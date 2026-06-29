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40 Yıldır Mekke'de Mahsur Kaldı: Sivaslı Ali Türkiye'ye Dönmek İstiyor

40 Yıldır Mekke'de Mahsur Kaldı: Sivaslı Ali Türkiye'ye Dönmek İstiyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.06.2026 - 16:31
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Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde yaklaşık 40 yıldır mahsur kalan 77 yaşındaki Türk vatandaşı Ali Baybaş, ülkesine dönebilmek için yetkililerden yardım bekliyor. Geçmişte kaçırdığı bir mahkeme davası nedeniyle ülkeden çıkış yapamayan ve resmi prosedürlere takılan yaşlı adam, aynı zamanda ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

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40 yıldır Mekke'de mahsur kalan Türk.

40 yıldır Mekke'de mahsur kalan Türk.

Aslen Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Kavak köyü nüfusuna kayıtlı olan Ali Baybaş, iddialara göre 40 yıl önce iş veya resmi işlemler amacıyla Suudi Arabistan’a gitti. Mekke’de bulunduğu süre zarfında hakkında açılan bir davanın duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle Suudi yetkililer tarafından ülkeden çıkışına izin verilmedi. Konsolosluk vasıtasıyla kendisine duruşma gününün tebliğ edilmediğini ileri süren Baybaş, hukuki ve bürokratik engeller nedeniyle 40 yıldır Türkiye'ye gelemiyor.

Ali Baybaş, denge kaybı nedeniyle sık sık düştüğünü ve başındaki yaraların da bu sebeple oluştuğunu ifade etti. Yetkililere seslenen Baybaş, '1949 Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Kavak köylüyüm. Ben 40 yıldır buradayım. Burada mahkeme vardı, gitmedim. Konsolosluk bana mahkeme gününü vermedi. Başımdaki yaralar düştüğüm için. Dengemi sağlayamadım. Kolum, ayağım ve belim felçli. Tek isteğim Türkiye beni alsın' dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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