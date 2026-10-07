Adana Lezzet Festivali'ne Hazırlanıyor: Oteller Doldu, Misafirler Mersin'den Hatay'a Kadar Taşacak
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Adana'da 9-11 Ekim 2026 tarihlerinde Merkez Park'ta düzenlenecek 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali için geri sayım sürüyor. Yaklaşık 10 gündür yıldızlı otellerin çoğu dolu; Vali Mustafa Yavuz, festival boyunca yoğunluğun komşu illere de yayılacağını söyledi.
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Vali Mustafa Yavuz: "Yaklaşık 10 gündür yıldızlı otellerimizin çoğu doldu."
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Festivalin 10. yılında hedef, ziyaretçi sayısında 1 milyon sınırını görmek.
Üç gün boyunca Merkez Park'ta şef gösterileri, atölyeler ve yöresel tatlar olacak.
Zara 10 Ekim, Kıraç 11 Ekim akşamı sahne alıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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