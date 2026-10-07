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Adana Lezzet Festivali'ne Hazırlanıyor: Oteller Doldu, Misafirler Mersin'den Hatay'a Kadar Taşacak

Adana Lezzet Festivali'ne Hazırlanıyor: Oteller Doldu, Misafirler Mersin'den Hatay'a Kadar Taşacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.10.2026 - 13:44
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Adana'da 9-11 Ekim 2026 tarihlerinde Merkez Park'ta düzenlenecek 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali için geri sayım sürüyor. Yaklaşık 10 gündür yıldızlı otellerin çoğu dolu; Vali Mustafa Yavuz, festival boyunca yoğunluğun komşu illere de yayılacağını söyledi.

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Vali Mustafa Yavuz: "Yaklaşık 10 gündür yıldızlı otellerimizin çoğu doldu."

Vali Mustafa Yavuz: "Yaklaşık 10 gündür yıldızlı otellerimizin çoğu doldu."

Festivalin hazırlıklarının tamamlandığını açıklayan Vali Mustafa Yavuz, şehirdeki konaklama doluluğuna dikkat çekti. Yavuz, 'Yaklaşık 10 gündür yıldızlı otellerimizin çoğu doldu' dedi.

Doluluğun Adana ile sınırlı kalmayacağını söyleyen Vali, 'Adana'daki dolulukların ardından Mersin'e, Osmaniye'ye, hatta Hatay ve İskenderun'a kadar taşacağını düşünüyoruz' ifadesini kullandı. Yani son dakika rezervasyon arayan misafirler, kendilerine komşu illerde yer bulmak zorunda kalabilir.

Festivalin 10. yılında hedef, ziyaretçi sayısında 1 milyon sınırını görmek.

Festivalin 10. yılında hedef, ziyaretçi sayısında 1 milyon sınırını görmek.

Vali Yavuz, festivalin geçmiş yıllardaki ilgisini rakamla özetledi: 'Şu ana kadar 4 milyondan fazla ziyaretçimizi ağırladık.' Bu yıl için hedef ise daha büyük. Yavuz, 'Bu yıl hedefimiz 10. yılda 1 milyon sınırına yaklaşmak, hatta 1 milyon sınırını aşmak' diye konuştu.

Festivalde yaklaşık 250 işletme yer alacak. Etkinliğin teması 'Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On'ca Lezzet' olarak belirlendi.

Üç gün boyunca Merkez Park'ta şef gösterileri, atölyeler ve yöresel tatlar olacak.

Üç gün boyunca Merkez Park'ta şef gösterileri, atölyeler ve yöresel tatlar olacak.

Merkez Park'taki festivalin girişi ücretsiz. Programda şef gösterileri, söyleşiler, atölyeler, genç şefler yarışması, üretici ve kadın kooperatifi buluşmaları ile nehir etkinlikleri yer alıyor. Adana Lezzet Sahnesi'nde Çukurova'nın tarım mirasından nesilden nesile aktarılan tariflere kadar bölgenin mutfağı anlatılacak. Konuk şefler arasında 2025'te 50 Best MENA bölgesinin en iyisi seçilen Moustafa Seif ile 2019'da Dünyanın En İyi Kadın Şefi seçilen Daniela Soto-Innes de var.

Kebabın ötesinde şalgam, bici bici, içli köfte, analı kızlı ve yüksük çorbası gibi yöresel lezzetler de tanıtılacak. Festivalin ilk günü açılacak 'Selamlık Sofra Mirası Evi' ise gastronomi araştırması ve eğitimine ayrılıyor.

Adana Valisi Mustafa Yavuz'un festivale dair sözü şöyle: 'Adana'nın sofrası; lezzettir, emektir, bereketlidir, sohbetle ve dayanışmayla kurulan dostluklardır.'

Zara 10 Ekim, Kıraç 11 Ekim akşamı sahne alıyor.

Zara 10 Ekim, Kıraç 11 Ekim akşamı sahne alıyor.

Festivalin akşamları müzikle geçecek. Zara 10 Ekim Cumartesi, Kıraç ise 11 Ekim Pazar günü saat 21.00'de sahne alacak. İbrahim Büyükak ise festivalin ilk günü, 9 Ekim'de Amfi Tiyatro'da izleyicilerle buluşuyor.

Spor sevenler için de bir durak var: 3. Festival Koşusu 11 Ekim Pazar sabahı saat 09.00'da başlayacak. Festivalin tüm programı adanalezzetfestivali.tr adresinde yer alıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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