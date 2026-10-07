Adana Lezzet Festivali'ne Hazırlanıyor: Oteller Doldu, Misafirler Mersin'den Hatay'a Kadar Taşacak

Merkez Park'taki festivalin girişi ücretsiz. Programda şef gösterileri, söyleşiler, atölyeler, genç şefler yarışması, üretici ve kadın kooperatifi buluşmaları ile nehir etkinlikleri yer alıyor. Adana Lezzet Sahnesi'nde Çukurova'nın tarım mirasından nesilden nesile aktarılan tariflere kadar bölgenin mutfağı anlatılacak. Konuk şefler arasında 2025'te 50 Best MENA bölgesinin en iyisi seçilen Moustafa Seif ile 2019'da Dünyanın En İyi Kadın Şefi seçilen Daniela Soto-Innes de var.

Kebabın ötesinde şalgam, bici bici, içli köfte, analı kızlı ve yüksük çorbası gibi yöresel lezzetler de tanıtılacak. Festivalin ilk günü açılacak 'Selamlık Sofra Mirası Evi' ise gastronomi araştırması ve eğitimine ayrılıyor.

Adana Valisi Mustafa Yavuz'un festivale dair sözü şöyle: 'Adana'nın sofrası; lezzettir, emektir, bereketlidir, sohbetle ve dayanışmayla kurulan dostluklardır.'