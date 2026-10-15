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400 Yıllık Tarifle Yapılıyor: İçindeki 7 Baharat Sayesinde 6 Ay Boyunca Bayatlamıyor

400 Yıllık Tarifle Yapılıyor: İçindeki 7 Baharat Sayesinde 6 Ay Boyunca Bayatlamıyor

Hatay
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 15:48
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Hatay'ın Ramazan sofralarını süsleyen geleneksel bir kurabiye, içindeki baharatlar sayesinde tam 6 ay bayatlamıyor. 300-400 yıllık geçmişe sahip olduğu söylenen Hatay kömbesi, şu sıralar Kayseri'de düzenlenen Hatay Yöresel Lezzetler ve Giyim Festivali'nde ziyaretçilerle buluşuyor.

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Sırrı içindeki 7 çeşit baharatta

Sırrı içindeki 7 çeşit baharatta

30 yıldır kömbe yapan esnaf Murat Doğan'a göre bu kurabiyenin en büyük özelliği içindeki baharatlar. Hamurda zencefil, muskat, tarçın, mahlep ve karanfilin de aralarında olduğu 7 çeşit baharat kullanılıyor.

Doğan, bu baharatların hem kömbeye kendine özgü lezzetini verdiğini hem de bayatlamasını önlediğini söylüyor. Bu sayede kurabiye 6 ay boyunca tazeliğini koruyabiliyor.

Cevizli, hurmalı ve sade çeşitleri var

Cevizli, hurmalı ve sade çeşitleri var

Üzeri susamla kaplanan kömbe, Hatay'da özellikle Ramazan ve bayram sofralarının vazgeçilmezi. Kurabiye cevizli, hurmalı ve sade olmak üzere üç farklı çeşitte hazırlanıyor.

Kayseri'de 13-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen festivalde Doğan'ın tezgâhı, kömbeyi tatmak isteyen ziyaretçilerle doluyor.

Doğan'a göre kömbe sıradan bir kurabiye değil. 'Kurabiye gibi görünse de bizim için çok kıymetlidir. Çok eski medeniyetlere dayanan, yaklaşık 300-400 yıllık geçmişi vardır' diyor.

Kömbenin Hatay için kardeşliği, dostluğu ve samimiyeti simgelediğini anlatan Doğan, onu medeniyetlerin ve Hatay'ın sembolü olarak görüyor.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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