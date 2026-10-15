400 Yıllık Tarifle Yapılıyor: İçindeki 7 Baharat Sayesinde 6 Ay Boyunca Bayatlamıyor

30 yıldır kömbe yapan esnaf Murat Doğan'a göre bu kurabiyenin en büyük özelliği içindeki baharatlar. Hamurda zencefil, muskat, tarçın, mahlep ve karanfilin de aralarında olduğu 7 çeşit baharat kullanılıyor.

Doğan, bu baharatların hem kömbeye kendine özgü lezzetini verdiğini hem de bayatlamasını önlediğini söylüyor. Bu sayede kurabiye 6 ay boyunca tazeliğini koruyabiliyor.