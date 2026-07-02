5 Günde Işıltılı Görünmeni Sağlayabiliriz Desek? Bu Önerilerimizi Dene!
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Cildimiz zaman zaman parlaklığını kaybediyor. Özellikle yorgunluk, uykusuzluk ve stres gibi etkenler cildin mat görünmesine neden oluyor. Ama cildine doğru uygulamalar yaparsan parlaklığını hızlıca geri kazanabilirsin. Peki parlak bir cilt için neler yapmalısın?
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Peeling cilt için şart!
Cildine kullandığın ürünler cilt parlaklığına etki ediyor.
Cildini nemlendirmeyi asla ihmal etmemelisin.
Her gün güneş koruyucu kullanman gerekiyor.
Su tüketimini de artırmalısın.
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Antioksidan içeren ürünler cilde iyi geliyor.
Uykunun önemini atlamamak gerek.
Uyku kadar beslenme de önemli.
Cilt bakım rutinindeki ürünlerin yapısı bile önemli!
Hareket etmeden olmaz!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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