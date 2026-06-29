40 Yıldır Mekke'de Mahsur Kaldı: Sivaslı Ali Türkiye'ye Dönmek İstiyor

Aslen Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Kavak köyü nüfusuna kayıtlı olan Ali Baybaş, iddialara göre 40 yıl önce iş veya resmi işlemler amacıyla Suudi Arabistan’a gitti. Mekke’de bulunduğu süre zarfında hakkında açılan bir davanın duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle Suudi yetkililer tarafından ülkeden çıkışına izin verilmedi. Konsolosluk vasıtasıyla kendisine duruşma gününün tebliğ edilmediğini ileri süren Baybaş, hukuki ve bürokratik engeller nedeniyle 40 yıldır Türkiye'ye gelemiyor.

Ali Baybaş, denge kaybı nedeniyle sık sık düştüğünü ve başındaki yaraların da bu sebeple oluştuğunu ifade etti. Yetkililere seslenen Baybaş, '1949 Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Kavak köylüyüm. Ben 40 yıldır buradayım. Burada mahkeme vardı, gitmedim. Konsolosluk bana mahkeme gününü vermedi. Başımdaki yaralar düştüğüm için. Dengemi sağlayamadım. Kolum, ayağım ve belim felçli. Tek isteğim Türkiye beni alsın' dedi.