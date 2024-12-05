5 Aralık Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
5 Aralık Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 5 Aralık Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri, başkent Şam'ın birçok bölgesinde reşit olmayanlar dahil, erkekleri zorla silah altına alıyor. Rejim güçleri, Şam'ın Yelda, Beyt Sahm ve Doğu Guta bölgelerinde evlere baskınlar düzenliyor ve kurdukları kontrol noktalarında denetim yapıyor. Rejim güçleri, bu uygulamalarla reşit olmayan gençler de dahil, erkekleri alıkoyarak askerliğe zorluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsviçre bankası UBS Group, servet raporunu yayımladı. Raporda ülkelere dair bireysel ve kurumsal zenginlik verileri yer aldı.
3 ay önce Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından göreve atanan Barnier’in istifası duyuruldu.
Rasim Ozan Kütahyalı’ya, katıldığı bir televizyon programında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik sözleri sonrasında dava açılmıştı. İmamoğlu için “Her türlü şerefsizliği yapıyorsun” diyen Rasim Ozan Kütahyalı 60 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" gerekçesiyle tutuklanmıştı. Yaklaşık 15 güren tutukluluk sonrasında üst mahkeme, yapılan itirazı kabul ederek Nasuh Mahruki’nin tahliye olmasına karar verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Suriye’de yeniden alevlenen savaş, Türk televizyonlarının da en çok konuşulan konularından biri oldu. CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan’ın hazırlayıp sunduğu programda da konu Suriye’deki savaşta yaşananlardı. Ahmet Hakan’ın, canlı yayında kulaklıkla kendisini HTŞ için “terör örgütü” demesi yönünde uyaran rejideki çalışanı azarlaması ise sosyal medyada gündem oldu.
İstanbul’da özel bir okulda müdürlük yapan 74 yaşındaki öğretmen İbrahim Oktugan, 17 yaşındaki yabancı uyruklu öğrencisi tarafından okulda silahla vurularak öldürülmüştü. 27 hapis cezası ile yargılanan Y.K., olaydan önce bir arkadaşıyla karşılaştığını ve kendisine “Bacağını sıkma. O zaman ölmez. Karnına sık” dediğini ifade etti. 18 yaşındaki öğrenci Günay G. hakkında da 20 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Terör örgütü Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) önderliğindeki silahlı gruplar, Suriye’de önce Halep’i ardından ise Hama’yı kontrol altına almıştı. Suriye’de çatışmaların artması Türk televizyonlarında da konuşulmaya devam ediyor. Bugün Ekol TV’de ise HTŞ ve terör örgütü tartışması yaşandı. Programın konuklarından Mehmet Metiner, diğer konuk Murat Gezici’nin üzerine yürüdü. Ara verilen programda Gezici yayını terk etti.
Gastronomi dünyasının en prestijli öldülü olan Michelin Rehberi için bu akşam İstanbul’da ödül gecesi düzenlendi. Düzenlenen gecede, Türkiye’den İstanbul, İzmir ve Muğla’daki restoranlar değerlendirildi ve en iyiler Michelin Rehberi’nde yer almaya hak kazandı. Muğla, toplam 10 restoranla listeye en fazla yeni mekan sokan il oldu.
Okan Bayülgen'in "Muhabbetin Kralı" programına 3 Aralık akşamı konuk olan duayen tarihçimiz İlber Ortaylı, canlı yayında fenalaşmış ve yayını terk etmek zorunda kalmıştı. Geçtiğimiz saatlerde sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama Fatih Altaylı'dan gelmişti ve biraz olsun rahatlamıştık. Bir sağlık durumu güncellemesi de az önce İlber Hocanın kendisinden geldi! Merak edilecek bir şey olmadığını belirten Ortaylı, her zamanki tontonluğuyla takipçilerine hastane yatağından seslendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya Eyaleti’nde 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kuzey Kaliforniya açıklarında yaşanan deprem sonrasında yetkililer tsunami alarmı verdi. Tsunami uyarısının en az 5 milyon kişiyi kapsadığı bildirildi. Son yapılan açıklama ile tsunami tehlikesinin geçtiği duyuruldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı veya tüketici kredisiyle alınan telefonlarda taksit kısıtlaması uyguluyor. BDDK’nın yeni aldığı kararla, tüketici kredisiyle 12 ay taksitle alınan telefon fiyatları yükseltildi. Ayrıca, yenilenmiş telefonlar için de yeni düzenleme yapıladı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni yönetmelik, Resmi Gazete’de yer aldı. Yeni yönetmeliğe göre, okullarda kıyafet serbestisi uygulaması kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete’de yer aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı. Ayrıca, Adıyaman Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alınarak yerine Alper Uzman atandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın