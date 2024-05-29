5 Erkek Maden Çalışanını Dövmekle Suçlanan 75 Yaşındaki Hatice Kocalar'a Para Cezası!
5 Erkek Maden Çalışanını Dövmekle Suçlanan 75 Yaşındaki Hatice Kocalar'a Para Cezası!
Denizli’de 75 yaşında, 1.50 cm boyundaki 8 çocuk annesi Hatice Kocalar, kömür şirketi Avdan AŞ’nin 5 erkek görevlisini darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada para cezasına çarptırıldı.
Hatice Teyze mahkeme çıkışı, 'Benim şanım kalsın toprağımı koruduğum için' ifadelerini kullandı.
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Denizli’nin Tavas ilçesinde bulunan Avdan Köyü’nde yaşayan 75 yaşındaki Hatice Kocalar’a, Avdan Madencilik Enerji Sanayi ve Ticaret Şirketi tarafından çalışanları darbettiği iddiasıyla dava açılmıştı.
Duruşmada ifade veren Hatice Kocalar, "İki kamyon geldi. Kepçe geldi. Tarlayı kazmak istediler, karşı çıktım. Kendilerine şirketin yetkililerinin gelmesini söyledim. İki mühendis geldi. Toplam beş kişi oldular. Ben tek başımaydım. 5 kişiye nasıl vururum? Vurmadım, aramızda münakaşa oldu. Elimde sopa yoktu. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" demişti.
Mahkeme, 1.50 boyunda, 8 çocuk annesi, 75 yaşındaki Hatice Kocalar'ı 5 şirket çalışanını dövmekten suçlu buldu. 5 yıla kadar hapsi istenen Kocalar, 4 bin 480 TL para cezası ödeyecek.
Hatice Kocalar mahkeme çıkışı yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: "Benim şanım kalsın toprağımı koruduğum için. Kepçeyle çiğneyecek oldular; korkmadım, yılmadım... Toprağımı koruduğum için onurluyum, gururluyum, mutluyum."
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