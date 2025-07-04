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4 Temmuz Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

4 Temmuz Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.07.2025 - 20:28

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Rekabet Kurumu Spotify'a inceleme başlattı.

Rekabet Kurumu Spotify'a inceleme başlattı.

Yapılan açıklamada, 'İnceleme süresince, Spotify'ın rakiplerinin ve müzik içeriğine yönelik hak sahiplerinin faaliyetlerini zorlaştırıp zorlaştırmadığı incelenecek' denildi. Bu gelişmenin ardından 'Spotfiy kapatılacak mı?' sorusu gündem oldu.

Kızıl Goncalar'ın sevilen oyuncusu Bahar'ın başrolü oldu.

Kızıl Goncalar'ın sevilen oyuncusu Bahar'ın başrolü oldu.

Eylül ayında başlayacak yeni sezon için sezon finali yapan dizilerde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bunlardan biri de Bahar dizisi oldu. Başrollerden Mehmet Yılmaz Ak'ın kadrosundan ayrıldığı Bahar dizisine hangi oyuncuların dahil olacağı merak konusu olurken Birsen Altuntaş, Kızıl Goncalar'ın sevilen oyuncusunun Bahar'ın başrolü olduğunu açıkladı.

İzmir'de art arda meydana gelen yangınlara ünlüler de tepkisiz kalmadı.

İzmir'de art arda meydana gelen yangınlara ünlüler de tepkisiz kalmadı.

İzmir’de peş peşe çıkan orman yangınları herkesi derinden yaraladı. Çeşme’de başlayan ve 44,5 saat sonra kontrol altına alınabilen yangının ardından Buca ve Ödemiş’te de alevler yükselmeye devam ediyor. Yangınlar sadece doğayı değil, ormandaki canları ve yaşam alanlarını da tehdit ederken, birçok oyuncu, şarkıcı ve influencer da sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak yardım istedi. Bir yandan da hem üzüntülerini hem de tepkilerini dile getirdiler.

Yazar Nihat Genç hayatını kaybetti.

Yazar Nihat Genç hayatını kaybetti.

Akciğer kanseriyle mücadele eden ve 4 Haziran'da entübe edilen gazeteci-yazar Nihat Genç'ten acı haber geldi. Nihat Genç, tedavi gördüğü Gazi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gazeteci Erdem Atay, 'Hayatını vatana ve cumhuriyete vakfeden büyük savaşçı, gerçek aydın, yazar Nihat Genç hakkın rahmetine kavuştu. Türk milletinin başı sağ olsun. Son sözü, ‘Cumhuriyeti yaşatın’ oldu' ifadelerini X hesabından paylaştı.

Menajer Ayşe Barım'ın avukatları sağlık problemleri nedeniyle tahliye talep etti.

Menajer Ayşe Barım'ın avukatları sağlık problemleri nedeniyle tahliye talep etti.

Etki ajanlığı ve hükümeti ortadan kaldırmaya yardım etmek iddialarıyla Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım’ın avukatları sağlık problemleri nedeniyle tahliye talep etti. Mahkemeye sunulan talepte “Alanında uzman 9 farklı hekimin oybirliği ile mutabık kalarak düzenlediği sağlık raporu müvekkilimizin ölüm riskini açıkça göstermektedir” ifadesi kullanıldı. 

Avukatlarının dilekçesinde 'Önemle belirtmek isteriz ki, müvekkilimizin ölüm riski taşıyan yalnızca bir hastalığı yoktur, birçok hastalığı vardır' ifadeleri de yer aldı.

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Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde diplomasını yırtan Doruk Dörücü, gözaltına alındı. Dörücü, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde diplomasını yırtan Doruk Dörücü, gözaltına alındı. Dörücü, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde Sosyoloji bölümünden 'yüksek onur' derecesiyle mezun olan Doruk Dörücü 'Diplomamı kayyumdan değil, Boğaziçi’nin seçilmiş rektöründen alırım” diyerek diplomasını yırtmıştı. 

Avukat Mehmet Can Seyhan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Doruk Dörücü ‘şafak operasyonu’ ile gözaltına alındı. Dörücü, serbest bırakıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı.

İzmir’in Çeşme ilçesinde önceki gün tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan alevlerin Urla ilçesi Zeytineli Mahallesi'ne ulaştığı yangın, ekiplerin 44,5 saatlik müdahalesiyle 3'üncü gününde kontrol altına alındı.

Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve “siyasi yasak” talebiyle iddianame düzenlendi.

Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve “siyasi yasak” talebiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki diploma soruşturmasında iddianame tamamlandı. Savcılık, siyasi yasak ve 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep etti. İddianamede 'İmamoğlu sahtecilik suçuna iştirak etti' denildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında iptal edilen diploması nedeniyle “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve “siyasi yasak” talebiyle iddianame düzenlendi.

Manavgat Belediye Başkanı gözaltına alındı.

Manavgat Belediye Başkanı gözaltına alındı.

Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne polis operasyon düzenledi. Operasyonda Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara gözaltına alındı. Öte yandan 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tutuklandı.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tutuklandı.

CHP'li belediyelere düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında flaş gelişme yaşandı. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tutuklandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 137 kişi gözaltına alınmıştı.

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NOW'ın iddialı dizisinden kötü haber geldi.

NOW'ın iddialı dizisinden kötü haber geldi.

Yaz sezonunda iki yaz dizisi ekrana geldi. Bunlardan biri düşük reyting oranları sebebiyle final kararıyla karşı karşıya geldi. NOW'ın iddialı yaz dizisi için final kararı alındığı duyuruldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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