4 Temmuz Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Rekabet Kurumu Spotify'a inceleme başlattı.
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Kızıl Goncalar'ın sevilen oyuncusu Bahar'ın başrolü oldu.
İzmir'de art arda meydana gelen yangınlara ünlüler de tepkisiz kalmadı.
Yazar Nihat Genç hayatını kaybetti.
Menajer Ayşe Barım'ın avukatları sağlık problemleri nedeniyle tahliye talep etti.
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Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde diplomasını yırtan Doruk Dörücü, gözaltına alındı. Dörücü, adli kontrolle serbest bırakıldı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.
Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve “siyasi yasak” talebiyle iddianame düzenlendi.
Manavgat Belediye Başkanı gözaltına alındı.
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tutuklandı.
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NOW'ın iddialı dizisinden kötü haber geldi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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