünen bir cilde kavuşuyorsun.

Uykunun önemini atlamamak gerek.

Cilt için uyku çok önemli. Çünkü gece boyunca cildin kendini yeniliyor. Uykunu almadığında ise cildin yenilenemiyor. 7-8 saatlik güzel bir uyku aldığında cildin daha canlı görünüyor ve parlıyor!

Uyku kadar beslenme de önemli.

Uykunu çok iyi alsan da eğer iyi beslenmiyorsan yine cildin istediğin gibi görünmüyor. Beslenmene turunçgilleri, kırmızı meyveleri ve yeşil sebzeleri eklemen gerekiyor. Dengeli bir beslenme planıyla cildine çok iyi bakabilirsin yani.

Cilt bakım rutinindeki ürünlerin yapısı bile önemli!

Ağır ve zor emilen ürünleri kullanmak cildin için çok iyi değil. O yüzden bakım rutininde hafif ürünlere ihtiyacın var.  NIVEA SUPER10 Aydınlık Vücut Serumu, hafif ve hızlı emilen yapısıyla cildine iyi bakan bir ürün. Derinlemesine etki eden formülü cildin doğal parlaklığını ortaya çıkarmaya yardımcı oluyor.

Hareket etmeden olmaz!

Her şeyin başı hareket. Düzenli şekilde hareket etmek cildin daha canlı görünmesine yardımcı oluyor. Tabii ki çok yoğun spor yapman gerekmiyor. Günlük yürüyüş yaparak bile cildinin daha ışıltılı olmasını sağlayabilirsin.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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