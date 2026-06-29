40 Yıldır Mekke'de Mahsur Kaldı: Sivaslı Ali Türkiye'ye Dönmek İstiyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde yaklaşık 40 yıldır mahsur kalan 77 yaşındaki Türk vatandaşı Ali Baybaş, ülkesine dönebilmek için yetkililerden yardım bekliyor. Geçmişte kaçırdığı bir mahkeme davası nedeniyle ülkeden çıkış yapamayan ve resmi prosedürlere takılan yaşlı adam, aynı zamanda ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
40 yıldır Mekke'de mahsur kalan Türk.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın